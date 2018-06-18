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 Синоптики обещают грозы на западе Украины и сохранение пожарной опасности - на востоке, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях - грозы", - предупреждают в Службе.

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Спасатели также информируют о пожарной опасности: "18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3071924
 
 
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А на востоке, как всю весну, ни капли?
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Вот такой он мундиаль
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