 Синоптики обещают грозы на западе Украины и сохранение пожарной опасности - на востоке, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях - грозы", - предупреждают в Службе.

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Спасатели также информируют о пожарной опасности: "18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности".