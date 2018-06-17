 За убийством Гонгадзе стояла Россия, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать Украину от западных партнеров, - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово и на одну запятую: за этим стояла Россия. Которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты. Это было очевидно", - отметила она.
По словам Геращенко, трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать от западных партнеров Украину, "которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора".
Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
А Кучма тут не при чем. Он невинная жертва - практически как Гонгадзе
Неадекватна. Но за коврижки.Источник: https://censor.net.ua/n3071898
Не надо. Путлер ответит за своё, а кучмафия - за своё.
У 1998му Україна опинилась на межі дефолту. Кланова економіка Кучми виявилась доброю, щоб красти було добре цим кланам, а зовсім не для розвитку країни. Борг Газпрому, багаторічні борги по зарплатні, шахтарям, бюджетнікам тягнули країну до краху. Віялові відключення вбивали бізнес, що мав холодильники і інкубатори. Кучмі запропонували рятівника - Юлю. Він дав відмашку. Юля перекрила дірки, що не давали бюджету наповнитись і країна почала різкий підьом. Були погашені всі борги, припинились віялові і Кучма відчув себе майже "мазепою". Кремль злякавсь і була проведена спецоперація по підрізанню Кучмі жил на ногах. Справа в тому, що АП на Банковій слухало КДБ завжди. І стаціонарна система нікуди не зникла. Кучма, звісно, про це не знав. От тут всю цю систему прослуховування і було використано, щоб не дати Кучмі бути достатньо сильному і самостійному від Кремля.
А Юля? Юлю кремль дав Кучмі вказівку знищіти, і Кучма всю її сім'ю і її саму піддав репресіям і ув'язненню. Хто вбив Гонгадзе? Кучма з Літвіном і вбив. Але це стане відкрите лише тоді, коли Україна стане дійсно незалежною від Раші.