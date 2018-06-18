 Приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в ближайшее время может быть пересмотрено, - "Нафтогаз"

Об этом в интервью НВ рассказал главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская компания через Апелляционный суд в Швеции приостановила принудительное исполнение решения арбитражного трибунала. Именно приостановили исполнение, никто не отменял само решение", – отметил он.

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По словам Витренко, Газпром добивается отмены или пересмотра решения трибунала и попросил на время рассмотрения приостановить и не исполнять решение арбитража об аресте активов. При этом процесс рассмотрения этой апелляции занимает в среднем 1,5 года.

"Мы с этим не согласны. Мы в ближайшее время предоставим доказательства, почему те аргументы, которые приводил Газпром и на основании которых подобного рода решение может быть принято, неправильные. Смысл в том, что апелляционный суд может приостановить решение о принудительном исполнении решения арбитражного трибунала в том случае, если предоставлены весомые доказательства, которые покажут, что существует значительная вероятность пересмотра решения. Но пока мы со своей стороны еще даже не предоставили свои аргументы. То есть речь идет о техническом решении, которое в ближайшее время может быть пересмотрено в нашу пользу", – добавил Витренко.

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Также, по его словам, утверждения Газпрома о том, что судья писал выводы не один, неправдивы.

"Выводы писал не один судья, а три арбитра. Газпром утверждает, что решение писали не арбитры, а секретарь суда. Это неправда. Решение писали арбитры. В ближайшее время мы предоставим доказательства этого апелляционному суду. И на основании этого, мы рассчитываем, что это решение о приостановлении принудительного исполнения будет пересмотрено. Суд пока не рассматривал наши аргументы. Газпром лишь предоставил свои доводы, мы предоставим в ближайшее время свои доводы, потом суд будет выносить решение", – объяснил Витренко.

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).