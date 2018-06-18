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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (702) Черныш (96) Министерство по вопросам оккупированных територий (280)

 Украина уже готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовывать миротворческую миссию

Украина готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовать миротворческую миссию. Кроме того, будет создан научно-консультативный совет, в который в частности войдут эксперты из Грузии и Молдовы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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"Украина уже готовит кадры. К примеру, в Киевском политехническом институте при поддержке международных партнеров магистерская программа по конфликт-менеджменту. Ее программа целиком ложится в план действий по ситуации на Донбассе. Вскоре начнется целый ряд проектов с экспертами из Грузии и Молдовы. Мы объединим их опыт в министерстве - о возможных проблемах, реализации различных пунктов миссии. То есть еще на этапе дискуссии относительно моделей миссии мы параллельно уже создаем кадры для нее", - сказал он.

Кроме того, по словам Черныша, при министерстве будет создан научно-консультативный совет, в который, в частности, войдут эксперты из Грузии и Молдовы.

"Совет будет делать заказ на исследования, которые будут иметь прикладной характер. С украинской стороны будут привлечены представители пяти вузов: Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Киевского национального экономического университета, "Киево-Могилянской академии", "Киевского политехнического института" и Украинского католического университета. Мы стремимся обеспечить связь между наукой и практикой стран, оказавшихся в аналогичной ситуации. Важно, что конфликты в наших трех странах были вызваны РФ, которая использует одинаковую модель. Им в свою очередь полезен украинский опыт. Соответственно после основательных исследований мы сможем органам власти передавать наработки для того, чтобы они смогли имплементировать их в своих политиках", - пояснил министр.

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Полное интервью с Вадимом Чернышом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071962
 
 
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Украина готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовать миротворческую миссию. Источник: https://censor.net.ua/n3071962

непонятно тока - кремлёвский андон что уже тоже согласен?
пока не наблюдается.
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да пофиг на все. главное премии как НАЗК выписывать. а еще лучше, как в "нафтогазе".
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Глава КНДР тоже не планировал разоружаться (денуклеаризация), но приказали и "внезапно" начал избавляться от ядерного оружия и объединяться с Южной Кореей - остается только вопрос за что погибли корейцы в корейской войне 1950-53 года причем С ОБОИХ СТОРОН. Также прикажут президенту РФ (вне зависимости от фамилии) и Донбасс вернут под полную юрисдикцию Украины и Крым вернут сразу и без промедления!
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Дайте угадаю - "кадры" будут состоять сплошь из людей Ахметова и Иванющенко ? Угадал ?
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Пусть, только чур - офис кадров в лугандоне, хоть в Луганске, хоть в Донецке.....
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Да они и так там, или Вы полагаете, что их "на подвал" кокочленцы определят ? уверяю - ошибаетесь.
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Вам надо готовиться ноги делать к югу Украина уже готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовывать миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 4245 ,ну реально кадры эти всех нас дебилами считают ...
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Они же не зря сотню вертолетов у Франции в кредит покупают, на полмиллиарда евро, эти предусмотрительные, не будут, как Овощ, три дня барахло на Камазы грузить, сразу - фьють - и в Крыму, под кацапской защитой.
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ну крымская администрация работает и полиция тоже, теперь и туда можно создать, главное не сидеть сложа руки, а там и на луне ещё работы не початый край
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Главное бюрократов побольше и пожирнее.
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есть ли у вас кадры? да уж. у нас Кадры ещё те! А что умеют? Схемки, откаты, контрабасик.........
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Какие нафиг кадры, Путлер и не думает уходить с Донбасса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже готовит кадры для международной переходной администрации, которая будет реализовывать миротворческую миссию
 
 
 
 
 
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