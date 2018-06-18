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 За неделю на водных объектах погибли 53 человека, на пожарах - 16, - ГСЧС

С начала недели (с 11.06 по 17.06) зарегистрировано 2270 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 53 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели было ликвидировано 1843 пожаров, спасен на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 28 ед. техники. На пожарах погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 22 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 255 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1088 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 53 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3071952
 
 
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Как говорится и "Войны не надо" а если посчитать ещё погибших на дорогах ,то вообще трындец .....
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Нам всем льготы полагаются в этой стране.А не только военным.
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Служба спасения - на эмблеме две палки. Как и на кладбищах))
Не только ведь "скорая" должна "радовать")
Жертвам здоровья память.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю на водных объектах погибли 53 человека, на пожарах - 16, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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