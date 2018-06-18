EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  368  3
Все про:землетрясение (571) Япония (927)

 Землетрясение в Японии: погибли 3 человека, пострадали не менее 217

Три человека погибли, минимум 217 пострадали во время землетрясения в японском городе Осака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощное землетрясение произошло в Японии. СМИ сообщают о двух погибших и более 40 пострадавших

Также сообщается, что на юго-западе Японии практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов.

Напомним, утром 18 июня в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и частных домов.

Издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".

Источник: https://censor.net.ua/n3071942
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С землетрясениями нельзя бороться. От них невозможно спасти ценности и саму жизнь. Поэтому японское коллективное бессознательное не знает героев бросающих вызов Богам. Японцы точно знают - неодолимую силу нельзя одолеть.
Украина - Рай на Земле. Ни тебе торнадо, ни тебе тайфунов, а землетрус последний был в 78году. И люди у нас соответственно. Расслабленные и ленивые. Все ждут очередного Сааку или Юлю шо прийдет и все проблемы решит за них.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗемлетрясение в Японии: погибли 3 человека, пострадали не менее 217
 
 
 
 
 
 вверх