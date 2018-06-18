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Все про:землетрясение (571) Япония (927)

 Мощное землетрясение произошло в Японии. СМИ сообщают о двух погибших и более 40 пострадавших

В понедельник, 18 июня, в Японии произошло мощное землетрясение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Осака, его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9. Однако затем она была повышена до 6,1.

Информация о возможных жертвах на данный момент разнится. Так, японские телеканалы NHK и Asahi сообщили о "многочисленных" погибших. Агентство Kyodo написало о 9-летней девочке, которая была раздавлена обломками стены, однако местная полиция не смогла подтвердить это сообщение.

По данным АР, два человека были найдены без признаков жизни и еще 41 человек получили травмы в результате землетрясения.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заяил журналистам, что приоритет правительства на данный момент состоит в "спасении человеческих жизней". По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали. При этом около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хёго остались без электричества, кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.

Источник: https://censor.net.ua/n3071929
 
 
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Японці вже звикли, розробили дієві заходи безпеки.
Для них землетрус як для нас гроза.
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В нас певно вже би треба було бігти по йод, молоко, протигази. І за екіпом - "собірать хабар")
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Щиро співчуваю японцям ! Талановитий і працьовитий народ ! Тримайтеся, браття, нам ще Курили з Кубанню повертати з окупації!
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Згадую старий анекдот.
Прийшли японці до бога і жаліються - ну що ж ти боже так несправедливо з народами вчиняєш. От у росіян наприклад і території великі, і поля продородні, і річки з озерами повними риб, і ліси безкраї, і землі родючі, і нафта, і газ, і золото і багато, багато чого ще є.
А у нас невеличкий острівок, оточений морем, все в скалах що навіть городини немає де посадити. А на додачу ще й землетруси кожні пару років.
А бог перериває їх і каже:" Стоп, стоп, стоп... Не спішіть жалітися ! Ви навіть не уявляєте який національний менталітет я їм послав !"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМощное землетрясение произошло в Японии. СМИ сообщают о двух погибших и более 40 пострадавших
 
 
 
 
 
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