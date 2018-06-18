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 Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты провели очередной обыск в доме крымских татар в Старом Крыму.

Об сообщил 18 июня общественный защитник Мустафа Сейдалиев в комментарии объединению "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

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"Обыск в Старом Крыму ! Сейтумеров Юнус ага. Ул. Абрикосова, 38 Машины без номеров", - сообщил Мусафир Заман.

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"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", - сообщили в "Крымской солидарности".

"Кем был проведен, на основании чего проводился осмотр –неизвестно. Никаких протоколов сотрудники правоохранительных органов не оставляли, не представлялись, вели незаконную фотофиксацию. После осмотра увезли дочь Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поехал с ними", – сообщил гражданский защитник Сейдалиев.

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Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 01
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 02
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 03
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 04
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 05
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 06
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 07
Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - Крымская солидарность 08

Источник: https://censor.net.ua/n3071955
 
 
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