 Российско-оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня. Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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Объединенные силы на провокации врага не отвечали. За текущие сутки потерь не зафиксировано.