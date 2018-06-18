 Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковщины в Facebook.
Так, по данным ведомства, 17 июня в 17.36 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская совершен наезд автомобилем на ребенка.
На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ничего не сделать.