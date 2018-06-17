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 Двух женщин, подозреваемых в связях с незаконными вооруженными формированиями, задержали нацгвардейцы на Донбассе

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе Объединенных сил 16 июня задержали трех человек по подозрению в нарушении украинского законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии, во время несения службы на блокпосту, расположенному на выезде из пгт. Благодатное Волновахского района Донецкой области, военный наряд остановил для проверки Mercedes Vito. При проверке выявлено, что жительница города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области считается имеющей связи с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Задержанная передана работникам Волновахского ОП ГУНП Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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Во время несения службы на блокпосту, расположенному на выезде из г. Волноваха Донецкой области, военный наряд остановил для проверки автомобиль KIA Rio. Проверка показала, что гражданка зарегистрирована в городе Луганск и считается имеющей связи с НВФ. Задержанную передали работникам Волновахского ОП ГУНП Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Военнослужащие, несущие службу по охране дамбы Карловского водохранилища (с. Карловка Марьинского района Донецкой области) задержали гражданина, проживающего в городе Белозерское Донецкой области. Он направлялся в пешем порядке в город Донецк и имел при себе измельченное вещество растительного происхождения около 30 граммов.

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Об этом факте уведомили работников Национальной полиции Марьинского района, которые прибыли на место происшествия. Следователь Дружковского отдела полиции внес информацию в ЕРДР по признаку совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Источник: https://censor.net.ua/n3071910
 
   
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Насчет эпилепсии не знаю, но монтажная пена всегда найдется.
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Все живые организмы имеют дырочку для клизмы. Двух женщин, подозреваемых в связях с незаконными вооруженными формированиями, задержали нацгвардейцы на Донбассе - Цензор.НЕТ 1100
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Зато у них теперь есть монтажная пена.
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Костян нынче топор на наждаке выглаживает.
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Если есть возможность - КАЗНИТЕ на месте подобную мразь(кроме мужичка с пакетиком конопли - он безобидный и ничего преступного не совершил). Из за таких тварей и сидят потом наши патриоты и солдаты по подвалам дыровским.
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Это партизанки-подпольщицы...они награждали сепаров триппером
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Тем временем мексика натянула германию
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ты смотришь футбол в раше?да ты кацап, ольгинец и агент кремля
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а если по радио услышал, тоже считается?)
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измельченное вещество растительного происхождения около 30 г. -какой-то ботаник, чтоли?
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Та шо вы...Это же их ребьЯта,потерпевшие от агресии биндеровских участников гэй-гэй-гэй парада...путен,введи им куда-нибудь!
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Вы господа,зря недооцениваете эту мерзость.Именно такие сучки, по моим наблюдениям, в моем городе, были организаторами псевдореферендума и наиболее активными его организаторами.Это они с пеной у рта звали пуйла и кричали:-,,Введи!,,
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