 Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку и правде, - патриарх Варфоломей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

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"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот, скорее, стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", - сказал православный первоиерарх.

"Когда церковь-мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Скопье (Македонии, – Ред.), она наполняет свою апостольскую обязанность. Наша обязанность и ответственность - привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что имеет Вселенский патриархат, он имеет для блага целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует "в любви и правде", - подчеркнул Вселенский патриарх.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.