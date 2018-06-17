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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1136) Гонгадзе (703) Россия (69671)

 За убийством Гонгадзе стояла Россия, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать Украину от западных партнеров, - Ирина Геращенко

К похищению и убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000 года причастно руководство Российской Федерации.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Моя позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово и на одну запятую: за этим стояла Россия. Которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты. Это было очевидно", - отметила она.

По словам Геращенко, трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать от западных партнеров Украину, "которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пукач не дает показаний, которые бы помогли установить заказчиков убийства Гонгадзе, - Луценко

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

Источник: https://censor.net.ua/n3071898
 
   
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Геращенко ты совсем уже дура? все знают что Кучма !
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я знову ж, в 2115-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Руцкае Быдло пытается доказать что агенты Кремля в Украине никогда не работали начиная с времен Леонида Макаровича...,Быдло сие мочило в сортире ток капиталистов Запада... За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6890Эту Матню впаривайте покойному Артему Боровику,которого взорвали на взлете самолёта из Москвы в Киев... За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6890
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ляпать не мешки таскать, но где конкретика,а Ганзя №2? давайте соевые все проблемы в стране спишем на Хуйла, и вы в чоколяде? За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5396
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что лишний раз подтверждает что чучмы, ахметки, соевые, педалики, рыгосоевые, ляшки, тюльки, тягнывсраки и прочая мразь это одно сраное шобло марадёров и падонков. ! Додав би що все це московські путінські шавки і перелічити їх неможливо: це весь наш політикум! Всі без виключення!
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Зовсім Ірка погана стала, мабуть хворіє. )))
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Как? Скажите, как можно выбирать таких идиоток во власть? Кто за эту дуру голосует?
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Так голосовали не за нее, а за партию будь она не ладна. Хотіли "жити по новому"((( , а получили "ПИЖжити по новому"
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Если ФСБ РАБссии дохлятины не работает в Украине,тогда грош цена этим подонкам бывшего КГБ... За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3551Положите на могилки Политковской.Старовойтовой и Новодворской пару розочек...
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Иришка жжет. Выборы приближаются и Пете нужен союзник хоть какой-то. Сойдет и Кучма. Вот Антошка в юбке и огласила Петин маневр.
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Геращенко - дешовая политическая шлюха-подстилка.
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Ну вы поняли - Гонгадзе заказал лично В.В Пыня, дабы опорочить честное имя некоего Кучмы

А Кучма тут не при чем. Он невинная жертва - практически как Гонгадзе
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Опорочили парторга Кучму!... За которого агитировал российский "Интер", и благодаря этому удалось скинуть Кравчука, который был не всем хорош...
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То что эти твари говорят всё равно, надо выходить на митинги против повышения цен. В Болгарии сотни тысяч вышло в 2013 году, а вы терпилы
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а мітингів проти підвищення зарплат у вас не було?
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Вот, оказывается, где собака порылась!...
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Ну, вот, нашли и заказчика и исполнителя. Выпускайте Пукача и Кучма, Литвин и Потебенько пусть спят спокойно.
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и опять перед народом Украины начали разигрывать очередной политический спектакль под названием "выборы". персонажи теже - как старая колода крапленых карт где все знают кто и чего стоит но продолжают играть. а может, в печку ее? всю, от тузов до шестерок?
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доярка геращенко ипанулась окончательно . шалава старая а как же кучма и литвин ?
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с головой не всё в порядке!!! шо ж это творится: как только кто попадает под купол вр - сразу мозги вышибает!!!
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Может Зенон Позняк и Джохар Дудаев в Раде были, если заявили ещё в 1994 году, что российский империализм поднимает голову?
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Вопреки фактам "позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово"?
Неадекватна. Но за коврижки.Источник: https://censor.net.ua/n3071898
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скоро старая шлюха и медведчука отбеливать начнет - мол, путин заставил Стуса топить на суде!
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Она думает, что на Путлера можно списать все преступления своей мафии.
Не надо. Путлер ответит за своё, а кучмафия - за своё.
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Викладу свою версію.
У 1998му Україна опинилась на межі дефолту. Кланова економіка Кучми виявилась доброю, щоб красти було добре цим кланам, а зовсім не для розвитку країни. Борг Газпрому, багаторічні борги по зарплатні, шахтарям, бюджетнікам тягнули країну до краху. Віялові відключення вбивали бізнес, що мав холодильники і інкубатори. Кучмі запропонували рятівника - Юлю. Він дав відмашку. Юля перекрила дірки, що не давали бюджету наповнитись і країна почала різкий підьом. Були погашені всі борги, припинились віялові і Кучма відчув себе майже "мазепою". Кремль злякавсь і була проведена спецоперація по підрізанню Кучмі жил на ногах. Справа в тому, що АП на Банковій слухало КДБ завжди. І стаціонарна система нікуди не зникла. Кучма, звісно, про це не знав. От тут всю цю систему прослуховування і було використано, щоб не дати Кучмі бути достатньо сильному і самостійному від Кремля.
А Юля? Юлю кремль дав Кучмі вказівку знищіти, і Кучма всю її сім'ю і її саму піддав репресіям і ув'язненню. Хто вбив Гонгадзе? Кучма з Літвіном і вбив. Але це стане відкрите лише тоді, коли Україна стане дійсно незалежною від Раші.
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Геращенко? Ця пані буде танцювати той танець, який замовить спонсор. Варто дивитись на це? Питання риторичне
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Уважаемый цензор на каких правах вы пишете эту туфту .понимаю что на путена можно вешать всех собак .но и у маразма есть предел .если вы пишете тогда и доказательства предоставляйте кто когда и где ...а так просто писать высеры шезофренички то вы куда скачиваетесь ? или играете под дудочку евроиммитаторов ?
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Вполне возможно, что в данном случае мадам Геращенко права. Но в силу природной провинциальности высказывается, как нельзя, некстати. Сейчас нужно говорить о настоящем и будущем Украины, а не вспоминать прошлое. Конечно, если есть что сказать. А так, получается некрасиво.
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А смысл верить Геращенко, она уже попадалась на брехне, например когда обсеривала Семенченко и его блокаду... Шо , по чётным ей надо верить, а по нечётным нет ?
За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8226
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А як же бути з іншими потерпілими від Кучми, які до цих пір судяться???
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Так а с Кучмой и Литвином что? Они ни причём типа? Она к этому ведёт?
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Верю ирине! Не так давно, в июле 20 11-го, д.медведев вручил кучме орден "за (за)услуги перед отечеством". Конечно, за убийством Гонгадзе стояла рашка! Напомни, ирина, кто уполномочил в сентябре 20 14-го подписать со стороны Украины, с мандатом (какого-такого кучму, орденоносца), минские соглашения? Или тогда опять кучмы зять выкатил немеряно денег, чтобы тестя "не закрыли"? И да. В списке зрадофилов, на странички секретарши луценко, есть Мирослава Гонгадзе.
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Звісно, всі оті москвогебняві "многоходовочки" початку 2000 рр на кшалт "Кольчужного скандалу" були направлені на ізоляцію України на міжнародній арені та на припинення її зближення з НАТО. Але "многоходовочка" "Вбивство Гонгадзе" - "Плівки Мельніченко" була направлена на дискредитацію Кучми та очільника його адміністрації Литвина, для пропихування на місце останнього давнього москвогебнявого провокатора Медведчука і взяття під контроль України. Якби не Помаранчова революція, це кремлядям вдалось би. Зараз, з висоти літ це дуже виразно видно, і треба бути повним поцом, щоб не бачити, що москвогебняві, почувши на "плівках Мельниченко" нецензурну реакцію Кучми на донос Литвина, замовили вбивство Ґонґадзе, клоунаду з його захороненням і відрубанням голови, сенсаційно "сміливий" виступ завжди звичайно сцикливого Мороза з оприлюдненням "плівок", яке завершилось призначенням Медведчука головою Адміністрації Президента і фактичною блокадою Кучми. Далі все пішло по москвогебнявому плану - Медведчук протягнув на посаду очільника Уряду Януковича, теж давнього агента КДБ, і почав готувати його на посаду Президента України. Все ясно, як Божий день, одне тільки не зрозуміло, чому досі не покарані провідні учасники того кремлівського золочину - Медведчук, Мороз, Мельніченко, провідні риги? Якщо нема змоги під час війни в судовий спосіб знешкодити ворожу агентуру, її знешкоджують в будь-який інший спосіб.
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З усім можна погодитись, а на останнє питання відповісти питанням: а за кого пан голоував у Травні 2014го?
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Там еще была тема с "Кольчугами", которых никто так в Ираке и не нашел.
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Геращенко тебе,що Кучма грав цілу ніч,що ти таке зморозила))
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хорошо бомбит походу попала куда нужно!!!
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А раньше эта чушка кричала,шо это всё Кучма .... За вбивством Гонгадзе стояла Росія, щоб "дестабілізувати ситуацію" і відірвати Україну від західних партнерів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 707
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а вы думали только киселев тв может туфту нести
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа убийством Гонгадзе стояла Россия, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать Украину от западных партнеров, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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