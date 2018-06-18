 ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Как говорится в сюжете ТСН, делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ, пишет Цензор.НЕТ.

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Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Чиновник пообещал журналистам сообщить подробности дела, "когда все закончится".