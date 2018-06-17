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 Российско-оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня с полуночи по состоянию на 18.00 субботы 17 июня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня. Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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Объединенные силы на провокации врага не отвечали. За текущие сутки потерь не зафиксировано.

Российско-оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071907
 
 
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Сводки прям как с фронта. А войну объявить, мобилизацию? Пугают народ что зря.
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ну, да..
до кацапів гроби караваном йдуть
то з України, то з Сирії, а їм байдуже
і не соромно і не страшно
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"Объединенные силы на провокации врага не отвечали." Это правильно, от Путина вам шоколадка.
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Операция свелась лишь к подсчету выстрелов оккупантами.
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Безпілотник США в небі над Лугандоном і всього 3 обстріли - "совпадения"?
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