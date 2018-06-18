 Землетрясение в Японии: погибли 3 человека, пострадали не менее 217

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощное землетрясение произошло в Японии. СМИ сообщают о двух погибших и более 40 пострадавших

Также сообщается, что на юго-западе Японии практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов.

Напомним, утром 18 июня в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и частных домов.



Издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".