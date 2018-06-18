 Это будет постепенно. Мы в российские ловушки не пойдем, - Климкин о миротворцах на Донбассе

Логика России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным "свой протекторат". Об этом заявил министр иностранных дел Украины в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Наша логика – вначале безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должна быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Французы это поддерживают. А Россия это видит как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это российская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла", – рассказал он.

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Климкин отметил, что на последней встрече впервые всерьез начали обсуждать введение миротворцев на Донбасс.

"Сейчас идея такая. Это будет постепенно. Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но нужна стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не пойдем", – подытожил он.

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