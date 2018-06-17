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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (144) эксперт (2613)

 Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард

Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард объяснил, почему Украине следует начать серьезно относиться к своей национальной безопасности.

Во время третьей пленарной сессии ежегодной конференции об украинско-американских отношениях в Вашингтоне, целью которой было обсуждение прогресса Украины, президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард отметил, что Украине следует начать серьезно относиться к своей национальной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Аналитик отметил, что Украина не использует всех возможностей, которые она имеет. Именно поэтому рекомендацией одного из высокопоставленных чиновников США, по его словам, было ввести четкие дедлайны, чтобы Киев "начал делать вещи, вместо того, чтобы давать ему билет с открытой датой, как это было в ситуации с катерами Island.

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Американские 30-метровые катера класса Island от правительства США ранее были на службе Береговой охраны США и сейчас стоят в порту Балтимора. Соединенные Штаты предложили Украине их еще в 2014 году во время обсуждений концепции развития "москитного флота".

"В ситуации с Island - это подарок. Это подарок США Украине. Но они не используют эту возможность, пока США не скажут: "Вы должны доставить эти корабли к такой-то дате или мы заберем их обратно", - отметил Говард.

После обнародования расследования командование Военно-Морских сил ВСУ выступило с заявлением, что украинская сторона завершает обрабатывать контракт на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США и начинает "его межведомственное согласование". До этого эту тему публично не обсуждали. В заявлении также отмечалось, что уже после подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе подготовка экипажей.

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С 11 до 15 июня в Украине проходила заключительная конференция по определению основных условий контракта о передаче катеров класса Island в Украину. Первый заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов на запрос "Радио Свобода" объяснил, что во время этого мероприятия будет выработана окончательная редакция документа.

Сейчас "Радио Свобода" ожидает ответа из Министерства обороны Украины относительно того, каковы результаты этой заключительной конференции и или согласовали ориентировочные сроки получения катеров.

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Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Говард также отдельно обратил внимание на обострение ситуации в Азовском море, где Россия в течение последних недель наращивает военное присутствие и задерживает суда, направляющиеся в мариупольский и бердянский порты.

Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии.

"Им даже не надо это делать военным путем. Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море. И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах, и ​​не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", - пояснил эксперт.

Также смотрите: Россия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл. ВИДЕО

Пол Гобл, аналитик The Jamestown Foundation, рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", что в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского в Азовское море. По его мнению "российская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье".

"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иной прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах", - подчеркнул он.

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Украине же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это "стратегией безразличия".

Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, неоднократно утверждал, что для противодействия российской угрозе на море Украина нуждается в москитном флоте.

"Чтобы ответить на такие угрозы, украинские военно-морские корабли и лодки должны присутствовать не только в Одессе и вокруг морских подходов к портам Украины, но и в Азовском море, Днепре и Дунае", - отмечал Кабаненко в статье для Jamestown Foundation.

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Представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в комментарии "Радио Свобода" заявил, что действия Министерства обороны в ответ на эту ситуацию не подлежат разглашению и посоветовал обратиться в Министерство иностранных дел.

В интервью газете "Зеркало недели" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "право осмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем, действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы, насколько это возможно, урегулировать спор с помощью международного права", - подчеркнула замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3071917
 
 
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Не, тут не зрада, тут прямая сдача Украины по всем фронтам. Украина стала приютом для криминальных группировок всего б.СССР, в промышляющие квартирные воры-грузины, это уже основная примета нашего времени. Увы... плохая примета.
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Криминал который родом отсюда но жил раньше в РФ, тоже сюда весь вернулся и очень хорошо себя тут чувствует с своими людьми во властит в силовых структурах. Парадокс что даже в РФ их выщимили а у нас себя чувствуют полностью свободно. Это типа толерантность?
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Руслан Ткаченко 97ef726f. Гопники из-за поребрика в Лугандоне. Причём здесь наша толерантность?
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Речь не о гопниках а о серьёзных криминальных авторитетах. Некоторые даже гражданство РФ успели получить в своё время. Для них сфера влияния так и осталась вся территория бывшего СССР. Они особо не лезут в политику кроме защиты своих интересов. А их интересы не имеют ничего общего с интересами народа Украины. В так званых республиках Донбасса даже вроде этот криминал защемили и он оттуда чухнул. Потому что криминал постоянно гнёт свою линию и играет в свою сообственую игру.
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Зато у нас усиленно растёт количество ларьков Рошен!
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так за це ж і стояв Майдан ... хіба ні ? Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард - Цензор.НЕТ 2686
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Да не, мы лучше подождём пока вы нам деньги выделите на оборону, да побольше.
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Пеца пока занимается дешефтом с врагом,а национальная безопасность для него вообще непонятное дело
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працює - не працює , а податки в казну РФ платить справно ... як і решта його підприємств в РФ
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1. Sep 13, 2017 - 28
Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации "Рошен" в Липецке.
Фабрика НЕ РАБОТАЕТ.

https://interfax.com.ua/news/economic/448224.html

2. А теперь твой ПРУФ на "NNN "... як і решта його підприємств в РФ".



Ну и для тех, кто, кроме тебя лайкнул твой пост: "Бюджет РФ на работу пропагандистских каналов СМИ составляет порядка 1,6 МИЛЛИАРДОВ долларов."

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Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности

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неправда! вон сколько ментов согнали,со всей киевской области ,чтобы изолировать 50 активистов с14 от гей-парада!
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Це мабуть "потужна перемога" , прихильники петі? Добре хоч США примушують петю виконувати свої обов'язки по захисту України.. А то ніколи йому за його "мріями" та Мальдівами..
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Так 10 маланців зосередили в своїх руках активів на $14,4 млрд.
Це відповідає 13% ВВП України: небачена для демократичного світу концентрація
багатств, характерна для відсталих і корумпованих країн. Для порівняння - у США
активи першої десятки багатіїв відповідають лише 3,3% ВВП найпотужнішої
економіки планети. - bastion.tv/news/zakritij-klub-oligarhiv-desyat-osib-yaki-faktichno-monopolizuvali-ukrayinu/ Хіба маланцям до України, вони все більше про свої кишені дбають.
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Цей аналітик не повинен був говорити через ЗМІ, а треба говорити шляхом листування. Таке враження, що він хоче знайти собі роботу, бо до цих катерів він не має жодного стосунку.
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дык он к катерам ближе, чем наше украинское ВОРЬЕ - "подарок Америки" с 2014(!) года пылится в Балтиморе, пока наши скоты "проводят согласования"!
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Нема такої категорії "ближче". Є лише відповідальні за Контракт. Він приватний аналітик, який хоче там бути і тому спекулює на цьому. Передача військових катерів справа закрита і він умови Контракту не повинен був оприлюднювати.
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конечно - кому-то же нужно у них потом покупать ворованный сахарок и бензин...\но ты же в курсе Олежек николаевский...)))\
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мабуть соєвий барига в цьому ділі не бачіть для себе ні якого гешефту
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Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард - Цензор.НЕТ 697
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Какая воля? Еврею который деньги держит в офшорах и в ЕС, дети которого учаться в Англии, и сам он отдыхает на островах никогда не будет нужна Украина. Нужно было сразу смотреть людям в корень, которые за него голосовали.
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шо то есть политическая воля - типо - пацан сказал - пацан сделал, да?
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У Свинорыла сейчас предвыборная кампания в приоритете, а ранее было разрастание бизнеса. Не до войны ему. Разве что как пыль в глаза лохторату - сгодится.
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Все просто - теперішній українській владі (як і всім попереднім) глибоко фіолєтова національна безпека України !
Їх хвилює лише безпека їхніх накрадених статків ...
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ты давай сюда цитаты про борьбу за твои права...)))
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Странный чувак ,он шо не знает ,что петя не петя а лолита и агент пуйла ....он без разрешения кремля ничего не делает ...
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наверное зрадофил какой то этот Глен Говард, а порохоботы?

на 5ом году войны ...
"Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии."
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кому війна - кому зростання обсягів торгівлі ...
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Російських товарів в Україні побільшало на третину, експорт з України в Росію знизився - Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року.
Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо зросло з 0,97 до 1,42 мільярда.
Експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів зріс на 31%, до 2,56 мільярда доларів.
Загалом торговельний баланс України погіршився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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...все некогда, транши... оффшоры...торговые партнеры....
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Шо таке ?почему поросёнок не пиарится на катерах?
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та то же не его, не с "Ленинской Кузни" "Кузни на Рыбальском".
Хотя он может и на этих, с торжественным разрезанием ленточки, вручить с барского плеча и записать себе в актив ...
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Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии.
"Им даже не надо это делать военным путем. Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море. И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах, и ​​не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", - пояснил эксперт.Источник: https://censor.net.ua/n3071917Клянусь бусами и зеркалом гарантом Будапештского меморандума не морем пойдём а по железной дороге до самого сынього моря в город Одесса ну а бледнолицым подкинешь мороженого или баночного тунца за ТРЕТЬИЙ ЯП в мире
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Дійсно, що і без цього аналітика була зрозуміла стратегія хуйла.
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так схоже влада УКРАЇНІИ з х**лом одна команда.
чім далі тим очевидніше.
все схоже на те. що перед виборами щоб залишитись при владі вони замутять операцію по спасінню резидента.
а може і раніше.
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Ну і як допомогло Україні Міжнародне Право проти права хуйла класти на міжнародне право? Хуйло і весь хуйлостан поки кровю не вмиється, доки не взується в лапті і покидьки не почне вживати в їжу ніколи не втихомириться. Над цим треба працювати всій світовій спільноті і насамперед Україні, але на жаль цього за правління корумпованих інородців - жидів та кацапів - не відбувається. Навпаки, наші "керманичі" з ними торгують і навіть не ввели візовий режим та військовий стан в прикордонних з РФ та Білорусією регіонах.
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Конечно не использует, более того она сама спонсирует агрессию, только за первые 4 месяца Украина купила на 32% больше товаров из России чем за такой же период в 2017, при этом Россия купила на 6% меньше.
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Импорт товаров из РФ вырос на треть.

Государственная служба статистики сообщила, что импорт российских товаров в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%.
http://uainfo.org/blognews/1529181582-import-tovarov-iz-rf-vyros-na-tret.html
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"стратегией безразличия"



Пока рылом гаранта не мокнут.. не пошевелится
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4 года катера задурно предлагают - только возьмите.
А они оказывается в воюющей стране никому не нужны....все бумажки согласовывают.
Они наверное уже давно проржавели и сгнили.
Как и тот американский военно-полевой госпиталь EMEDS, стоимостью $7,6 млн, который в 2015 тоже американцы подарили и который зря простаивал в тылу АТО, когда операции в полевых условиях делали чуть ли не на коленях.
Вот и дари теперь, когда еще упрашивать приходится.
Зато ментам геликоптеров накупят на 500 млн евро - это ж первейшая необходимость!
Слава офшорам!
Мальдивам слава!
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мєнти і СБУшники потрібні - вони владу , від народу , охороняють ...
А армія їм треба для чого ? лише аби дерибанити , на ній , бюджетне бабло ...
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может, и откатили неслабо от 500 млн. - надо же слепые и зрячие трасты пополнять.
А тут катера дают даром - никакого навару, панимаешь.
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якщо отримати катери з США - навіщо тоді будуть потрібні лоханки виробництва "Ленінської кузні" ? Україна не використовує всі можливості для посилення національної безпеки, - президент The Jamestown Foundation Говард - Цензор.НЕТ 46
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Нельзя эти катера брать!!! Нельзя!!! Ведь завод порошенко тоже взялся лепить катера и на их фоне катера амеров будут смотреться как авианосец против индейского каноэ которое кстати стоит в десять раз дороже. Исланд обойдётся нам в 5 миллионов баксов а петино корыто в 50 миллионов.
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Мы правда теряем с такой властью - не только суверенитет, который присвоила себе кучка воров, но в первую очередь деньги и время. И если украденные средства теоретически можно вернуть спустя годы, то время не вернуть никогда.
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времени больше всего жалко - четыре года просрали с хряком.
А какие были надежды после Майдана.
Правда, что себе лохотуры думали, выбирая это....
Теперь молча в стойле переваривают все роттердамы, шоб путин не напал.
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Где обещанный американский уголь на котором пиарился барыга осенью, несколько судов пришло и все заглохло, зато с Рашки составы идут непрерывно, все больше и больше, и все про это молчат.
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Не, ну их же содержать треба куме.
-Дiйсно.На премии Нафтогазу не хватит Україна не використовує всі можливості для посилення національної безпеки, - президент The Jamestown Foundation Говард - Цензор.НЕТ 8930
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Это точно гешефта никакого, потому и тянут годами время.
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Прав американец на все 100%.Причём, ситуация с кораблями, это мизер, по сравнению с явным саботажем госпрограммы по созданию ракетного оружия сдерживания. Чтобы космическая держава, имеющая уникальные КБ и завод в Днепре, за четыре года войны не смогла создать, испытать и принять на вооружение баллистические и крылатые ракеты, достающие основные центры противника, это позор и предательство! Оружие сдерживания потому так и называется, что сводит вероятность нападения к нулю. Ибо наносит "неприемлемый ущерб" агрессору. Вот что надо финансировать в первую очередь, а уже потом заниматься танками, ЗРК, ПТУРСами и пр., в чем у армии РФ явное преимущество.
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Чего сразу не межгалактических ракет ?
Не думал что за это сразу санкции наложат даже быстрее чем за яо ....
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если во все эти славные КБ и заводы поставить "крупных" специалистов по "купи-продай" из "Богдан Моторз" и "Рошен" кирдык любой гос программе наступит автоматически.
Факт избрания нового руководителя "Укроборонпрома" за закрытыми дверьми свидетельствует о том, что этот человек не будет независимым. В ближайшем будущем изменений ждать не стоит. Гендиректор Букин уже сделал несколько заявлений. Первая - вскоре "Укроборонпром" ожидают "изменения управленческого аппарата, оптимизация, сокращение управленческого аппарата", а вторая - о структуре доходов: львиную долю прибыли концерна обеспечивают зарубежные заказы: "10-15% - это государственный оборонный заказ, 85% - экспортные поставки".

Это все что нужно знать о стратегиях от великого верховного пАлководца Пети Пятого.
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то же повторяют и НАТОвцы.
но похоже торговые партнеры намного важнее.
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Даже обсуждать тут нечего.
Когда раша отжимала у Украины целый черноморский флот США принуждали Украину сдать ядерное оружие,а когда раша отжимала у Украины Крым они предложили два катера.
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Украине в первую очередь нужно внутренего врага победить, который типа после 2014 переобулся но всё равно продолжает действовать против Украины. Пока это не сделают ни о какой национальной безопасности не может идти и речи.
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З січня по квітень 2018 року Україна збільшила імпорт російських товарів на 31% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики.
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Всё дело здесь опять же в бизнесе Порошенко. Катера Исланд отличные катера способные выполнять боевую задачу даже при пятибальном шторме . США отдают их бесплатно но затраты на расконсервацию и перегон этих катеров,кажется четырёх, за счёт Украины а это около 5 миллионов долларов за каждый, если конечно верить Полтораку.Но вот ведь горе,порошенковский завод тоже выпускает катера для ВСУ и они по оценкам специалистов дерьмо из дерьма не способное даже плавать при 3х бальном бризе не говоря уж о стрельбе. Стоит такое чудо "порохпрома" в десяток раз больше чем обойдётся расконсервация и перегон "Исландов" которые в свои 20 лет выглядят как новенькие и катера Порошенко на фоне их это позорное уёби*е за 50 000 000 баксов каждый. Именно поэтому их и не хотят брать. Четыре первоклассные катера которые все стоят 20 000 000 и одно корыто не способное даже плавать за 50 000 000 долларов.Ведь тогда четыре порохкорыта станут не нужны и убыток составит для Порошенко 200 миллионов долларов. Естественно МО под чутким руководством Полторака всячески старается выполнить заказ в первую очередь своего босса Пети и зарубить попадание в Украину всего что он выпускает в данном случае это катера. Ничего личного Карл,один бизнес.Порошенко в первую очередь печётся о своих доходах а не о национальной безопасности. Именно поэтому Полторак сжёхший половину складов боеприпасов,развёвший воровство и мошенничество в Армии остаётся непотопляемым. Он главный заказчик всего того дерьма что выпускают для армии заводы Порошенко а это сотни миллионов долларов. Здесь и санитарные броники которые не ездят и теперь катера которые не способны преодолеть даже лёгкий бриз и многое другое. Вот и весь сказ. Бизнес и ничего личного.
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что украинская сторона завершает обрабатывать контракт на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США


Україна не використовує всі можливості для посилення національної безпеки, - президент The Jamestown Foundation Говард - Цензор.НЕТ 394
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Пока у власти временщики-казнокрады не о какой нац. безопасности не стоит и заикаться, американцы это наверное понимают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард
 
 
 
 
 
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