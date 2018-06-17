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 Наемники РФ сорвали отвод войск у Станицы Луганской, - спикер ОС Бондарчук. ВИДЕО

На Донбассе поддерживаемые Россией террористы сорвали отвод войск от Станицы Луганской.

Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции объединенных сил Николай Бондарчук, передает Цензор.НЕТ, 16 июня наемники РФ открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская.

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"Российско-оккупационные войска очередной раз сорвали отвода войск в районе населенного пункта Станица Луганская, в 22 часа открыв огонь из стрелкового оружия. Объединенные силы придерживаются взятых обязательств по обеспечению решений Трехсторонней контактной группы", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071913
 
 
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обе стороны, можно подумать вы не знали. И сорвали уже не в первые,
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Российские наёмники сорвали отступление украинских войск?...
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там же специально для урюсських по-урюсски все написано...
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почему "наемники РФ"? что за новый темник?
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Ну сам пресс-офицер говорит "россійсько-окупаційні війська" на видео. А про "наёмников РФ" - то уже вольное изложение журналистов.
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кто придумал отвод? вы это отвоевывали чтоб отводить там что-то?
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А можна поцікавитись - ви той олешко, про кого я думаю, чи ні? Співпадіння?
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Ну й добре.. А навіщо відводити ЗСУ - хтось пояснити може?
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що за рішення таке "Трехсторонней контактной группы" яке вказує де находитись українським військам на території України .Зрадофілія кажете , ну-ну ...
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Украина должна отвести войска с Украины...
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Лінія відведення повинна бути тільки у вигляді траншеї

Наемники РФ сорвали отвод войск у Станицы Луганской, - спикер ОС Бондарчук - Цензор.НЕТ 6774
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Чому тристороння група не вимагає відводу орків від Дебальцево, котре , навіть , за підписаних петьою мінських договорняків за Україною? Чому петя цього не вимагає і тільки сопельки розмазує по жирних щічках в перервах між своїми полум'яними промовами? Чому жодного разу українська влада не закрила на довгий термін КПП на лінії розмежування у відповідь на обстріли або загибель воїнів ЗСУ? Дуже багато "чому" у цій війні..
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Ответ один. Если впереди армии идёт еврей торгаш а не главного командующий. То ожидать побед от такой армии не приходится в принципе.
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Найманці РФ зірвали відведення військ у Станиці Луганській, - спікер ОС Бондарчук - Цензор.НЕТ 2974

На Марш равенства в Киеве пытались провезти скульптуру Путина
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Всесвітньо-Броварське Телебачення опубликовало видео, как памятник пытались провезти сквозь кордон полиции.
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Только евреи без чести совести и Родины могут довести страну до такого позора как выполнения соглашений под которыми стоят в непонятном качестве подписи террористов . Только евреи без чести совести и Родины могут при этом ещё не только торговать и торговаться с агрессором но и требовать от других вводить против агрессора торговых игра ничений. Гибридный еврей главнокомандующий это худшее что может иметь страна
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Евреи ипошат палестинцев и иранцев никого не стесняясь. И вообще, у них хороший обычай находить и мочить врагов даже в сортире, а не чесать про это языком и утираться.
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У евреев только одна Родина Израиль. Поэтому они её и защищают и Украина как то далековато от неё. Одно дело защищать Родину другое торговать чужой.
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Я таки не понял, это зрада или перемога? Порохоботики, проясните этот момнет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ сорвали отвод войск у Станицы Луганской, - спикер ОС Бондарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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