 ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Как говорится в сюжете ТСН, делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ, пишет Цензор.НЕТ.
Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Чиновник пообещал журналистам сообщить подробности дела, "когда все закончится".
А про карточку - может правда а может врут. При современном развитии ПО для шифрования лично я как программист не вижу смысла в специальных карточках. Это сложно и палевно. Достаточно на простую карту записать зашиырованный контейнер с информацией.
Оце порохоботи чудять і брешуть ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))