 У меня появился собственный опыт дезинформационной войны, - евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АП о правах ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Администрация президента Украины сообщила члену Европарламента Ребеке Хармс, что кто-то дезинформировал ее и ее офис касательно готовящихся законодательных инициатив, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - говорится в сообщении пресс-офиса евродепутата, распространенном в воскресенье.
Европейский парламентарий также выразила сожаление о проблемах, которые этот инцидент мог повлечь.
"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - цитируют слова Р.Хармс в сообщении.
Она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что сегодняшний марш ЛГБТ-сообщества в Киеве являл собой значительный успех для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".
Ранее в воскресенье Р.Хармс сказала журналистам, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы главой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".
)))
Гей делает рекламу в виде баннеров, которые легко блокируются посредством Adblock.
П*дорас же, мать его, регулярно спамит Цензор долбаными историями про свою жёнушку, пивное "пузу" и какой-то п*дерастический стимулятор.
Первое фото отсюда https://strana.ua/news/133531-novosti-kieva-marsh-natsionalistov-protiv-oliharkhov-3-aprelja-video-onlajn-transljatsija.html
Второе с сегодняшних походеньок заднепри... простите, за равноправие заднеприводных.
1 ч ·
В Києві відбулися акції протесту проти проведення гей-параду. Протестувальники обурювалися, що хтось трахається з партнерами, невідповідними уявленню учасників протесту, а також тим, що такий спосіб статевих відносин декларується ЛГБТ - спільнотою публічно та вельми демонстративно.
Втім, нещодавно, двоє дуже активних підараса в самому поганому сенсі цього слова, Андрюша Коболєв і Юрасік Вітренко, собі на користь, не менш публічно і демонстративно, з цинічним задоволенням, трахнули зубожілих українців на 337 мільйонів гривень. І жодного, навіть, жалюгідного пікету з приводу цього акту згвалтування пасивного населення. По справжньому пасивного населення, коли його їбуть владні покидьки.
Проти Порошенка ця війна ведеться 4 роки.