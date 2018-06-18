 "Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал он.

""Газпром" сейчас должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн. "Газпром" нечестным путем старается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания "Газпрома" за такие нечестные действия. Мы заставим "Газпром" заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы с этим связанные. ... Национальная компания "Нафтогаз Украины" выиграет и в этом поединке. Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки", - сказано в сообщении.





Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).