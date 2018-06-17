 За убийством Гонгадзе стояла Россия, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать Украину от западных партнеров, - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Моя позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово и на одну запятую: за этим стояла Россия. Которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты. Это было очевидно", - отметила она.

По словам Геращенко, трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать от западных партнеров Украину, "которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора".

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Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.



В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.