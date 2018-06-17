 Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард

Во время третьей пленарной сессии ежегодной конференции об украинско-американских отношениях в Вашингтоне, целью которой было обсуждение прогресса Украины, президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард отметил, что Украине следует начать серьезно относиться к своей национальной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Аналитик отметил, что Украина не использует всех возможностей, которые она имеет. Именно поэтому рекомендацией одного из высокопоставленных чиновников США, по его словам, было ввести четкие дедлайны, чтобы Киев "начал делать вещи, вместо того, чтобы давать ему билет с открытой датой, как это было в ситуации с катерами Island.

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Американские 30-метровые катера класса Island от правительства США ранее были на службе Береговой охраны США и сейчас стоят в порту Балтимора. Соединенные Штаты предложили Украине их еще в 2014 году во время обсуждений концепции развития "москитного флота".

"В ситуации с Island - это подарок. Это подарок США Украине. Но они не используют эту возможность, пока США не скажут: "Вы должны доставить эти корабли к такой-то дате или мы заберем их обратно", - отметил Говард.

После обнародования расследования командование Военно-Морских сил ВСУ выступило с заявлением, что украинская сторона завершает обрабатывать контракт на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США и начинает "его межведомственное согласование". До этого эту тему публично не обсуждали. В заявлении также отмечалось, что уже после подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе подготовка экипажей.

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С 11 до 15 июня в Украине проходила заключительная конференция по определению основных условий контракта о передаче катеров класса Island в Украину. Первый заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов на запрос "Радио Свобода" объяснил, что во время этого мероприятия будет выработана окончательная редакция документа.

Сейчас "Радио Свобода" ожидает ответа из Министерства обороны Украины относительно того, каковы результаты этой заключительной конференции и или согласовали ориентировочные сроки получения катеров.

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Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Говард также отдельно обратил внимание на обострение ситуации в Азовском море, где Россия в течение последних недель наращивает военное присутствие и задерживает суда, направляющиеся в мариупольский и бердянский порты.

Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии.

"Им даже не надо это делать военным путем. Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море. И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах, и ​​не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", - пояснил эксперт.

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Пол Гобл, аналитик The Jamestown Foundation, рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", что в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского в Азовское море. По его мнению "российская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье".

"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иной прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах", - подчеркнул он.

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Украине же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это "стратегией безразличия".

Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, неоднократно утверждал, что для противодействия российской угрозе на море Украина нуждается в москитном флоте.

"Чтобы ответить на такие угрозы, украинские военно-морские корабли и лодки должны присутствовать не только в Одессе и вокруг морских подходов к портам Украины, но и в Азовском море, Днепре и Дунае", - отмечал Кабаненко в статье для Jamestown Foundation.

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Представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в комментарии "Радио Свобода" заявил, что действия Министерства обороны в ответ на эту ситуацию не подлежат разглашению и посоветовал обратиться в Министерство иностранных дел.

В интервью газете "Зеркало недели" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "право осмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем, действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы, насколько это возможно, урегулировать спор с помощью международного права", - подчеркнула замминистра.