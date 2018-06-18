 Враг за сутки 20 раз нарушил режим прекращения огня, один украинский воин был ранен, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, за прошедшие сутки противник 20 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов.

"Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным ООС, отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. Так, на луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по позициям украинских сил в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один защитник Крымского во время обстрела получил ранение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ

Также запрещенное минскими договоренностями оружие противник применил на донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка.

На мариупольском направлении на протяжении минувших суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки 5 оккупантов получили ранения.

Также в ООС добавили, что потерь среди украинских воинов с начала текущих суток нет.





