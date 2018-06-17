 Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. "Это завершение тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка. Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подчиняться евросоюзному законодательству.
В ноябре прошлого года Европейская Комиссия предложила изменения к газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила делами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров. Начиная с 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов: "Страна-президент должен вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление делами ЕС должно быть транспарентным и вызвать доверие", - подчеркнул Куртыка.
Среди приверженцев строительства газопровода "Северный поток-2" - Австрия, Германия, Бельгия, Голландия.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
Анекдот.
Правильно про вас всех сказал:скотиняки
У на на Лахте-2 сказали рассказывать, что Лондонский суд заморозил активы Коломойского, но нам сказали идиотам пруфы не давать...
Оточення Януковича платило мільйони євро за лобістські послуги екс-політиків ЄС, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу"
Оточення Януковича платило мільйони євро за лобістські послуги екс-політиків ЄС - DW...
Оточення Януковича заплатило близько 2 мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Ще 5 мільйонів - за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обгрунтованість і законність ув'язнення Юлії Тимошенко...
АКУЕТЬ! Пять лямов за "деконструкцию" Юли! Нигуясе! Еще есть вопросы откель взялись мемы "вароффка", "бабушка", "контракт газа" и прочая ГРЯЗЬ?!
Теперь ясно почему ЮВ стремится ЛИЧНО с каждым ЛОМом пообщаться и почему практически ВСЕ после этого становятсо ее сторонниками? Бо они отурвыют НАСТОЯЩУЮ Юлю... а не ту, которую нам Яныки с Манафортами за 5 лямов зеление в голову посадили...
Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу". Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Гузенбауер", - пише DW.
Найняті лобісти також мали зустрічатися з чинними високопосадовцями у Брюсселі і Вашингтоні. Так, до лобістських зусиль у США належало переконувати членів Конгресу у тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко - законне.
"Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним.
Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ", - пише видання.
Миха Анархист Чаплыга
http://ua24ua.net/bimba-realnaya-pyat-lyamov-za-dekonstruktsiyu-yuli/
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Сенсационное расследование, опубликованное The Guardian, доказывает, что вся негативная информация в отношении Юлии Тимошенко оказалась банальным обманом.
https://goo.gl/Uc15dB
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