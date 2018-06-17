 С воином 92-й ОМБ Сергеем Жуком, погибшим в зоне ООС, простились на Черкасщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, около сотни человек собрались, чтобы почтить погибшего военнослужащего. Среди присутствующих были его родные, боевые побратимы и односельчане.

Сергей Иосифович Жук родился 8 июня 1969 года в селе Демки. Поступил на военную службу по контракту 27 марта 2017 года и постоянно находился на востоке Украины. Он служил стрелком-помощником гранатометчика 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

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Погиб 14 июня около 21:00 в районе шахты "Бутовка" Донецкой области во время отражения атаки противника. Две бронегруппы пытались окружить позицию Вооруженных сил Украины на этом участке.

У него остались жена, дочь и внучка.