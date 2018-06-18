 Кравчук о президентских выборах-2019: "Ошибаться мы уже не имеем права"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью "Украинской правде" сообщил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

"Хотел бы, чтобы люди поняли простую вещь: возможно, это будет время последних президентских выборов, где мы можем что-то изменить. Это будет время больших надежд. Оно может стать и временем больших потерь. Ошибаться мы уже не имеем права", - сказал он.

Одновременно Кравчук отметил, что может сложиться такая ситуация, что после выборов 2019 года, следующие могут стать нецелесообразными: "Если мы опять пойдем по гречке продаваться, по гривнам, может быть такая ситуация, что следующий Президент не нужен будет. Просто не будет кем руководить".

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"Уже сейчас, вы вдумайтесь, 9 млн украинцев выехали за границу. Кто выезжает? Наиболее опытные, молодые, энергичные. Я был в одной больнице в Киевской области, где один фельдшер делает все. Нет врачей, уехали", - пояснил он.

"Ученые говорят, что у нас не больше 35 млн людей сегодня в Украине. Когда я работал в партийных органах в восьмидесятых, нас было 52 миллиона. А сейчас?" - добавил он.