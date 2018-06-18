EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  746  20
Все про:миротворцы (702) деоккупация (324) Черныш (96) Министерство по вопросам оккупированных територий (280)

 Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему

Задача миротворческой миссии, реализуемой международной переходной администрацией, будет заключаться в том, чтобы полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Читайте также: Кабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш

"Международная переходная (или как ее еще называют временная) администрация - это, по сути, персонал миротворческой миссии, который будет имплементировать мандат этой миссии, и должен будет одновременно обеспечить много компонентов. Сложно представить, как может зайти гражданский контингент миротворцев при наличии там оккупационной власти, которая якобы руководит мирной жизнью. Мы уже давно говорим, что военный контингент миротворцев должен зайти на всю временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей от линии разграничения до неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы. Военный компонент действительно должен обеспечить то, чтобы на этой территории было безопасно с военной точки зрения: разведение сил, разоружение, демилитаризацию, а также разминирование. А вот правопорядок - это уже полицейский компонент. В экономическом смысле международная переходная администрация обеспечит возвращение гривни в течение переходного периода, безопасность имущества и бизнеса. Отдельная тема - работа с внутренне перемещенными лицами. Все эти компоненты должны действовать одновременно", - отметил он.

По его мнению, необходимо выработать украинскую модель миротворческой миссии с привлечением опыта хорватской модели:

"Ситуация уже развивается 4 года. Было бы наивно думать, что можно все исправить за один день. Поэтому и необходима специальная миссия на этот период. К примеру, в Хорватии много реинтеграционных процессов до сих пор продолжаются. Это не может быть сугубо хорватский или, скажем, чисто колумбийский опыт. Должна быть украинская модель, при которой мы сможем полноценно вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему...

Когда несколько месяцев назад на Генеральной ассамблее ООН выступали лидеры государств, то необходимо было обратить внимание не только на выступление Трампа, но и на выступление премьер-министра Хорватии Пленковича. Он с трибуны ООН заявил о том, что считает хорватский опыт таким, который должен быть применен в Украине. Поэтому это не выдумка министерства. И мы об этом говорим, чтобы вдохновить экспертов и общество на правильную дискуссию".

Черныш подчеркнул, что утверждает мандат миротворческой миссии исключительно Совет безопасности ООН. Этот мандат содержит набор функций, которые международная временная администрация будет осуществлять. Среди этих функций есть как военный компонент, так и - гражданские: полицейский, временная администрация и обеспечение функционирования транзитного правосудия. Все эти компоненты взаимосвязаны.

"То есть одновременно решается вопрос перехода управленческих функций во всех без исключения сферах от органов, которые согласно нашему законодательству, являются оккупационной администрацией, к  международной временной администрации", - уточнил министр.

При этом Черныш сказал о пути, при котором Россия согласится на миротворческую миссию.

"Конечно, мы понимаем, что Россия имеет голос в Совбезе ООН. Поэтому предпосылкой для утверждения мандата миссии должны быть переговоры. Но это не просто переговоры Украины и России. Должна быть единая компромиссная позиция. И в таком случае России очень трудно будет отступить, когда весь мир видит конкретный путь к миру, не абстрактные, а конкретные шаги. У России просто не будет выбора", - сказал он, добавив, что переговоры будут вестись между Укрианой, РФ и Совбезом ООН, без привлечнеия главарей "ДНР" и "ЛНР".

Оценивая финансирование потенциальной миссии, глава министерства заявил, что в украинском случае речь будет идти о миллиардах долларов. Он считает, что как и в случае Хорватии, финансирование миротворческой миссии должна осуществлять ООН.

Читайте также: На оккупированном Донбассе нужна международная переходная администрация, похожая на миссии ООН в Хорватии, - Черныш

Полное интервью с Вадимом Чернышом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071958
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крым будете возвращать? Если Бамбас - то нинада. Сначала - Крым.
 показать весь комментарий
 
 
За одні тільки розмови чиновників про якусь тимчасову адміністрацію терористів та окупантів - потрібно віддавати під трибунал і розстрілювати! Під виглядом "тимчасової адміністрації" нам нав'язують владу окупантів на наших територіях! Тимчасова адміністрація російського гауляйтера на українському Донбасі - це повний провал порошенка як дипломата та Президента! За це порошенко піде під трибунал!
 показать весь комментарий
 
 
."То есть одновременно решается вопрос перехода управленческих функций во всех без исключения сферах от органов, которые согласно нашему законодательству, являются оккупационной администрацией, к международной временной администрации", - уточнил министрИсточник: https://censor.net.ua/n3071958
 показать весь комментарий
 
От артисты ,да ху*лобад никогда на такое не подпишется ,будут козу водить до второго пришествия а люди наши будут гибнуть ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Черныш это кто? Вот замов его знаем, два ублюдка Тука и Грымчак....Не вылазят из ТВ шоу, эксперды всех передач и по телефону, и по скайпу, и в студии...Когда только реальной деятельностью занимаются?
 показать весь комментарий
 
 
ну, що ти так))), людина локшину вішає по вищому розряду, а ти про реальність! Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему - Цензор.НЕТ 6219
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У них реальная деятельность одна - воровать и ей они занимаются круглосуточно ... Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему - Цензор.НЕТ 3346
 показать весь комментарий
 
 
Да какая там деятельность! Такая же как у крымской прокуратуры и крымской полиции. Штаны протирают, зарплату получают, да водку кушают. Вот и вся работа.
 показать весь комментарий
 
 
Если-бы так ,они грабят страну и гробят людей а это похлеще чем штаны протирать и водку пить ...
 показать весь комментарий
 
 
Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему - Цензор.НЕТ 5341
Хотелось бы этой Галине этот коммент сегодня, после повышения пенсионного возраста ей на 8 лет, закомментить. Очень познавательно насчет интеллекта
 показать весь комментарий
 
 
Это 1 млн. 440 000 рублей за 8 лет * 12 мес. * 15000 рублей в месяц, допустим.
 показать весь комментарий
 
Тадлычу уже третий год - Порошенко принял вариант "лагидной капитуляции", и пытается продать нам ее. Барыга, что с него возьмешь.
 показать весь комментарий
 
 
барыга-агент кремля,ко-ко0ко, офшоры,липецк,мальдивы,ко-ко-ко, скоро выборы ,геноцид медициной,ко-ко-ко, деградация образования..Ничего не забыл, чебу рашка драная?
 показать весь комментарий
 
какая "конституционная система"???, они дебальцево после минска завоевали, а вы их в Украину возвращать собрались???
 показать весь комментарий
 
 
".....Должна быть единая компромиссная позиция. И в таком случае России очень трудно будет отступить, когда весь мир видит конкретный путь к миру, не абстрактные, а конкретные шаги. У России просто не будет выбора", - сказал онИсточник: https://censor.net.ua/n3071958"

------------------------
коли у них "не буде іншого вибору, щоб не відповісти компромісом на компроміс" та закінчаться у кацапів всі аргументи, то їх представник в ООН вилізе на стіл переговорів та насре на нього. Ось такий вихід вони собі знайдуть, сумніваєтесь?

ПС. він в сам це вірить, що мовляв, "якщо весь світ буде робити кацапам компроміси та кокретні кроки до миру, то кацапії ніякого іншого вибору не залишиться, окрім як піти назустріч"? Тоді як весь світ ось вже майже п,ять років благає кацапщину припинити порушення міжнародного права, а вона тільки все далі тільки сере всьому світу на голову! Ви їм компроміси та кроки на зустріч, а вони це сприймають як вияв слабкості. Ніколи кацапи добровільно не підуть з Донбасу чи то Криму, якщо не будуть в повній мірі враховані їхні інтереси - залишити ці території під своїи фактичним контролем. Ви можете скільки завгодно будувати різноманітні схеми, формули, рішення, думками багатіти тощо, але все це в підсумку коту під хвіст. Тому як там за поребриком не сприймаються серйозно будь-які компроміси та логіка західних умиротворителів. Це не працює у випадку з дикунами. Кацапи керуються тільки тим, що їм на всі 100% потрібно та вдповідає їхнім інтересам. А якщо і компроміси, то тільки за рахунок України у їхньому розумінні.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему
 
 
 
 
 
 вверх