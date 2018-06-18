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Все про:ВМС (503) ФСБ (1227) вербовка (109) Гладкий (1)

 ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Контрразведка СБУ раскрыла схему, по которой российские спецслужбы вербовали украинских офицеров.

Как говорится в сюжете ТСН, делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Чиновник пообещал журналистам сообщить подробности дела, "когда все закончится".

Источник: https://censor.net.ua/n3071923
 
   
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Лично меня во всем этом шоу напряг канал финансирования. Похоже на правду. Это ж какая международная крыша у такой структуры?
А про карточку - может правда а может врут. При современном развитии ПО для шифрования лично я как программист не вижу смысла в специальных карточках. Это сложно и палевно. Достаточно на простую карту записать зашиырованный контейнер с информацией.
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Как говаривал мой друг - было бы что продать, давно бы продал! Какие секреты могут быть у организации которая только на бумаге? Какой катер куда пошлют? Это даже не смешно.
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А що, там є ще хтось не завербований? Хм.
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14 000 солдат и офицеров Крымского гарнизона перешли к Плешивому Педофилу весной 2014 года,типа сбежали вместе с Индюковичами Азировыми и Пшонками...,хорошая партия гофна стало Мавзолейным Быдлом,но это не предатели,так себе недоразумение воспитанное красножопыми Хмырями.в войне с Гитлером было намного больше,22 миллиона стали немцами,по словам Льва Симкина... ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 4088
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Значит - боятся !! Не зря резиновые авианосцы строим .
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Хто хотів завербовати?! Кум Путіна Медведчук, представник України в Мінське ?!

Оце порохоботи чудять і брешуть ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ПРИДУРКИ! СБУ- ПРИДУРКИ! не надо разоблачать прилюдно... надо перевербовывать... но так как в верхушке СлаБоУмных сидит кротяра - так будет до тех пор, пока за дело не возьмутся американцы...
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Поучи жену щи варить. А здесь должен работать принцип неотвратимости наказания.
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Когда уже это всё фсбэшное дерьмо вычистят из Украины?
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А "завербований", мов-би і не знав... Як Березовський?
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История про MicroSD на нычке - это не так дебильно, как камень с блутусом на газоне у английского посольства в масквабаде, но расскажите же им, наконец, про интернет...


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Яка муйня!!!!!!!!!!!!!!!. Навіщо його вербувати.коли у ЗСУ 95% пошанувальників мАцковії?.
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Из всей этой истории самое интересное для меня это вьетнамские меняйлы на седьмом километре. Хочешь передать 10 000 долларов из Крыма в Одессу? Без проблем. 30 минут, 100 долларов и деньги уже у тебя. Система "Хаваля" называется и, судя по всему, активно используется всеми, кто хочет нелегально передать деньги. Это дешевле и быстрее, чем в любой другой официальной конторе.
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Их проверяют вообще этих офицеров? Достаточно только объявить о регулярных проверках, тем же детектором, например раз в три месяца, ряды офицеров ВСУ резко поредеют, они сами начнут увольняться. Инициатива подобного рода должна исходить от председателя СНБО Порошенко, или его секретаря Турчинова. Если до сих пор таких проверок нет, то возникает вопрос почему, нехватка кадров, оборудования, халатность, похуизм или сами в чем то замешанны, а может просто боятся, ведь если например муженко окажется сексотом, тот же порошенко должен будет нести за это ответственность, репутационную точно, а после пролета на выборах и криминальную. Та же процедура необходима для участников президенстой и парламентской кампаний. Тотальные проверки среди чиновников, офицеров, управленцев среднего и высшего звена. Мы были частью СССР, этнически, мировоззренчески Украина неоднородна, всех связывает общее прошлое, учеба, работа, и т.д., почему эти риски никак не берутся во внимание. До сих пор?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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