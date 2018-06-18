 Кравчук о президентских выборах-2019: "Ошибаться мы уже не имеем права"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью "Украинской правде" сообщил первый Президент Украины Леонид Кравчук.
"Хотел бы, чтобы люди поняли простую вещь: возможно, это будет время последних президентских выборов, где мы можем что-то изменить. Это будет время больших надежд. Оно может стать и временем больших потерь. Ошибаться мы уже не имеем права", - сказал он.
Одновременно Кравчук отметил, что может сложиться такая ситуация, что после выборов 2019 года, следующие могут стать нецелесообразными: "Если мы опять пойдем по гречке продаваться, по гривнам, может быть такая ситуация, что следующий Президент не нужен будет. Просто не будет кем руководить".
"Уже сейчас, вы вдумайтесь, 9 млн украинцев выехали за границу. Кто выезжает? Наиболее опытные, молодые, энергичные. Я был в одной больнице в Киевской области, где один фельдшер делает все. Нет врачей, уехали", - пояснил он.
"Ученые говорят, что у нас не больше 35 млн людей сегодня в Украине. Когда я работал в партийных органах в восьмидесятых, нас было 52 миллиона. А сейчас?" - добавил он.
Они спокойно могли выводить спутники на орбиты!
Сколько на этом тупо потеряла Украина, подписав тогда эту бумажку-меморандум?!
Надо менять Президента, однозначно
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По его мнению, путин сейчас не заинтересован в силовом варианте против Украины, так как украинская армия серьезно укрепилась, а Запад в случае масштабной эскалации может арестовать все активы российской верхушки, отключить Рассию от SWIFT и вплоть до ареста государственных активов.
Поэтому, «они (Россия - ) будут максимально включаться в выборы», - отмечает политолог. «Но этой угрозе должна противостоять украинская ЦИК (Центральная избирательная комиссия). Они организуют участки для голосования на территории Расии, где проживает несколько миллионов украинцев, организуют голосование «Л/ДНР» (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - ред.), в Крыму, будут использовать пятую колонну на всей территории Украины. Идет война, поэтому не может быть и речи об участках для голосования как на оккупированных территориях, так и на территории государства-агрессора. И они бросят все силы на фальсификацию украинских выборов, в том числе опираясь на пятую колонну внутри Украины», - считает Пионтковский. - http://hvylya.net/news/exclusive/u-putina-novyiy-plan-po-zahvatu-ukrainyi-piontkovskiy.html