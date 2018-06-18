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 Два митрополита Вселенского патриархата прибыли в Грузию обсудить вопрос Украинской Поместной церкви

Архиереи ознакомят патриарха Илию ІІ с позицией патриарха Варфоломея.

К Патриарху Грузии Илии ІІ с визитом прибыла делегация Вселенского патриархата, чтобы, в частности, обсудить украинский вопрос, сообщает РИСУ, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь грузинского патриарха протоиерей Микаэл Ботковели сообщил, в составе делегации - два высокопоставленных митрополита Вселенского патриархата.

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Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II должен был 17 июня принять их в патриархии.

"Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине", - сообщил отец Микаэл.

Митрополиты покинут Грузию 18 июня.

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Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе, - с такими словами обратился представитель Вселенской патриархии, митрополит Эммануэль к Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II, пишет Грузия онлайн.

Митрополит Эммануэль и митрополит Смирнский Варфоломей вместе с грузинским патриархом Илией II совершили службу в соборе Троицы в Тбилиси.

"Безмерно рады тому, что вместе с вами приняли участие в божественной литургии. Мы вам привезли братскую любовь Вселенского патриарха Варфоломея. Нам отрадно сотрудничество с вами по злободневным вопросам Церкви. Вселенская патриархия и Его Святейшество, Вселенский патриарх Варфоломей всегда рядом с вами во всех тех вопросах, в которых вашей Церкви нужна поддержка и помощь. Ваше Святейшество, всегда верьте и будьте уверены в том, что Вселенский патриарх и Вселенская патриархия всегда будут вашими помощниками, будут стоять рядом в начатых вами делах. Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе", – обратился митрополит к Илие II.
Cо своей стороны грузинский патриарх даровал гостям иконы.

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"Мы счастливы, что сегодня вы находитесь вместе с нами. Сегодня была совершена священная служба в соборе Троицы, в которой мы упомянули всех патриархов и архиереев", - заявил Илия II.

Источник: https://censor.net.ua/n3071945
 
 
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