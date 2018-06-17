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Все про:Администрация_Президента (1400) информационная война (490) ЛГБТ-сообщество (190) Хармс Ребекка (98)

 У меня появился собственный опыт дезинформационной войны, - евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АП о правах ЛГБТ-сообщества

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны в случае с телефонным разговором, во время которого неизвестный, выдавая себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина, передал ей неправдивую информацию об инициативах главы Украинского государства Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: АП опровергает заявление Хармс о том, что Порошенко представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев (обновлено)

"Администрация президента Украины сообщила члену Европарламента Ребеке Хармс, что кто-то дезинформировал ее и ее офис касательно готовящихся законодательных инициатив, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - говорится в сообщении пресс-офиса евродепутата, распространенном в воскресенье.

Европейский парламентарий также выразила сожаление о проблемах, которые этот инцидент мог повлечь.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - цитируют слова Р.Хармс в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что сегодняшний марш ЛГБТ-сообщества в Киеве являл собой значительный успех для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

Ранее в воскресенье Р.Хармс сказала журналистам, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы главой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

Источник: https://censor.net.ua/n3071900
 
 
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Гроші не пахнуть , навіть для наших зрадофілів !
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Если бы у этих европейцев была война в стране, аннексирована территория оккупирована ещё часть , они тоже так весело ходили с пед..орастами по улица? А всякие там депутаты ВР вместо того что бы законы принимать , быстро исполняют приказы из Европы.
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почему новость о том что украинский школьник победил на олимпиаде гениев в США вызвала 50 комментариев а новости а проведения гей-парада в Киеве набрали уже около 2 тысяч в совокупности? блин...ну ведь есть еще чем гордиться,ребята.....неужели надо вестись на новости о пид@расах повышая тем самым их рейтинг....
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Що кого болить , про те і новини 😂
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Знаете, чем на самом деле отличается гей от п*дораса?
Гей делает рекламу в виде баннеров, которые легко блокируются посредством Adblock.
П*дорас же, мать его, регулярно спамит Цензор долбаными историями про свою жёнушку, пивное "пузу" и какой-то п*дерастический стимулятор.
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Чтобы лучше Вас понять, аудитория нуждается в примерах.
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К сожалению, именно здешних скринов не имею (впрочем, постоянные посетители наверняка не раз видели этот узнаваемый спам). Зато есть скрин с сайта Adme, где спам как раз отличается ЛГБТ-спецификой У мене з'явився власний досвід дезінформаційної війни, - євродепутат Хармс про фейкову розмову з главою АП про права ЛГБТ-спільноти - Цензор.НЕТ 7170


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Интересная деталь.
Первое фото отсюда https://strana.ua/news/133531-novosti-kieva-marsh-natsionalistov-protiv-oliharkhov-3-aprelja-video-onlajn-transljatsija.html
Второе с сегодняшних походеньок заднепри... простите, за равноправие заднеприводных. У мене з'явився власний досвід дезінформаційної війни, - євродепутат Хармс про фейкову розмову з главою АП про права ЛГБТ-спільноти - Цензор.НЕТ 3293
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Ничего интересного. Кто-то сдает в аренду монстр-трак. И ему без разницы, каким педикам его арендовать, этим или этим.
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фото Порошенко, ручкающегося с убийцей украинцев - пуйлом, в студию
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Тобі не здається , що ти звичайний провокатор і бот ! Для чого ти до в всііх чіпляєшся , що ти хочеш цим показати , свій інтелект , який , судячи по твоїм ви**** ам , відсутній !
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целый день одно и то же обсуждают,пишут и пишут - а как по мне - вы к геям как относитесь? - я к ним не отношусь - точка - ну шо тут обсуждать та,а?)))))))
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Олександр Ружанський
1 ч ·

В Києві відбулися акції протесту проти проведення гей-параду. Протестувальники обурювалися, що хтось трахається з партнерами, невідповідними уявленню учасників протесту, а також тим, що такий спосіб статевих відносин декларується ЛГБТ - спільнотою публічно та вельми демонстративно.
Втім, нещодавно, двоє дуже активних підараса в самому поганому сенсі цього слова, Андрюша Коболєв і Юрасік Вітренко, собі на користь, не менш публічно і демонстративно, з цинічним задоволенням, трахнули зубожілих українців на 337 мільйонів гривень. І жодного, навіть, жалюгідного пікету з приводу цього акту згвалтування пасивного населення. По справжньому пасивного населення, коли його їбуть владні покидьки.
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Фейк про пєдіків розкручували сайти, що топлять за Йулю, отже зрозуміло звідки ноги ростуть.
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Педерастов на Лесбос. Пусть в баре "Голубая устрица" жарать друг - дружку до полного изнеможения

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Так может хватит уже этих унтерменшей обсасывать? Хотя все повторяется. Сначала на всякие демонстрации "равенства" выходили женщины, прошло чуть более ста лет и они "сели на голову"(хрен с ними, пусть только не сильно тянут одеяло на себя Пройдёт ещё чуток времени, на голову сядут и конкретно (но уже всем нормальным) всякие пидоры и пидарбабы. Оно нам надо?
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Услышала по телефону - и тут же ляпнула!... Браво!...
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Мне одно интересно с этими телефонными фейками. Как любой желающий может позвонить государственным деятелям высокого уровня? Кто знает номера? Почему они отвечают, если видно, что звонок из обычной сети? Да и не думаю, что с любого телефона можно так запросто позвонить. Бред какой-то.
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ФСБшная мразь знает все номера ! Или вы в этом сомневаетесь ?
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Пусть знает. А спецсвязь тоже свою подставляет? Это ж элементарно вычисляется.
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Номер знає ФСБ. У них є способи його отримати.
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А позвонить на эти номера, не засветившись, можно? Думаю, просто так и позвонить нельзя.
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У Европі з цим простіше, крім торо Европарламент це такий собі дискусійний клуб для відставних політиків.
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У меня появился собственный опыт дезинформационной войны, - евродепутат Хармс.

Проти Порошенка ця війна ведеться 4 роки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ меня появился собственный опыт дезинформационной войны, - евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АП о правах ЛГБТ-сообщества
 
 
 
 
 
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