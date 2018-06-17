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Все про:Польша (4382) Евросоюз (11927) Северный поток (282)

 Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка

Варшава требует ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая осложняет строительство газопровода. Болгария, возглавлявшая Евросоюз в первом полугодии, тормозила темп работы над документом.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. "Это завершение тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка. Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подчиняться евросоюзному законодательству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"

В ноябре прошлого года Европейская Комиссия предложила изменения к газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила делами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров. Начиная с 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов: "Страна-президент должен вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление делами ЕС должно быть транспарентным и вызвать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Среди приверженцев строительства газопровода "Северный поток-2" - Австрия, Германия, Бельгия, Голландия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3071919
 
 
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Интересные люди на "патриота" Коломойского работают, не считаете?
Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка - Цензор.НЕТ 463
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А против аргументов Шария ничего? Или фотка -это край обвинений ? А там и сестра на суд подала (за бабло утилизаторов) ???
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Какие у шария аргументы относительно деятельности пуйла в Крыму и на Донбассе?
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Алла Нововзад , будьте любезны фамилию писать с большой буквы ... Повторите вопрос , ватница ...
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Защитник щурия называет кого-то ватницей.
Анекдот.
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Ты просто ДУРА !!! Жалуйся модеру , но у меня других слов нет ...
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Или сам щурий собственной персоной на Цензоре ))
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Слева направо: Портнов (автор диктаторских законов Януковича, бывший соратник Тимошенко), Дубинский ("сливной бачок" Коломойского), Гужва (поц и сепаратист). Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка - Цензор.НЕТ 9417
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Лахта,досить косить під патріота порохобота,тобі вже пригожин пояснив.що таке підлога по українськи
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А Тимошенко наш новый президент . Коломойский удержал пидаров типа утилизации на подходе к Днепропетровской области ... Все обвинения в том говне , что ты здесь накалякал _ в студию !!! Гондон сепарский ...
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Он им и был , как и пеца , твой коханый ....
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У меня ляшко коханый.
Правильно про вас всех сказал:скотиняки
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А ты самый , что ни на есть !!!! Обкури жену ,и узнаешь о себе много нового ...
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Ну, за 2 миллиарда долларов можно быть и патриотом...
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Надо говорить - Лахта-2.
У на на Лахте-2 сказали рассказывать, что Лондонский суд заморозил активы Коломойского, но нам сказали идиотам пруфы не давать...
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что же ты так ломаешь кайф "патриотичным" почитателям этих талантов...?)))
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Просто не мог не ткнуть зрадофилов в очередной раз носом. Очень они любят высеры Дубинского разносить. Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка - Цензор.НЕТ 2325
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БИМБА! Реальная...5 лямов за "деконструкцию" Юли!
Оточення Януковича платило мільйони євро за лобістські послуги екс-політиків ЄС, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу"

Оточення Януковича платило мільйони євро за лобістські послуги екс-політиків ЄС - DW...

Оточення Януковича заплатило близько 2 мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Ще 5 мільйонів - за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обгрунтованість і законність ув'язнення Юлії Тимошенко...

АКУЕТЬ! Пять лямов за "деконструкцию" Юли! Нигуясе! Еще есть вопросы откель взялись мемы "вароффка", "бабушка", "контракт газа" и прочая ГРЯЗЬ?!

Теперь ясно почему ЮВ стремится ЛИЧНО с каждым ЛОМом пообщаться и почему практически ВСЕ после этого становятсо ее сторонниками? Бо они отурвыют НАСТОЯЩУЮ Юлю... а не ту, которую нам Яныки с Манафортами за 5 лямов зеление в голову посадили...

Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу". Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Гузенбауер", - пише DW.

Найняті лобісти також мали зустрічатися з чинними високопосадовцями у Брюсселі і Вашингтоні. Так, до лобістських зусиль у США належало переконувати членів Конгресу у тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко - законне.

"Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним.

Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ", - пише видання.

Миха Анархист Чаплыга

http://ua24ua.net/bimba-realnaya-pyat-lyamov-za-dekonstruktsiyu-yuli/
))
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Вопрос : что она украла , с что вернула ... ПРБПП тролли в ауте ...
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Глобальный заговор против Тимошенко раскрыла прокуратура США - The Guardian
Сенсационное расследование, опубликованное The Guardian, доказывает, что вся негативная информация в отношении Юлии Тимошенко оказалась банальным обманом.
https://goo.gl/Uc15dB
)))
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Пости везде , а то как то пропал в последнее время ...
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А чего Коболев с окуенной зарплатой язык в срандель засунул ? Сказал бы : вы нас хотите Северным Потоком , а мы вас поимеем , и закрутил вентиль на Европу ...
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прикольно за этими плясками наблюдать, столько дерьма из всех вылазит
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Начиная с 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия, эта страна обеими руками за СП-2 так что повода для оптимизм нет.
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Дійсно так, але закон повинні розглядати.
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Премии получат поболее ляма , и насрать на розглядати ...
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Газопроводи це щупала парашенського спрута!
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Украинскому Народу от трубы толку ноль .Все годы деньги за транзит разворовываются .Прокладка под названием Нафтогаз Украины созданная Кучмой и Бакаем для разворовывания транзитных денег за газ успешно продолжает воровать .Каждый глава Нафтогаза Украины должен быть расстрелян как сабака .
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А за газ ты платишь ? Куда идут деньги - большая тайна ....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка
 
 
 
 
 
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