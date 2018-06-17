 Наемники РФ сорвали отвод войск у Станицы Луганской, - спикер ОС Бондарчук. ВИДЕО

Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции объединенных сил Николай Бондарчук, передает Цензор.НЕТ, 16 июня наемники РФ открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская.

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"Российско-оккупационные войска очередной раз сорвали отвода войск в районе населенного пункта Станица Луганская, в 22 часа открыв огонь из стрелкового оружия. Объединенные силы придерживаются взятых обязательств по обеспечению решений Трехсторонней контактной группы", - заявил он.