 Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковщины в Facebook.

Так, по данным ведомства, 17 июня в 17.36 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская совершен наезд автомобилем на ребенка.

На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку.

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Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.