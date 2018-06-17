 У меня появился собственный опыт дезинформационной войны, - евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АП о правах ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Администрация президента Украины сообщила члену Европарламента Ребеке Хармс, что кто-то дезинформировал ее и ее офис касательно готовящихся законодательных инициатив, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - говорится в сообщении пресс-офиса евродепутата, распространенном в воскресенье.

Европейский парламентарий также выразила сожаление о проблемах, которые этот инцидент мог повлечь.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - цитируют слова Р.Хармс в сообщении.

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Она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что сегодняшний марш ЛГБТ-сообщества в Киеве являл собой значительный успех для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

Ранее в воскресенье Р.Хармс сказала журналистам, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы главой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".