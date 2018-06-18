 Мощное землетрясение произошло в Японии. СМИ сообщают о двух погибших и более 40 пострадавших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Осака, его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9. Однако затем она была повышена до 6,1.

Информация о возможных жертвах на данный момент разнится. Так, японские телеканалы NHK и Asahi сообщили о "многочисленных" погибших. Агентство Kyodo написало о 9-летней девочке, которая была раздавлена обломками стены, однако местная полиция не смогла подтвердить это сообщение.

По данным АР, два человека были найдены без признаков жизни и еще 41 человек получили травмы в результате землетрясения.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заяил журналистам, что приоритет правительства на данный момент состоит в "спасении человеческих жизней". По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали. При этом около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хёго остались без электричества, кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.