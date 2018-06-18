 Ремонт дорог в Киеве: движение транспорта по улице Паньковской и проспекту Академика Палладина будет частично ограничено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, с 14:00 18 июня в связи с выполнением работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от путепровода на пересечении с ул. Рабочей до ул. Стеценко в обоих направлениях будет ограничено на левых полосах движения.

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С 22:00 18 июня до 10:00 19 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Паньковской будет частично ограничено движение транспорта.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.