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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

"Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром" (РФ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал он.

""Газпром" сейчас должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн. "Газпром" нечестным путем старается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания "Газпрома" за такие нечестные действия. Мы заставим "Газпром" заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы с этим связанные. ... Национальная компания "Нафтогаз Украины" выиграет и в этом поединке. Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки", - сказано в сообщении.

Нафтогаз обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко 01
Нафтогаз обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко 02

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3071960
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
У газпрома напрямую всегда в два раза дороже, это же кацапы...
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чё?! та хоть за 20! с долбо#бами, которые за любые деньги хочу - даю, хочу - не даю, любые договора не стоят бумаги...
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через 1,5 года Украина сможет покупать газ на любом хабе Европы и без всяких замудрых схем получать его обмениваясь шипер-кодами
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Через 3 роки Україна не буде імпортувати газ взагалі. Тільки за 3 роки Україна скоротила споживання газу на 5 млрд куб м/рік. Споживання і далі падає.
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Да хватит пурген ватный гнать панический. Це газпрому треба панікувати, бо азербайджанський газ піде у ЕС танап газогін, далі ЕС переходить на альтернативну енергетіку, електромобілі. Скоро цей газ взагалі не потрібен буде. А Україні своїх 20 млрд кубів вистачить на все.
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Для этого наняли иностранных юристов за не хилые бабки, которые им платят украинцы
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прикинь, хозяева хлебзаводов платят своим сотрудникам зарплату теми бабками, которые им платят украинцы. не знал? "Нафтогаз" звернувся до Апеляційного суду Швеції для виконання рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 2613
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прикинь, на хлебозаводе пекут хлеб, не знал？ что производят в нафтогазе, кроме приказов на премию？
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да-да. там 41 калека себе премии выписывает. остальной персонал (175 тысяч человек) святым духом питается.
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шо за дебильный вопрос? что производит хлебзавод?
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Хлебозавод производит хлебобулочные изделия, не знал？ в третий раз, что производит нафтогаз？
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от же ленивое...
"НАК «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97 % нафти і газу в Україні видобувається підприємствами компанії.
«Нафтогаз України» здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій."
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ты реально не понимаешь, или тебе так сказали писать？нафтогаз ничего не делает, добычей, переработкой и прочим занимаются другие организации. Ты же сам это написал, или не в состоянии понять смысл текста. Еще удивляемся, почему Украина в заднице, та из за таких недалеких водинтуров
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другие организации, входящие в состав вертикально-интегрированной единой нефтегазовой компании.
"Структура компанії
До складу НАК «Нафтогаз України» входить три дочірні компанії (ДК), п'ять дочірніх підприємств (ДП), два державні акціонерні товариства (ДАТ) та два відкриті акціонерні товариства (ВАТ). Діяльність компанії ведеться за 4 основними напрямками: Видобуток і переробка;Транспортування;Розподіл і реалізація;Забезпечення виробництва."
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Ну ты и тугой. Зачем нужен нафтогаз как отдедьная компания？
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вопрос из разряда - зачем нужен Кабмин, если в каждом посёлке есть Голова сiльради?
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Давай, пока. Ты когда начнешь различать госуправление, от госбизнеса, тогда приходи.
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ну-ууу, деякі вже отримали набагато більше, чим "пересічний" Українець!
це цей вітренко і коболєв і ще деяка кількість пацанів!
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Salisbury - "Можно по разному относится к Тимошенко, но то,что она сказала про "Нафтогаз" абсолютная правда : искусственно созданная, паразитическая организация, которая ничего не добывает, ничего не транспортирует, ничего не хранит и в тоже время забирает 70% прибыли от продажи газа потребителям. И ,если уж начинать реформирование газового сектора,то с ликвидации этой насквозь прогнившей , коррумпированной, посреднической конторы , а не заниматься косметикой."

_____________________
Это было сказано три года назад. Что-то изменилось за это время?
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следующий миллиард на премии приготовили уже?
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И эти люди потом воют что и поставщики и потребители думают как бы не иметь дела с такими крутыми парнями
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Ніколи ми не отримаємо цей борг.Нинішні керівники "створили" такий імідж державі ,що на нас дивляться як на дурників які не розуміють що хотять!!
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Нафтогаз государственная организация. И с какой стати государство платит менеджерам Нафтогаза огромные зарплаты и миллионные премии?

Устроили крутую кормушку. Не сомневаюсь, что из этой кормушки кормятся также и нужные люди, поэтому менеджерам Нафтогаза и позволено так жировать.
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Тут обжирається вся верхівка і ніколи від цього вони не відмовляться,доки мовчить народ....
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Рисую цепочку:
1. Согласно "газовому контракту, все споры между сторонами должна рассматривать и принимать решение единственная инстанция - Стокгольмский арбитраж...
2. Украина обжаловала в Стокгольмский арбитраж невыполнение "Газпромом" условий контракта.
3. Стокгольмский арбитраж рассмотрел дело и принял решение, согласно которого "Газпром" обязан выплатить Украине и "Нафтогазу" 2,6 млрд. долларов.
4. "Скрепя сердце", "Газпром согласился с выставленной суммой и признал требования законными.
5. "Газпром" тянет и выплачивать деньги не желает. Опираясь на решение Стокгольмского арбитража, Украина потребовала от стран, где находится имущество "Газпрома", обеспечить принудительное выполнение решения арбитража путём наложения ареста на данное имущество.
6. Россия обжаловала действия судебных исполнителей Швейцарии и Голландии в апелляционный суд Швеции, пытаясь втянуть в дело третью инстанцию, не имеющую к контракту никакого отношения...
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Премии Нафтогазу уже приготовили???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко
 
 
 
 
 
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