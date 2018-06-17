 Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности, - президент The Jamestown Foundation Говард

Во время третьей пленарной сессии ежегодной конференции об украинско-американских отношениях в Вашингтоне, целью которой было обсуждение прогресса Украины, президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард отметил, что Украине следует начать серьезно относиться к своей национальной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Аналитик отметил, что Украина не использует всех возможностей, которые она имеет. Именно поэтому рекомендацией одного из высокопоставленных чиновников США, по его словам, было ввести четкие дедлайны, чтобы Киев "начал делать вещи, вместо того, чтобы давать ему билет с открытой датой, как это было в ситуации с катерами Island.
Американские 30-метровые катера класса Island от правительства США ранее были на службе Береговой охраны США и сейчас стоят в порту Балтимора. Соединенные Штаты предложили Украине их еще в 2014 году во время обсуждений концепции развития "москитного флота".
"В ситуации с Island - это подарок. Это подарок США Украине. Но они не используют эту возможность, пока США не скажут: "Вы должны доставить эти корабли к такой-то дате или мы заберем их обратно", - отметил Говард.
После обнародования расследования командование Военно-Морских сил ВСУ выступило с заявлением, что украинская сторона завершает обрабатывать контракт на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США и начинает "его межведомственное согласование". До этого эту тему публично не обсуждали. В заявлении также отмечалось, что уже после подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе подготовка экипажей.
С 11 до 15 июня в Украине проходила заключительная конференция по определению основных условий контракта о передаче катеров класса Island в Украину. Первый заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов на запрос "Радио Свобода" объяснил, что во время этого мероприятия будет выработана окончательная редакция документа.
Сейчас "Радио Свобода" ожидает ответа из Министерства обороны Украины относительно того, каковы результаты этой заключительной конференции и или согласовали ориентировочные сроки получения катеров.
Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Говард также отдельно обратил внимание на обострение ситуации в Азовском море, где Россия в течение последних недель наращивает военное присутствие и задерживает суда, направляющиеся в мариупольский и бердянский порты.
Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии.
"Им даже не надо это делать военным путем. Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море. И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах, и не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", - пояснил эксперт.
Пол Гобл, аналитик The Jamestown Foundation, рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", что в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского в Азовское море. По его мнению "российская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье".
"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иной прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах", - подчеркнул он.
Украине же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это "стратегией безразличия".
Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, неоднократно утверждал, что для противодействия российской угрозе на море Украина нуждается в москитном флоте.
"Чтобы ответить на такие угрозы, украинские военно-морские корабли и лодки должны присутствовать не только в Одессе и вокруг морских подходов к портам Украины, но и в Азовском море, Днепре и Дунае", - отмечал Кабаненко в статье для Jamestown Foundation.
Представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в комментарии "Радио Свобода" заявил, что действия Министерства обороны в ответ на эту ситуацию не подлежат разглашению и посоветовал обратиться в Министерство иностранных дел.
В интервью газете "Зеркало недели" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "право осмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем, действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы, насколько это возможно, урегулировать спор с помощью международного права", - подчеркнула замминистра.
Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации "Рошен" в Липецке.
Фабрика НЕ РАБОТАЕТ.
https://interfax.com.ua/news/economic/448224.html
2. А теперь твой ПРУФ на "NNN "... як і решта його підприємств в РФ".
Ну и для тех, кто, кроме тебя лайкнул твой пост: "Бюджет РФ на работу пропагандистских каналов СМИ составляет порядка 1,6 МИЛЛИАРДОВ долларов."
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неправда! вон сколько ментов согнали,со всей киевской области ,чтобы изолировать 50 активистов с14 от гей-парада!
Це відповідає 13% ВВП України: небачена для демократичного світу концентрація
багатств, характерна для відсталих і корумпованих країн. Для порівняння - у США
активи першої десятки багатіїв відповідають лише 3,3% ВВП найпотужнішої
економіки планети. - bastion.tv/news/zakritij-klub-oligarhiv-desyat-osib-yaki-faktichno-monopolizuvali-ukrayinu/ Хіба маланцям до України, вони все більше про свої кишені дбають.
Їх хвилює лише безпека їхніх накрадених статків ...
на 5ом году войны ...
"Аналитик отметил, что Украине "следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности" и осознать, что Россия использует определенные стратегии."
Державна служба статистики України оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року.
Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо зросло з 0,97 до 1,42 мільярда.
Експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів зріс на 31%, до 2,56 мільярда доларів.
Загалом торговельний баланс України погіршився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Ленинской Кузни""Кузни на Рыбальском".
Хотя он может и на этих, с торжественным разрезанием ленточки, вручить с барского плеча и записать себе в актив ...
"Им даже не надо это делать военным путем. Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море. И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах, и не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", - пояснил эксперт.Источник: https://censor.net.ua/n3071917Клянусь бусами и зеркалом гарантом Будапештского меморандума не морем пойдём а по железной дороге до самого сынього моря в город Одесса ну а бледнолицым подкинешь мороженого или баночного тунца за ТРЕТЬИЙ ЯП в мире
чім далі тим очевидніше.
все схоже на те. що перед виборами щоб залишитись при владі вони замутять операцію по спасінню резидента.
а може і раніше.
Государственная служба статистики сообщила, что импорт российских товаров в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%.
http://uainfo.org/blognews/1529181582-import-tovarov-iz-rf-vyros-na-tret.html
Пока рылом гаранта не мокнут.. не пошевелится
А они оказывается в воюющей стране никому не нужны....все бумажки согласовывают.
Они наверное уже давно проржавели и сгнили.
Как и тот американский военно-полевой госпиталь EMEDS, стоимостью $7,6 млн, который в 2015 тоже американцы подарили и который зря простаивал в тылу АТО, когда операции в полевых условиях делали чуть ли не на коленях.
Вот и дари теперь, когда еще упрашивать приходится.
Зато ментам геликоптеров накупят на 500 млн евро - это ж первейшая необходимость!
Слава офшорам!
Мальдивам слава!
А армія їм треба для чого ? лише аби дерибанити , на ній , бюджетне бабло ...
А тут катера дают даром - никакого навару, панимаешь.
А какие были надежды после Майдана.
Правда, что себе лохотуры думали, выбирая это....
Теперь молча в стойле переваривают все роттердамы, шоб путин не напал.
-Дiйсно.На премии Нафтогазу не хватит
Не думал что за это сразу санкции наложат даже быстрее чем за яо ....
Факт избрания нового руководителя "Укроборонпрома" за закрытыми дверьми свидетельствует о том, что этот человек не будет независимым. В ближайшем будущем изменений ждать не стоит. Гендиректор Букин уже сделал несколько заявлений. Первая - вскоре "Укроборонпром" ожидают "изменения управленческого аппарата, оптимизация, сокращение управленческого аппарата", а вторая - о структуре доходов: львиную долю прибыли концерна обеспечивают зарубежные заказы: "10-15% - это государственный оборонный заказ, 85% - экспортные поставки".
Это все что нужно знать о стратегиях от
великоговерховного пАлководца Пети Пятого.
но похоже торговые партнеры намного важнее.
Когда раша отжимала у Украины целый черноморский флот США принуждали Украину сдать ядерное оружие,а когда раша отжимала у Украины Крым они предложили два катера.