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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (702) Россия (69675) Донбасс (16431) Климкин (1723)

 Это будет постепенно. Мы в российские ловушки не пойдем, - Климкин о миротворцах на Донбассе

Без обеспечения безопасности в оккупированных районах Донбасса выборов не будет.

Логика России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным "свой протекторат". Об этом заявил министр иностранных дел Украины в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Наша логика – вначале безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должна быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Французы это поддерживают. А Россия это видит как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это российская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла", – рассказал он.

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Климкин отметил, что на последней встрече впервые всерьез начали обсуждать введение миротворцев на Донбасс.

"Сейчас идея такая. Это будет постепенно. Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но нужна стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не пойдем", – подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071940
 
   
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Этим уже будет заниматься новый президент, а при вашей команде "постепенно" - это синоним "ничего".
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Україна постійно займає позицію оборони, яка є завжди програшною «Абсолютно відсутня стратегічна ініціатива. Уже четвертий рік це бла-бла-бла чуємо. Перемога у війні досягається за рахунок трьох важливих речей: благородний дух народу (ми його побачили в Україні), стратегічна ініціатива полководців і керівництва країни і загальна мобілізація народу. У нас локалізували конфлікт, про Крим взагалі не говорять. Стоїть завдання не про мир на Донбасі, а чи виграємо війну, чи програємо», «Україна має покладатися на себе, будь-яку міжнародну допомогу сприймати як просто бонус».
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Что бы проявлять стратегическую инициативу нужен инициативный,стратегически мыслящий лидер. Лидер и страны и Армии. К сожалению ни в правительстве ни в армии таких нет. Есть что то безвольное,безинициативное не способное мыслить ни стратегически ни тактически ,абсолютно не имеющее авторитета в Армии но преданное хозяину страны существо. За таким в атаку никто не поднимется. Он не способен взять на себя ответственность,он не будет мыслить своим умом,он всегда ждёт команду от кого то снимая всякую ответственность с себя. Он хороший исполнитель но не полководец с собственной стратегией. К сожалению в Армии Украины именно такие "полководцы" ныне у руля. А так как и главком способен мыслить лишь бизнеспонятиями и "советами любiх друзiв" то это в совокупности и является тем что мы видим.
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«Україна постійно в позиції оборони. Оборонна позиція у війні - завжди програш. Позиція тотальної жертви - ми все виконуємо, Мінські угоди, нас обстрілюють, а ми навіть у відповідь не відстрілюємося»
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керівництво краіни влаштовує нинішній стан - тисячі патріотів на донбасі а не в києві, торгівля та контрабанда приносить чималий зиск, на військових постачаннях заробляються мільярди. хто ж буде різати курку що несе золоті яйця?
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А как же освобождаете земли от сепаратистов, без выстрелов? То один н.п. то другой.
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Вы еще в 2014 году залезли в ловушку под названием "Минск"
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Были варианты воевать практически отсутствующей армией против обладателей 10 тысяч единиц ЯО ?
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Диванные воены уже бы все освободили, да есть одна проблема-диван не хочет покидать место своего базирования. Це буде поступово. Ми в російські пастки не підемо, - Клімкін про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 4632
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Минский сходняк,и есть рашистская ловушка, в которую отвели Украину и ее народ подельника куйла (фрицы.французы и италянцы)вместе с рошеновскими"эфективными" менеджерами
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Одна из самых больших ловушек и шток над Украиной это Климнкин недо Министр иностранных дел.
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В Питере тепло ? Девки настроены позитивно ?
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пане Клімкіне, які вибори? Спочатку -- повна деокупація, а потім -- років 10 декацапізація без жодних виборів. Утім, Клімкін -- дипломат. І такого казати не може.
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Тим часом на расії будуть підвищувати пенсійний вік чоловікам 65 років, жінкам 63 роки, в пенсійному фонді рф дірка, це вам Крим з Донбасом вилазять)
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Сглотнут. В крайнем случае, встанут на колени и попросят Царя о милости. Им не привыкать.
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После того, как пересажают пособников оккупантов, организаторов незаконных псевдо-референдумов, участников незаконных террористических формирований ОРДЛО, перекроют рассеянское вещание, пройдёт года три-четыре, тогда можно проводить местные выборы. До этого ни местных выборов, ни даже в украинских общенациональных выборах жители бывшего ОРДЛО не должны принимать участия, как тяжело больные, нуждающиеся в прочистке мозгов, в восстановите ном периоде и реабилитации.
Рыжая татарская мразь Ахметка, Вилкулы, Мураев, Штепа, Гепа и Допа, Труханов, Пидрахуй и деятели рангом пониже к тому моменту уже должны получить заслуженные сроки и крепко сидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто будет постепенно. Мы в российские ловушки не пойдем, - Климкин о миротворцах на Донбассе
 
 
 
 
 
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