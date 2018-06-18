 Франция призывает Украину скорее реализовать договоренности "нормандской четверки"

Как пишет DW со ссылкой на Елисейский дворец, по мнению Парижа, все стороны конфликта должны "немедленно" воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел "нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет, в частности, о соблюдении режима прекращения огня, защите гражданской инфраструктуры, а также соблюдении минских соглашений.
Напомним, пресс-служба украинского президента ранее сообщала, что собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории и другие вопросы. Петр Порошенко, в частности, пригласил коллегу посетить с визитом Украину.
11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.
По итогам глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждались вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.
Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.
В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.