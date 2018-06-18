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Все про:дороги (1636) Киев (16039) ремонт (791)

 Ремонт дорог в Киеве: движение транспорта по улице Паньковской и проспекту Академика Палладина будет частично ограничено

В связи с ремонтом движение транспортных средств будет ограничено по проспекту Академика Палладина, а также по ул. Паньковской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, с 14:00 18 июня в связи с выполнением работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от путепровода на пересечении с ул. Рабочей до ул. Стеценко в обоих направлениях будет ограничено на левых полосах движения. 

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С 22:00 18 июня до 10:00 19 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Паньковской будет частично ограничено движение транспорта.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071961
 
   
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ремонти доріг - це дуже добре, але що з тими комунікаціями, які проходять під дорогами?
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Хм... Вроде как Палладина перекладывали уже несколько лет назад.
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Зрадофіли кричать , що нічого не робиться , а я стверджую , що дороги уже пятий рік поспіль ремонтуються , не дивлячись на те, що в Україні війна !
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я тут офигел, в опе мира на окраине киева дорогу (не главную) переложили, забабахали стоянку и даже светодиодные фонари поставили, я в замешательстве.
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Ну не совсем так. Кое что таки делается.
К примеру Телиги от Петровки до Дегтярёвской практически закончили.
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Педалик разрыл пол Киева и хоть где то довел до ума? Улица Гончара уже более полугода разрыта и брошена недоделанная в разных местах.
Куреневский мост - жопа уже второй месяц, а ведь еще не начали делать Шулявский! Китайцы за 43 часа построили с нуля мост!
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Вот не надо киздеть. Они за 43 часа его передвинули на своё место.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРемонт дорог в Киеве: движение транспорта по улице Паньковской и проспекту Академика Палладина будет частично ограничено
 
 
 
 
 
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