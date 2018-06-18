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Все про:журналистика (2229) избиение (9199) нападение (1512) СМИ (3075)

 Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью. ФОТОрепортаж

Неизвестные напали и избили журналиста Юрия Никитенко в Херсоне возле стоянки автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сам пострадавший журналист в Facebook.

Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 01

"Только что на Шуменском на меня напали двое. Повалили на землю и избили. Поджидали возле автостоянки. Ждали именно меня. Вызвал полицию", - сообщил Никитенко.

Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 02

Позже он написал, что нападавшие - двое бородачей, поджидали возле стоянки.

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Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 03

"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отмечает журналист.


Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 04
Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 05

Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью 06

Источник: https://censor.net.ua/n3071951
 
 
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Журналистам можно покупать травматы.
И, похоже, нужно!
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Травмат не допоможе. Потрібно розганяти СБУ і створювати нормальну нову спецслужбу, без старих "кадрів", щоб СБУ не кришувало бандитів та терористів, а відловлювало їх і саджало на довічне. Напад це продовження серії терактів проти активістів громадянського суспільства, ця серія терактів розв'язана російськими спецслужбами і реалізовується через український криміналітет!
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А чему удивляться при таком уровне коррупции, спасибо Порошенко, гаранту Коррупции.
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Никитенко давно с Херсонскими властями воюет. На него Мангер в суд подавал. Там какие-то местные разборки. Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью - Цензор.НЕТ 8160
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Больше похоже на асфальтит с перепою а не на побои ...
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Мил моя ,я с детства дерусь ,бывало по три - четыре драки в день организовывал и как выглядят побои знаю на собственной шкуре .
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ти ж мені писав, що води не п'єш, бо нестерильно. тільки водочку
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Ну такого я никогда в жизни не писал ,хотя водочку я безусловно пью и пью с удовольствием , Журналіста Юрія Нікітенка побили в Херсоні. Він пов'язує напад з професійною діяльністю - Цензор.НЕТ 8671но при этом за ВСЮ свою жизнь я не просто никогда не падал ,но даже никогда не шатался ибо умение пить это Божий дар и он мне Господом дан .
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Ну кто это был пусть выясняет хороший психиатр Журналіста Юрія Нікітенка побили в Херсоні. Він пов'язує напад з професійною діяльністю - Цензор.НЕТ 1105только специалист может покопаться в твоём подсознании и выявить эти интимные моменты ,кто это был и как его величать.... Журналіста Юрія Нікітенка побили в Херсоні. Він пов'язує напад з професійною діяльністю - Цензор.НЕТ 342
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уявляю скільки цікавинок знайде в тобі досвідчений психіатр
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Ну кроме десятка шрамов и пары родинок он вряд-ли,что-то найдёт ну разве,что интересного собеседника ... Журналіста Юрія Нікітенка побили в Херсоні. Він пов'язує напад з професійною діяльністю - Цензор.НЕТ 8336
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Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся - гипс!
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"Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отмечает журналист." - ну не знаю....., если это подготовка то странная..... Продолжали бы бить, то забили насмерть..... Журналіста Юрія Нікітенка побили в Херсоні. Він пов'язує напад з професійною діяльністю - Цензор.НЕТ 2927

А отбиваться никак? Или бежать в крайнем случаи, если бородачи такие страшные и похожи на древних викингов....
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о, это уже статистика, и очень неприятная и тревожная... сначала убивали журналистов, которых можно было отнести к так называемым "оппозиционным", типа бузины, потом известных, но типа "перебежчиков" (Шеремет), потом остановились, подумали и решили убить сразу 2-х зайцев - накостылять слишком активным и заодно сильно подпортить имидж Украины (правда, куда дальше в этом вопросе) - журналистов здесь преследуют, избивают и убивают....
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Я тоже сильно сомневаюсь что это побои..
Херсонцы любят так пиариться.."борадачи" сели в авто с транзитными номерами..ха-ха-ха..
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А побили, напевне, Біллі Ґіббонс та Дасті Гілл. Ці двоє можуть
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Ні !!!
тактика більше схожа на Іванова з Сидоровим т.е. "Руськой мір", там завжди ховаються коли роблять яку небудь БЯКУ
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажЖурналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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