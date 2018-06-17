 Отсутствие политической воли приводит к латентной поддержке агрессора, - Горбулин

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"В этом смысле Трамп более прямолинеен. Как мы помним, на первых этапах Конгрессу пришлось существенно корректировать направления его деятельности, да и сейчас он все еще и выглядит несколько экзальтированным в своих решениях, однако это хотя бы действия", - отмечает эксперт.
Как сообщалось ранее, аналитик Джон Шиндлер в колонке для американского издания "Observer", на основе информации, полученной от трех должностных лиц разведывательных служб США, отмечает, что Вашингтон имел информацию, включая SIGINT, которая неопровержимо свидетельствовала, что российские военные и, в частности, 53-я бригада, виновны в уничтожении самолета рейса МН17. Уже через пару дней после катастрофы Белый дом был проинформирован о всех ее деталях.
В то же время, администрация Обамы избрала тактику бездействия, таким образом позволив Кремлю распространять ложные сведения о своей непричастности, заявляет Шиндлер. По мнению исследователя, это свидетельствует о нежелании Обамы противостоять режиму Путина - и упущенного из-за этого нежелания времени оказалось достаточно, чтобы пропаганда Путина в деле МН17 стала более дерзкой и уверенной.
"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", которыйпринадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
НО, эпитет "наивный старик" в адрес Горбулина это явный перебор!
добре, що є такі абіснітєлі, як ти, що всьо абісняют!
ура і слава!
навіть цікаво, на що будеш скаржитись
нашо мені ті шкандалі?
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
Чекаю на твій коментар, інфохолуй)
https://youtube.com/watch?v=ndCqoiSvG8o
А это ж просто.
"Перша умова - віддати Крим. Друга умова - попросити вибачення в України. І третя, зовсім простенька - знайти хороший чорний маркер і на лобі в Гундяєва чорним маркером написати слово "х # й", - сказав Невзоров. Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3071499
так шо, мої вітання, аполотете нєвзоровських закидонів!
не буду!
https://youtube.com/watch?v=HZs5kdV0NM4
У СБУ нема питань? А в Генітального прокулола жінки тгетього тисячоліття?
І ті закупки ростуть на 30% в рік. Разом із ростом числа автомобілів
Fashik Donetskiy @FashikDonetskiy 10 ч.10 часов назад
Сегодня в Венгрии будет вручаться кубок сепара по футболу.
В турнире участвовала команда непризнанного Закарпатья.
Ожидается приезд премьера Венгрии на этот цирк. Ушки кацапов видите?
А они есть.
Источник- Тымчук
https://youtube.com/watch?v=ndCqoiSvG8o
Тут більше: https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
Така в нас ситуація, ніякх послаблень ворогові.
К похищению и убийству
украинского журналиста
Георгия Гонгадзе осенью 2000
года причастно руководство
Российской Федерации.
Об этом заявила первый
заместитель председателя
Верховной Рады, народный
депутат от БПП Ирина Геращенко
в эфире еженедельной программы
«Досье» с Сергеем Руденко на
телеканале Эспрессо.TV.
«Моя позиция с 2000 года не
изменилась ни на одно слово и на
одну запятую: за этим стояла
Россия. Которая писала в самые
высокие кабинеты, высчитывала
там определенные
чувствительные моменты. Это
было очевидно», - отметила она.
По словам Геращенко, трагедия с
Гонгадзе была нужна Кремлю для
того, чтобы «дестабилизировать
ситуацию» и оторвать от западных
партнеров Украину, «которая
тогда имела очень серьезные
шансы продвинуться в
направлении НАТО и нашего
западного вектора».
Напомним, Гонгадзе был убит
осенью 2000 года. 15 марта 2008
года Апелляционный суд Киева
признал виновными в его
убийстве трех бывших
сотрудников Департамента
внешнего наблюдения МВД
Украины - Валерия Костенко,
Николая Протасова и Александра
Поповича. При этом им было
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком от 12 до
13 лет.
Пятый год лохотуров за нос водят, снабжая лугандон всем необходимым - бесплатной водой, электрикой, пенсией сепарам. Продавая по заоблачным ценам военную технику, произведенную на собственных и дружеских заводах
Называя это все "гибридной войной".
А то Обаму вспомнил. Еще про Рейгана или Буша сказки поведай, дид Вова.
С 1977 по 1990 год работал в аппарате ЦК Компартии Украины, с 1980 года - заведующий сектором ракетно-технической и авиационной техники.
С 5 августа 1994 года - секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Украины, с 17 октября 1994 года - секретарь СНБО, советник президента Украины по вопросам национальной безопасности.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
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14 июня в 15:13 ·
14 червня 1891 р. народився Євген Коновалець,
полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929).
"У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії".