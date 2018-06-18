 Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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"Международная переходная (или как ее еще называют временная) администрация - это, по сути, персонал миротворческой миссии, который будет имплементировать мандат этой миссии, и должен будет одновременно обеспечить много компонентов. Сложно представить, как может зайти гражданский контингент миротворцев при наличии там оккупационной власти, которая якобы руководит мирной жизнью. Мы уже давно говорим, что военный контингент миротворцев должен зайти на всю временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей от линии разграничения до неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы. Военный компонент действительно должен обеспечить то, чтобы на этой территории было безопасно с военной точки зрения: разведение сил, разоружение, демилитаризацию, а также разминирование. А вот правопорядок - это уже полицейский компонент. В экономическом смысле международная переходная администрация обеспечит возвращение гривни в течение переходного периода, безопасность имущества и бизнеса. Отдельная тема - работа с внутренне перемещенными лицами. Все эти компоненты должны действовать одновременно", - отметил он.

По его мнению, необходимо выработать украинскую модель миротворческой миссии с привлечением опыта хорватской модели:



"Ситуация уже развивается 4 года. Было бы наивно думать, что можно все исправить за один день. Поэтому и необходима специальная миссия на этот период. К примеру, в Хорватии много реинтеграционных процессов до сих пор продолжаются. Это не может быть сугубо хорватский или, скажем, чисто колумбийский опыт. Должна быть украинская модель, при которой мы сможем полноценно вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему...

Когда несколько месяцев назад на Генеральной ассамблее ООН выступали лидеры государств, то необходимо было обратить внимание не только на выступление Трампа, но и на выступление премьер-министра Хорватии Пленковича. Он с трибуны ООН заявил о том, что считает хорватский опыт таким, который должен быть применен в Украине. Поэтому это не выдумка министерства. И мы об этом говорим, чтобы вдохновить экспертов и общество на правильную дискуссию".

Черныш подчеркнул, что утверждает мандат миротворческой миссии исключительно Совет безопасности ООН. Этот мандат содержит набор функций, которые международная временная администрация будет осуществлять. Среди этих функций есть как военный компонент, так и - гражданские: полицейский, временная администрация и обеспечение функционирования транзитного правосудия. Все эти компоненты взаимосвязаны.

"То есть одновременно решается вопрос перехода управленческих функций во всех без исключения сферах от органов, которые согласно нашему законодательству, являются оккупационной администрацией, к международной временной администрации", - уточнил министр.

При этом Черныш сказал о пути, при котором Россия согласится на миротворческую миссию.

"Конечно, мы понимаем, что Россия имеет голос в Совбезе ООН. Поэтому предпосылкой для утверждения мандата миссии должны быть переговоры. Но это не просто переговоры Украины и России. Должна быть единая компромиссная позиция. И в таком случае России очень трудно будет отступить, когда весь мир видит конкретный путь к миру, не абстрактные, а конкретные шаги. У России просто не будет выбора", - сказал он, добавив, что переговоры будут вестись между Укрианой, РФ и Совбезом ООН, без привлечнеия главарей "ДНР" и "ЛНР".

Оценивая финансирование потенциальной миссии, глава министерства заявил, что в украинском случае речь будет идти о миллиардах долларов. Он считает, что как и в случае Хорватии, финансирование миротворческой миссии должна осуществлять ООН.

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