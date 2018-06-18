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 Политика Украины
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 Приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в ближайшее время может быть пересмотрено, - "Нафтогаз"

В ближайшие недели "Нафтогаз Украины" предоставит свои доказательства, почему принудительное исполнение Стокгольмского арбитража об аресте активов российского "Газпрома" не должно быть остановлено до вынесения решения по сути Апелляционным судом.

Об этом в интервью НВ рассказал главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская компания через Апелляционный суд в Швеции приостановила принудительное исполнение решения арбитражного трибунала. Именно приостановили исполнение, никто не отменял само решение", – отметил он.

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По словам Витренко, Газпром добивается отмены или пересмотра решения трибунала и попросил на время рассмотрения приостановить и не исполнять решение арбитража об аресте активов. При этом процесс рассмотрения этой апелляции занимает в среднем 1,5 года.

"Мы с этим не согласны. Мы в ближайшее время предоставим доказательства, почему те аргументы, которые приводил Газпром и на основании которых подобного рода решение может быть принято, неправильные. Смысл в том, что апелляционный суд может приостановить решение о принудительном исполнении решения арбитражного трибунала в том случае, если предоставлены весомые доказательства, которые покажут, что существует значительная вероятность пересмотра решения. Но пока мы со своей стороны еще даже не предоставили свои аргументы. То есть речь идет о техническом решении, которое в ближайшее время может быть пересмотрено в нашу пользу", – добавил Витренко.

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Также, по его словам, утверждения Газпрома о том, что судья писал выводы не один, неправдивы.

"Выводы писал не один судья, а три арбитра. Газпром утверждает, что решение писали не арбитры, а секретарь суда. Это неправда. Решение писали арбитры. В ближайшее время мы предоставим доказательства этого апелляционному суду. И на основании этого, мы рассчитываем, что это решение о приостановлении принудительного исполнения будет пересмотрено. Суд пока не рассматривал наши аргументы. Газпром лишь предоставил свои доводы, мы предоставим в ближайшее время свои доводы, потом суд будет выносить решение", – объяснил Витренко.

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3071953
 
 
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Это не важно, главное премии нашли своих адресатов и уже частично (полностью) потрачены.
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Oljik - а что не успели потратить перевели на Панамский офшор....
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Вот - вот уже поделили шкуру не убитого медведя.А назад вернуть до окончательного решения?Жадность зашкаливает.Есть брать пример с кого.
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остановлено-неостановлено..главное премии уже попилили.. слава сое..слава шоколаду!!!
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Справедливости ради, это не совсем так. Они получили половину премий за выигрыш арбитража. А вторую половину премий получат после взыскания всей суммы с Газпрома.
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давай премийи пердоль
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А за пересмотр решения неплохо бы премию выписать...
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Та фигня,главное ,что премии получены .... Приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в ближайшее время может быть пересмотрено, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8931
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Премии возвращайте, твари. И воду горячую Киеву.
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А за что менеджеры Нафтогаза имеют огромные зарплаты и миллионные премии? за то что газ по стране распределяют и дерут с населения три шкуры?!

А что касается исков к Газпрому, то этим занимаются иностранные юристы (за большие деньги), а не нафтогазовские менеджеры.
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а тем временем шайка проходимцев,кем-то назначенная в руководство паразитирующей структуры под названием "Нафтогаз" уже поощрила себя миллионами гривен за стокгольмский успех,к судейству которого никакого отношения не имело...Теперь хотят примазаться ещё украинские юристы,которым тоже захотелось миллионов?
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вообще-то если в гривнах, то там уже миллиарды. 46 миллионов долларов да на 26, получается в гривнах 1,2 млрд.
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Нет уж, устроили всю эту хрень, терь живи в этом дерьме!
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Зате премії отримані вчасно,а там хоч трава не рости... "-Жить,как говориться,хорошо...-А хорошо жить еще лучше"...(с)
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Премию получили...миллиард туда,миллиард сюда......Пипл всё схавает...Можно ещё тарифы в два раза увеличить,что бы покрыть все издержки...так сказать и не только по этому делу...
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Опять европейским юристам лямов 30 отстегнут....и будут себе новые Премии рисовать.
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да похеR, преміїї уже конвертовані в долари, долари виведені за кордон...
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800 миллионов гривен "Нашей Рябе", 150 миллиардов Привату, полтора миллиарда Нафтогазу...
О шо, мы ж богатые, нам не жалко...
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НАБУ, САП, Прокуратура, СБУ - не, преступления не видят...
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спроби російської сторони скасувати рішення Стокгольмського арбітражу по справі «Нафтогаз» проти «Газпрому» не матимуть успіху по одній простій причині: хоча Стокгольмський арбітраж використовує шведське право, але це не означає, що Апеляційний суд округу Свеа має якусь вищу юрисдикцію, ніж міжнародний арбітраж у Стокгольмі. Тому це може призвести лише до кількамісячних затримок із виконанням «Газпромом» судового рішення, але навряд чи це призведе до його скасування. Скасувати це рішення суд округу Свеа не має можливості - його може скасувати тільки Стокгольмський арбітраж, який його і прийняв. https://economics.unian.ua/energetics/10154402-chi-pohovaye-gazprom-rishennya-stokgolmskogo-arbitrazhu.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в ближайшее время может быть пересмотрено, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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