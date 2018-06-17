 Украине важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, - спецдокладчик ООН Мельцер

Об этом в интервью ZN сообщил специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер, информирует Цензор.НЕТ.

Он 12 дней инспектировал места заключения на оккупированных украинских территориях и пенитенциарные учреждения в других частях государства. Мельцер уточнил, что пенитенциарии и СБУ были предупреждены о его визите, поэтом он в значительной мере доверял мнению пострадавших.

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"Должен сказать, что после 2016 года количество случаев нечеловеческого обращения, пыток на территории, контролируемой властью Украины, значительно уменьшилось. Между 2014-м и 2016-м была довольно распространенная практика незаконного содержания под стражей, нечеловеческого отношения, но с того времени ситуация с этим улучшилась. Так или иначе, очень многие люди жалуются на пытки, ненадлежащее отношение именно во время пребывания в полиции. Это свежие, наиболее актуальные заявления. Больше всего я как раз переживаю за это", - отметил Мельцер.

Он сравнил действия СБУ и Нацполиции с практиками, применяемыми ЦРУ.

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"Американский Сенатский комитет подготовил отчет о практиках, которые применяло ЦРУ. Не хочу выглядеть пессимистом, но я посещал много мест, находящихся под контролем служб безопасности, и все происходит в ситуации вооруженного конфликта. Практика неофициального содержания под стражей очень распространена и в других странах. Когда нет должного контроля и надзора над службами и силами безопасности, такое случается постоянно. Это не сугубо украинская проблема, а общечеловеческая. Чрезвычайно важно обеспечить эффективный надзор и контроль над деятельностью Службы безопасности, чтобы она не превратились в независимую силу в пределах государства", - рассказал спецдокладчик ООН.

Также он подчеркнул важность перехода тюремной медицина в ведение МЗ: "Много значит переведение подчинения тюремной медицины из системы МВД и Минюста под Минздрав. Теперь у них есть законодательное требование информировать местного прокурора о тех вещах, которые документировали. Новая структура — Государственное бюро расследований — со временем должна заработать".

Напомним, ранее Нильс Мельцер заявил, что условия в украинских тюрьмах удовлетворительные, однако медперсонал не фиксирует травмы заключенных, которые могут быть последствиями пыток.