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 С воином 92-й ОМБ Сергеем Жуком, погибшим в зоне ООС, простились на Черкасщине

В селе Демки Драбовского района Черкасской области состоялось прощание с Сергеем Жуком, погибшим 14 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, около сотни человек собрались, чтобы почтить погибшего военнослужащего. Среди присутствующих были его родные, боевые побратимы и односельчане.

Сергей Иосифович Жук родился 8 июня 1969 года в селе Демки. Поступил на военную службу по контракту 27 марта 2017 года и постоянно находился на востоке Украины. Он служил стрелком-помощником гранатометчика 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

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Погиб 14 июня около 21:00 в районе шахты "Бутовка" Донецкой области во время отражения атаки противника. Две бронегруппы пытались окружить позицию Вооруженных сил Украины на этом участке.

У него остались жена, дочь и внучка.

Источник: https://censor.net.ua/n3071914
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС воином 92-й ОМБ Сергеем Жуком, погибшим в зоне ООС, простились на Черкасщине
 
 
 
 
 
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