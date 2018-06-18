 Украина уже готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовывать миротворческую миссию

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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"Украина уже готовит кадры. К примеру, в Киевском политехническом институте при поддержке международных партнеров магистерская программа по конфликт-менеджменту. Ее программа целиком ложится в план действий по ситуации на Донбассе. Вскоре начнется целый ряд проектов с экспертами из Грузии и Молдовы. Мы объединим их опыт в министерстве - о возможных проблемах, реализации различных пунктов миссии. То есть еще на этапе дискуссии относительно моделей миссии мы параллельно уже создаем кадры для нее", - сказал он.



Кроме того, по словам Черныша, при министерстве будет создан научно-консультативный совет, в который, в частности, войдут эксперты из Грузии и Молдовы.

"Совет будет делать заказ на исследования, которые будут иметь прикладной характер. С украинской стороны будут привлечены представители пяти вузов: Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Киевского национального экономического университета, "Киево-Могилянской академии", "Киевского политехнического института" и Украинского католического университета. Мы стремимся обеспечить связь между наукой и практикой стран, оказавшихся в аналогичной ситуации. Важно, что конфликты в наших трех странах были вызваны РФ, которая использует одинаковую модель. Им в свою очередь полезен украинский опыт. Соответственно после основательных исследований мы сможем органам власти передавать наработки для того, чтобы они смогли имплементировать их в своих политиках", - пояснил министр.

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