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Все про:ООН (2491) пытки (407) СБУ (12600) Мельцер (1)

 Украине важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, - спецдокладчик ООН Мельцер

После 2016 года количество случаев нечеловеческого обращения, пыток на территории, контролируемой властью Украины, значительно уменьшилось.

Об этом в интервью ZN сообщил специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер, информирует Цензор.НЕТ.

Он 12 дней инспектировал места заключения на оккупированных украинских территориях и пенитенциарные учреждения в других частях государства. Мельцер уточнил, что пенитенциарии и СБУ были предупреждены о его визите, поэтом он в значительной мере доверял мнению пострадавших.

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"Должен сказать, что после 2016 года количество случаев нечеловеческого обращения, пыток на территории, контролируемой властью Украины, значительно уменьшилось. Между 2014-м и 2016-м была довольно распространенная практика незаконного содержания под стражей, нечеловеческого отношения, но с того времени ситуация с этим улучшилась. Так или иначе, очень многие люди жалуются на пытки, ненадлежащее отношение именно во время пребывания в полиции. Это свежие, наиболее актуальные заявления. Больше всего я как раз переживаю за это", - отметил Мельцер.

Он сравнил действия СБУ и Нацполиции с практиками, применяемыми ЦРУ.

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"Американский Сенатский комитет подготовил отчет о практиках, которые применяло ЦРУ. Не хочу выглядеть пессимистом, но я посещал много мест, находящихся под контролем служб безопасности, и все происходит в ситуации вооруженного конфликта. Практика неофициального содержания под стражей очень распространена и в других странах. Когда нет должного контроля и надзора над службами и силами безопасности, такое случается постоянно. Это не сугубо украинская проблема, а общечеловеческая. Чрезвычайно важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, чтобы она не превратились в независимую силу в пределах государства", - рассказал спецдокладчик ООН.

Также он подчеркнул важность перехода тюремной медицина в ведение МЗ: "Много значит переведение подчинения тюремной медицины из системы МВД и Минюста под Минздрав. Теперь у них есть законодательное требование информировать местного прокурора о тех вещах, которые документировали. Новая структура — Государственное бюро расследований — со временем должна заработать".

Напомним, ранее Нильс Мельцер заявил, что условия в украинских тюрьмах удовлетворительные, однако медперсонал не фиксирует травмы заключенных, которые могут быть последствиями пыток.

Источник: https://censor.net.ua/n3071922
 
   
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Звичайно, що умови утримання ув'язнених повинні відповідати світовим практикам розвинених країн. Але сепарів поки дуже мало серед арештантів.
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Навіщо зраду тут розганяєш,тобі що точно відомо скільки сєпарів на нарах,аби тільки розкарячитись,в одній темі перемогу шпариш,в іншій зраду,любиш ти на шпагаті посидіти
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а вот скажи - как это они умудряются так хорошо работать на рейтинг Пороха...)))
наверное им больше чем в Минстэце платят...)))
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Так постійна тупа критика Порошенка дійсно піднімає йому рейтинг, бо потім стає відомо про брехливу суть такої критики. А от справжні його недоліки вони ніколи не викривають. От і виходить, що вони справжні порохоботи. Гроші можливо беруть одразу у всіх, хто дасть.
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та не ображайся ти,я розумію,щоб заробити копійчину,ти часто ключове слово зрадофіли ліпиш де треба,де й не треба,а ось за собою не слідкуєш
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Цензор. Вы бредите? Редакторы Вы обдолбались?
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да подожди - сам "специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер" дал интервью ведущему мировому СМИ ZN - вот что смешно...)))Источник: https://censor.net.ua/n30719
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Я вообще, иногда хренею шо за новостные редакторы на Цензоре, такое ощущение что студеты 1 го курса или ВОЛОНТЁРЫ
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так нужно не новости фильтровать вначале - а подателей этих новостей...!
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Тебя Я так вижу тема геев в покое не оставляет?
Дело не в геях,а в праве человека на самоопределение.
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то расия вертит Украиной, то ес и сша вертят Украиной...
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"Он сравнил действия СБУ и Нацполиции с практиками, применяемыми ЦРУ."
Похоже на комплимент...

Источник: https://censor.net.ua/n3071922
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это они ещё в концлагере Рейкьявика не побывали...)))
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Чрезвычайно важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, чтобы она не превратились в независимую силу в пределах государства", - рассказал спецдокладчик ООН.
WTF?????!!!!!!!!!!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3071922
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А что ты кацап хотел? Или ты хочешь,что бы СБУ за значки работало?За каждого пойманого вонючего кацапа,награда квартира,это нормально.
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В рашку не поехал, зассал, что посадят. Спрашивается, зачем нам такая ООН нужна? Україні важливо забезпечити ефективний контроль над діяльністю Служби безпеки, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 7276
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Стоило Украине НА ВЕСЬ. Мир поднять крик про Сенцова и бесчеловечность рашки к украинским заключенным и ТУТ ЖЕ появился какойто докладчик и проверщик из ООН и выступил с докладом , что в Украине уменьшились случаи пыток( то есть они были) Воткак. То Гуттерешу на валдай едет песен попеть , то вдруг украинские тюрьмы проверяют. А рашкины не проверяют- Гуттереша уже купили .
Щас окажеться что и гостиницу ему оплатили , на авто возили и кормили . И еще наверно на счёт бросили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраине важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, - спецдокладчик ООН Мельцер
 
 
 
 
 
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