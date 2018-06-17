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Все про:Горбулин (47) Обама (1630) Россия (69671) США (13815) Боинг-777 Malaysia Airlines (880)

 Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин

Очень символична история со сбитым над Донбассом "Боингом": уже через несколько дней после крушения МН17 Обама знал досконально обо всех обстоятельствах и виновных в этой катастрофе. При этом до конца своего срока так и не занял четкой позиции в этом вопросе. Эта история и о том, что отсутствие политической воли приводит, в конце концов, к латентной поддержке агрессора и международных преступников, давая им пространство для маневра и надежду избежать наказания.

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Совершенно секретный" скандал: администрация Обамы знала, что МН17 сбила 53-я бригада армии РФ, - американское издание "Observer"

"В этом смысле Трамп более прямолинеен. Как мы помним, на первых этапах Конгрессу пришлось существенно корректировать направления его деятельности, да и сейчас он все еще и выглядит несколько экзальтированным в своих решениях, однако это хотя бы действия", - отмечает эксперт.

Как сообщалось ранее, аналитик Джон Шиндлер в колонке для американского издания "Observer", на основе информации, полученной от трех должностных лиц разведывательных служб США, отмечает, что Вашингтон имел информацию, включая SIGINT, которая неопровержимо свидетельствовала, что российские военные и, в частности, 53-я бригада, виновны в уничтожении самолета рейса МН17. Уже через пару дней после катастрофы Белый дом был проинформирован о всех ее деталях.

В то же время, администрация Обамы избрала тактику бездействия, таким образом позволив Кремлю распространять ложные сведения о своей непричастности, заявляет Шиндлер. По мнению исследователя, это свидетельствует о нежелании Обамы противостоять режиму Путина - и упущенного из-за этого нежелания времени оказалось достаточно, чтобы пропаганда Путина в деле МН17 стала более дерзкой и уверенной.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", которыйпринадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3071911
 
   
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О наивный старик,какая политическая воля может быть у конченых мерзавцев,воров ,подлецов и лжецов ....это НОНСЕНС !!!
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Видишь,как ты попал в маргарин,видимо полагая,что я так написал о Украинской власти Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 1507а я написал не о них ,хотя могу то-же самое сказать и о пэтиной бригаде... Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 6207
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Так, а про кого ты тогда написал, даунито? Про демократическую партию США и президента от нее Обаму?
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А зачем? Чукча не читатель, чукча писатель...
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У цього "старіка", що в часи кучми обіймав дуже відповідальні посади, також не було жодної політичної волі творити Українську Державу. Для нього разом з його патроном кучмою достатньо було випрошувати щороку сумнівну "знижку" на газ та пливти у фарватері кацапії. Це тепер він говорить правильні слова, але я не певен, що він до кінця розуміє те, якою має бути Україна.
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все как бы э ....
НО, эпитет "наивный старик" в адрес Горбулина это явный перебор!
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Обама все знал через несколько часов. Правда, доказательств не предстваил ни одного. Джентельменам принято верить,как перед уничтожением Ирака.
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Мудрі слова, мудрої людини.. " .. отсутствие политической воли приводит, в конце концов, к латентной поддержке агрессора и международных преступников, давая им пространство для маневра и надежду избежать наказания.." - це стосується не тільки Обами.. Це стосується й безхребетного та корумпованого петі..
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бідний Горбулін сам не спромігся свою думку висловити
добре, що є такі абіснітєлі, як ти, що всьо абісняют!
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Да, все типа виноваты. Наша влада не лучше. Сидела и ждала, пока по реке проплывет труп хуйла. Пока сидели, проплыл керченский мост, ждем, пока проплывет Северный поток 2"Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 1231


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і лише тетянка поломова займає активну позицію, і громить, громить, громить клятого окупанта!
ура і слава!
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а ти настучи, як ти це завжди робиш
навіть цікаво, на що будеш скаржитись
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Как только заработаешь, так и сразу. Хочется поскандалить? Тогда иди ищи себе партнера. Я ж не против.
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ти моє відношення до тп знаєш
нашо мені ті шкандалі?
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Порохобот кращий за кацапа, але гірший за пі4араса. Соєвий інфобруд навіть мерзенніший за своїх хазяїв. Генетичне сміття...
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
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Вот твой братюня по ненависти к порохоботам.

Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 27
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Приніс тобі шмат еталонного порохососа "в авторитеті".
Чекаю на твій коментар, інфохолуй)
https://youtube.com/watch?v=ndCqoiSvG8o
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Я ж уже прокоментировал словами добкина. Тебе мало? Перечитай ещё раз.
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Кстати, зрадофилитик -порохоботоборцун, кликабельные ссылочки ума не хватает вставлять?
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И ещё могу таких же баригоборцунов, как и ты, в пример привести. А в тви там вашего брата-зрадофилитика, которые забывают перелогиниться через прокси вообще немеряно.
Відсутність політичної волі призводить до латентної підтримки агресора, - Горбулін - Цензор.НЕТ 5505
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У генітального прокулола (як і в сбу) нема питань до допи, гєпи, ахмєтова, трухи та іншої проросійської наволочі. То які питання можуть бути до "попутчиков революции" у інфосміття на кшалт тебе? Ти проти генеральної лінії щіколадного сцаря, холуй?)
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Гундяй, ти сьогодні якийсь ніякий. Напевно шоколад від бариги таки з пальмової олії виготовлений. Негайно здай зміну Гыгу, хоч посміємось перед трудовим тижнем.
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Вот никак не пойму - цена вопроса три лярда зелени, а шуму и возни во круг него, как-будто речь идет о конце света. Неужели такая мелочь может как-то серьезно повлиять на мировые процессы? Просто диву даешься сколько копей сломано и сколько слов сказано, а стоит ли эта тема такого внимания?
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Вообще то сотрудничество с государством названным ген.ассамблеей ООН - оккупантом выглядит странным. Но, сложно упрекать немцев в этом имея наш товарооборот с паРашей за ширмой.
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Давай шашку в руку на сiдай на коня и скачи рубить керченский мост.
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Пархатые это конники с дивизии Будённого, который почему то привёз домой очень много трофеев. Почему то они ему были нужны.
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Начинают потихоньку вылазить знакомые лица-наверное предвыборная компания не за горами.
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Треба сало переховати,а то Обама він такий
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«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».) Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 3665
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Невзоров публічно назвав три "маленьких, жалюгідних" умови через невиконання яких, він не став довіреною особою.
"Перша умова - віддати Крим. Друга умова - попросити вибачення в України. І третя, зовсім простенька - знайти хороший чорний маркер і на лобі в Гундяєва чорним маркером написати слово "х # й", - сказав Невзоров. Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3071499
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Невзоров - штатний гебешний "опозіціонер"
так шо, мої вітання, аполотете нєвзоровських закидонів!
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шо, подивитись на нього та зіпсувати собі самооцінку, після спілкування з тобою?
не буду!
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Російське та ОРДИЛівське вугілля щодобово ешелонами заходить в Україну. Пан Горбулін не хоче розповісти, як печерська свинопі3дота економічно підтримує країну-окупанта та сепарів-колаборантів?
https://youtube.com/watch?v=HZs5kdV0NM4
У СБУ нема питань? А в Генітального прокулола жінки тгетього тисячоліття?
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Проблема значно більша. Вугілля то дрібниці у порівнянні з закупками у рашки нафтопродуктів.
І ті закупки ростуть на 30% в рік. Разом із ростом числа автомобілів
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Кстати, мы тут стали уже забывать, а в Армении так - "вжух!" - и коррупция усьо. Даже СМИ маргоши боброедки вон подтверждает.

Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 8430
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та, йотить! треба ж панімать всью ценнасть гебнявих переворотів!
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Мужики , парад закончился? на улицу можно выходить?
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А каво ты баиииссся - геев или палицаев?? )))
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ну это не проблема.... Киев-прайд закончился, менты и сбушники освободились...., так что прищучат сепаров...

Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин - Цензор.НЕТ 222 Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 10 ч.10 часов назад

Сегодня в Венгрии будет вручаться кубок сепара по футболу.

В турнире участвовала команда непризнанного Закарпатья.

Ожидается приезд премьера Венгрии на этот цирк. Ушки кацапов видите?

А они есть.

Источник- Тымчук
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Справжнє "обличчя" типової щоколадної інфо-шльондри:
https://youtube.com/watch?v=ndCqoiSvG8o
Тут більше: https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
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горбулину нужно не про обаму рассказывать, а про порошенко петю! вот кто может нам поведать как пятый год искать "политическую волю" с "фонариком"...
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А Обама никаким боком к сокрытию преступления? А мне кажется должен ответить. А то он бля " белый и пушистый получился" .Особенно белый.
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Або пан або пропав
Така в нас ситуація, ніякх послаблень ворогові.
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Просто оцените эту с..ку ....Бывшая соска Чучмы утверждает что--->>

К похищению и убийству
украинского журналиста
Георгия Гонгадзе осенью 2000
года причастно руководство
Российской Федерации.
Об этом заявила первый
заместитель председателя
Верховной Рады, народный
депутат от БПП Ирина Геращенко
в эфире еженедельной программы
«Досье» с Сергеем Руденко на
телеканале Эспрессо.TV.
«Моя позиция с 2000 года не
изменилась ни на одно слово и на
одну запятую: за этим стояла
Россия. Которая писала в самые
высокие кабинеты, высчитывала
там определенные
чувствительные моменты. Это
было очевидно», - отметила она.
По словам Геращенко, трагедия с
Гонгадзе была нужна Кремлю для
того, чтобы «дестабилизировать
ситуацию» и оторвать от западных
партнеров Украину, «которая
тогда имела очень серьезные
шансы продвинуться в
направлении НАТО и нашего
западного вектора».
Напомним, Гонгадзе был убит
осенью 2000 года. 15 марта 2008
года Апелляционный суд Киева
признал виновными в его
убийстве трех бывших
сотрудников Департамента
внешнего наблюдения МВД
Украины - Валерия Костенко,
Николая Протасова и Александра
Поповича. При этом им было
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком от 12 до
13 лет.
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Ты у себя под носом политическую волю в Украине поищи, кассандра.
Пятый год лохотуров за нос водят, снабжая лугандон всем необходимым - бесплатной водой, электрикой, пенсией сепарам. Продавая по заоблачным ценам военную технику, произведенную на собственных и дружеских заводах
Называя это все "гибридной войной".
А то Обаму вспомнил. Еще про Рейгана или Буша сказки поведай, дид Вова.
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в часы кучмы оный субьект был долго секретаре РНБО , вместе с ним красиво сдали ЯО , потом подписали на 20 лет парашкину базу вмф в Севастополе и спокойно заложили ту бомберу которая и рванула 4 года назад !! сами с чистой совестью умыли руки отойдя от корыта ...
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Будете багато пи3діти про сцаря - "путінападе". Інфа 146%. Турчинов сказав.
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Хуйло получает очередную порцию очень полезных санкций.(бронза, афтар неизвестен) Відсутність політичної волі призводить до латентної підтримки агресора, - Горбулін - Цензор.НЕТ 7965
Відсутність політичної волі призводить до латентної підтримки агресора, - Горбулін - Цензор.НЕТ 8203
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...це все про його ...вікі
С 1977 по 1990 год работал в аппарате ЦК Компартии Украины, с 1980 года - заведующий сектором ракетно-технической и авиационной техники.

С 5 августа 1994 года - секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Украины, с 17 октября 1994 года - секретарь СНБО, советник президента Украины по вопросам национальной безопасности.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
...
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Oleh Pokalchuk
14 июня в 15:13 ·

14 червня 1891 р. народився Євген Коновалець,
полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929).
"У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії".Відсутність політичної волі призводить до латентної підтримки агресора, - Горбулін - Цензор.НЕТ 6628
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Беда в том , что такие как Горбулин сами против Майданабыли и есть всеми фибрами души , он кучмоид высшего пошиба . Тоже мне критик.
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Вата від вишивати відрізняється тільки дупою, яку старанно вилизує)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин
 
 
 
 
 
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