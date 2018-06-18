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 Политика Украины
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Все про:выборы (20359) Кравчук (830) Президент (4076)

 Кравчук о президентских выборах-2019: "Ошибаться мы уже не имеем права"

Президентские выборы-2019 могут стать последней возможностью, когда можно будет что-то изменить в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью "Украинской правде" сообщил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

"Хотел бы, чтобы люди поняли простую вещь: возможно, это будет время последних президентских выборов, где мы можем что-то изменить. Это будет время больших надежд. Оно может стать и временем больших потерь. Ошибаться мы уже не имеем права", - сказал он.

Одновременно Кравчук отметил, что может сложиться такая ситуация, что после выборов 2019 года, следующие могут стать нецелесообразными: "Если мы опять пойдем по гречке продаваться, по гривнам, может быть такая ситуация, что следующий Президент не нужен будет. Просто не будет кем руководить".

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"Уже сейчас, вы вдумайтесь, 9 млн украинцев выехали за границу. Кто выезжает? Наиболее опытные, молодые, энергичные. Я был в одной больнице в Киевской области, где один фельдшер делает все. Нет врачей, уехали", - пояснил он.

"Ученые говорят, что у нас не больше 35 млн людей сегодня в Украине. Когда я работал в партийных органах в восьмидесятых, нас было 52 миллиона. А сейчас?" - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071948
 
   
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Вибори у 2019 році - це вибори між Порошенком і путіним. Другий кандидат буде обов'язково пропутінським.
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Maкарыч, только честно: на какую сумму прирос твой банковский счёт, когда ты приказал порезать "Белых лебедей" в Прилуках на металлолом ?


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А вот это реально была дурость Кравчука тогда! А зачем уничтожать носители ЯО?!
Они спокойно могли выводить спутники на орбиты!
Сколько на этом тупо потеряла Украина, подписав тогда эту бумажку-меморандум?!
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Очень хотелось поучаствовать в прихватизации.
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Разве это было не требование Америки?
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Разве у Кравчука не было выбора - порезать бомбардировщики, запятнав себя вечным позором, или уйти в отставку в знал несогласия с таким требованием ?
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Ну ушел бы Кравчук, самолёты порезал бы его приемник.
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Не мав права свого часу помилятися Макар Кравчук, що не нап"ялив кондона...
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И Юля и Греценко - лучше чем Кондитер. Петро показал свою коррупционную сущность. Понятно что от него ждать - болтовни и воровства.
Надо менять Президента, однозначно
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Второе царство Барыги Украина точно не переживет.
Если будешь и дальше выбирать между Гриценко и Тимошенко, то победит Барыга. Кравчук про президентські вибори-2019: "Помилятися ми вже не маємо права" - Цензор.НЕТ 5518
Гриценко только оттянет голоса у Тимошенко на пользу Барыги.
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Ошибка Кравчука в том, что не нагнул США на прямой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в обмен на ЯО.

Корейский симпомпончик занял правильную позицию и сдаст свое ЯО именно под договор с США.
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Рассия готовится вмешаться в выборы в Украине. Для этого она намерена использовать украинцев, живущих в РФ, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По его мнению, путин сейчас не заинтересован в силовом варианте против Украины, так как украинская армия серьезно укрепилась, а Запад в случае масштабной эскалации может арестовать все активы российской верхушки, отключить Рассию от SWIFT и вплоть до ареста государственных активов.
Поэтому, «они (Россия - ) будут максимально включаться в выборы», - отмечает политолог. «Но этой угрозе должна противостоять украинская ЦИК (Центральная избирательная комиссия). Они организуют участки для голосования на территории Расии, где проживает несколько миллионов украинцев, организуют голосование «Л/ДНР» (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - ред.), в Крыму, будут использовать пятую колонну на всей территории Украины. Идет война, поэтому не может быть и речи об участках для голосования как на оккупированных территориях, так и на территории государства-агрессора. И они бросят все силы на фальсификацию украинских выборов, в том числе опираясь на пятую колонну внутри Украины», - считает Пионтковский. - http://hvylya.net/news/exclusive/u-putina-novyiy-plan-po-zahvatu-ukrainyi-piontkovskiy.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКравчук о президентских выборах-2019: "Ошибаться мы уже не имеем права"
 
 
 
 
 
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