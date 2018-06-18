 За неделю на водных объектах погибли 53 человека, на пожарах - 16, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, по данным ведомства, в течение недели было ликвидировано 1843 пожаров, спасен на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 28 ед. техники. На пожарах погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 22 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 255 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1088 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах погибло 53 человека.
Не только ведь "скорая" должна "радовать")
Жертвам
здоровьяпамять.