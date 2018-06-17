 Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. "Это завершение тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка. Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подчиняться евросоюзному законодательству.

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В ноябре прошлого года Европейская Комиссия предложила изменения к газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила делами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров. Начиная с 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов: "Страна-президент должен вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление делами ЕС должно быть транспарентным и вызвать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Среди приверженцев строительства газопровода "Северный поток-2" - Австрия, Германия, Бельгия, Голландия.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.