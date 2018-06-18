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 Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция. ФОТО

В Харькове водитель сбил семилетнего ребенка. От полученных повреждений девочка погибла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковщины в Facebook.

Так, по данным ведомства, 17 июня в 17.36 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская совершен наезд автомобилем на ребенка.

Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция 01

На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку.

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Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Микроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071931
 
 
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Сволочь, убийца!!! И опять на пешеходной зоне!!! До каких пор??? Когда усилят наказание за подобные убийства??? Когда у нас будут европейские законы и европейское правосудие, а не только европейские цены и тарифы???? Просто позор власти!!!
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Когда гибнут Ангелочки в этой бурной жизни, это всегда трагедия
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Страшна трагедія.... Але не судіть раніш,де написано,що перехід,які обставини наїзду? Шановна! Мабуть у вас нівкого немає транспортного засобу,тому мабуть і розстрілюєте всіх водіїв,штрафи вже такі,що далі нікуди,але як літали,порушували,пили--так і продовжують і нічого не помінялось,якщо культури немає,то хоч що роби---даремно. Почекайте з висновками,якщо водій був за кермом під алкоголем---то я за те,щоб йому років 10-ть дали,не менш і строгача,бо це вбивця!
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Стас, разуйте глаза. Ребенок под задними колесами , а машина под домом... Куда она выбегала???? Она под домом шла!!!!
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Фотографии с жертвой под колёсами никогда не публикуются. Под задними колёсами что-то другое. Да и не въехал он в порог - бампер-то неповреждён. Вот на переднем стекле - след. Налетел, видать, с приличной скоростью...
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Возле заднего левого колеса находится медик, и левый бампер помят, очевидно что он сбил ребенка под домом, левой стороной, тормозил, ударился о порог дома и остановился.
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Бампер выше порога, нижней его частью поврежден порог.
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Хорошо, что в Украине приняли закон о трансплантации. Теперь ее можно разобрать на органы и спасти много драгоценных жизней.
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повідом цю приємну новину батькам загиблоі дівчинки!
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походу, пассажир буса лбом лобовуху разбил... значит торможение было. а в жилой зоне дети часто на дорогу внезапно выскакивают. и едь ты хоть 3 км/час, среагировать можешь не успеть. бо поняставляют машин у подъездов...
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"торможение было" о порог дома, на фото всё видно. Ребенок шел под домом!!!
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ничерта на этом фото не видно. и спорить не о чем. далеко не факт, что машина остановилась в месте совершения наезда, а не через 5-10-50 метров.
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Слепой? Возле задних колес медик скорой в красной униформе...там убитый ребенок!
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Жуть! Искреннее сочувствие родителям.
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Все регулируемые пешеходные переходы должны быть оборудованы такими приспособлениями:

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идея класс) но не практично, надо доработать, машина после наезда на шипы будет неуправляемая
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В 50-е годы в маленьких городах машин почти не было на дорогах,грузовики были но совсем не часто,тем не менее мой школьный друг Юрка попал под колеса ГАЗ-51 и погиб, во 2 классе учились мы тогда....,водитель был пьян...,а что толку что его посадили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМикроавтобус насмерть сбил семилетнюю девочку в Харькове, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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