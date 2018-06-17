 Двух женщин, подозреваемых в связях с незаконными вооруженными формированиями, задержали нацгвардейцы на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии, во время несения службы на блокпосту, расположенному на выезде из пгт. Благодатное Волновахского района Донецкой области, военный наряд остановил для проверки Mercedes Vito. При проверке выявлено, что жительница города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области считается имеющей связи с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Задержанная передана работникам Волновахского ОП ГУНП Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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Во время несения службы на блокпосту, расположенному на выезде из г. Волноваха Донецкой области, военный наряд остановил для проверки автомобиль KIA Rio. Проверка показала, что гражданка зарегистрирована в городе Луганск и считается имеющей связи с НВФ. Задержанную передали работникам Волновахского ОП ГУНП Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Военнослужащие, несущие службу по охране дамбы Карловского водохранилища (с. Карловка Марьинского района Донецкой области) задержали гражданина, проживающего в городе Белозерское Донецкой области. Он направлялся в пешем порядке в город Донецк и имел при себе измельченное вещество растительного происхождения около 30 граммов.

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Об этом факте уведомили работников Национальной полиции Марьинского района, которые прибыли на место происшествия. Следователь Дружковского отдела полиции внес информацию в ЕРДР по признаку совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).