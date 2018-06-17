 Российско-оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня. Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
Объединенные силы на провокации врага не отвечали. За текущие сутки потерь не зафиксировано.
до кацапів гроби караваном йдуть
то з України, то з Сирії, а їм байдуже
і не соромно і не страшно