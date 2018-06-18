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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14979) Президент (4074) Франция (1952) нормандская четверка (498) Макрон (192)

 Франция призывает Украину скорее реализовать договоренности "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Петром Порошенко призвал к "быстрому применению" мер относительно установления мира на Донбассе.

Как пишет DW со ссылкой на Елисейский дворец, по мнению Парижа, все стороны конфликта должны "немедленно" воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел "нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет, в частности, о соблюдении режима прекращения огня, защите гражданской инфраструктуры, а также соблюдении минских соглашений.

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Напомним, пресс-служба украинского президента ранее сообщала, что собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории и другие вопросы. Петр Порошенко, в частности, пригласил коллегу посетить с визитом Украину.

11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

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По итогам глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждались вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.

Источник: https://censor.net.ua/n3071928
 
 
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лицемеры, подлецы и негодяи - они еще там к чему то призывают
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Любитель старушек призывает Украину принять условия Хуйла?
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Насправді Макрон і Меркель перелякані хуйлом, бо хуйло зараз підняв 250 тисячну армію у підвищену готовність. От Макрон і думає такими методами стримати хуйла.
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Франция не является сильным и самостоятельным государством.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция призывает Украину скорее реализовать договоренности "нормандской четверки"
 
 
 
 
 
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