 Синоптики обещают грозы на западе Украины и сохранение пожарной опасности - на востоке, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях - грозы", - предупреждают в Службе.
Спасатели также информируют о пожарной опасности: "18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности".
В России дадут сгореть тысячам гектаров леса в целях экономии
В Красноярском крае решили не тушить 13 пожаров в Эвенкийском и Енисейском районах. Об этом пишут на сайте регионального Минлесхоза в четверг, 14 июня.Общая площадь возгорания составляет 4859 гектаров, 4375 из которых покрыты лесом. «По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен», - отмечается в сообщении.
Гринпис: В 2018 году в РФ сгорело леса больше, чем за весь катастрофический 2010-й
По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь, пройденная лесными пожарами в России с начала 2018 года, составила по состоянию на утро 10 мая 7070919 гектаров (7,1 млн. га) - это на 4% больше, чем по тем же данным той же системы ИСДМ-Рослесхоз за весь 2010 год. Об этом 10 мая сообщалось на сайте Лесного форума Гринпис России.