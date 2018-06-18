 Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сам пострадавший журналист в Facebook.
"Только что на Шуменском на меня напали двое. Повалили на землю и избили. Поджидали возле автостоянки. Ждали именно меня. Вызвал полицию", - сообщил Никитенко.
Позже он написал, что нападавшие - двое бородачей, поджидали возле стоянки.
"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отмечает журналист.
И, похоже, нужно!
то був твій брат олех
А отбиваться никак? Или бежать в крайнем случаи, если бородачи такие страшные и похожи на древних викингов....
Херсонцы любят так пиариться.."борадачи" сели в авто с транзитными номерами..ха-ха-ха..
тактика більше схожа на Іванова з Сидоровим т.е. "Руськой мір", там завжди ховаються коли роблять яку небудь БЯКУ