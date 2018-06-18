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 Враг за сутки 20 раз нарушил режим прекращения огня, один украинский воин был ранен, - ООС

За прошедшие сутки, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, за прошедшие сутки противник 20 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов.

"Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным ООС, отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. Так, на луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по позициям украинских сил в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один защитник Крымского во время обстрела получил ранение.

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Также запрещенное  минскими договоренностями оружие противник применил на донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка.

На мариупольском направлении на протяжении минувших суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки 5 оккупантов получили ранения.

Также в ООС добавили, что потерь среди украинских воинов с начала текущих суток нет.

Враг за сутки 20 раз нарушил режим прекращения огня, один украинский воин был ранен, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071930
 
 
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походу наступления не будет(
хез но лично меня приднестровский сценарий больше бы устроил чем то что сейчас происходит
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