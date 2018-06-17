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Все про:газопровод (637) Германия (3105) Горбулин (47) Россия (69671) Северный поток (282)

 Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"

Своей позицией по проекту "Северного потока-2" Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес. Это свидетельство попытки Германии и ряда европейских стран выстроить новую (а скорее - очень старую) архитектуру Европы с тенденцией к деконструкции надъевропейских структур, реверсом интеграционных процессов, укреплением национальных государств.

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По большому счету пропало полноценное вИдение "европейского проекта" — куда он движется и согласны ли с этим все его участники? Попытки евроинституций сконструировать вариацию на тему "новой исторической общности" в формате "европейского народа", они не увенчались успехом. (У меня, как человека пережившего СССР, это вызывает неоднозначные и в чем-то даже противоречивые аллюзии.) А значит — не были внятно сформулированы параметры того, кто такой "европейский народ" ("европейцы") и чего они хотят (кроме общих разговоров о "благополучии", "уровне потребления" и "ценностях"). Именно на этом фоне пышным цветом расцвели разнообразные популистские партии, предлагающие максимально упрощенные, порой откровенно примитивные ответы на эти два простых базовых вопроса. И уже сейчас мы видим вполне однозначный тренд: Европа сильно "правеет", быстро сегментируется, на поверхность всплывают подавленные "национальные интересы". Лучший пример — история вокруг "Северного потока-2", - пишет эксперт.

"Для Германии это означает почти тотальное доминирование в Европе, при одновременно усиливающемся стратегическом противостоянии с США (впрочем, в определенных пределах). И хотя речь пока не идет о возвращении к business as usual, но приоритеты уже понятны: Германия хочет и готова быть ключевым партнером России в Европе, конвертируя свой особый статус по части контроля над европейскими энергопотоками в политическое влияние. А ведь еще не так давно именно европейские лидеры говорили, что энергетику и энергоресурсы нельзя использовать как оружие", - подчеркивает Горбулин.

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"Те, по сути — кулуарные, договоренности, которых А.Меркель достигла с В.Путиным в Сочи, те заявления, которые были ими сделаны в отношении стран Восточной Европы, — все это и есть контуры новых сговоров. Важно отметить: эти решения принимались вовсе не какими-нибудь политиками из "Альтернативы для Германии" или очередными "путинверштехерами" (Putinversteher) — это позиция того же канцлера Германии, которая раньше неоднократно критически подтверждала понимание (невосприятие) таких вещей, как оккупация Крыма Россией, сбитие российско-террористическими войсками МН17 или сознательный срыв Москвой минского процесса. Все это не помешало принять нужное решение в нужный момент, поставив под удар всю Восточную Европу. Но это решение — нечто большее, чем просто проблема государств вроде Польши, Украины или стран Балтии. Это свидетельство попытки Германии и ряда европейских стран выстроить новую (а скорее — очень старую) архитектуру Европы с тенденцией к деконструкции надъевропейских структур, реверсом интеграционных процессов, укреплением национальных государств. "Северный поток-2" для Германии — это выбор стратегического партнерства — США или Россия. Похоже, что свой выбор Берлин сделал", - отметил Горбулин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша призвала ускорить процесс изменения законодательства ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3071896
 
   
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8 апреля 1986 года состоялся визит М. С. Горбачёва в Тольятти, где он посетил «ВАЗ». На своём выступлении в Тольятти Горбачёв впервые внятно произносит слово «Перестройка», это было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся новой эпохи в СССР. Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 2138
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Сейчас 17 июня 2018. К чему Вы это вспомнили и что Вас рассмешило?
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С Германией уже все понятно. Для большинство европейских стран деньги дороже принципов. Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 4061
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не раскачивайте будку ато путин нападет.
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При чем здесь Германии украинские принципы ??? Германия всегда исторически тяготела к сотрудничеству и политически и экономически и династически к России ( даже войны не уничтожили это тяготение)...а бизнесовые дела всегда у немцев были на первом месте - а тут ТАКОЙ гешевт - стать распределителем почти всего газа в Европе !!! Это же все остальные страны Европы и пикнуть теперь не смогут...и России выгодно вдвойне - и газ продают и с одной Германией всегда будет легче договориться чем без конца уговаривать всех по отдельности...Все...Украину сливают...
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Нас никто не сливает) просто изначально нашими союзниками были только США, а многие не замечали статьи в газетах про воровку и яныка или не хотели видеть. А теперь когда Германия практически уничтожила все наши крупные заводы руками рашы пожимает плечами и говорит мол все будет хорошо. А тут еще сп2 на таких выгодных условиях... не стоит быть наивным и тогда будет действительно хорошо)
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что business as usual им чётко дали понять из града на холме, чего ещё ждать
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а не пора ли украине иметь ЯО
будапешт забыт - и нам пора забывать про обязательства Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 9371
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набор юного химика уже купил? как только мамка на работу залазь под кровать и начинай
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Да все у нас есть. Руда-есть. Технологии обогащения-есть. Слепить простейшую ЯБ не проблема. Нет воли.
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А что за технологии обогащения и где они есть?
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Вам все подробно рассказать, с явками и паролями? Німеччина чітко роз'єднала загальноєвропейський інтерес і національний німецький інтерес, - Горбулін про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4862
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Можете подробно, можете в общих чертах. Насколько я помню при СССР на территории Украины не было ни одного завода напрямую связанного с обогащением урана (не путать с обогащением урановой руды) или изготовлением ядерного оружия.
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Раньше это был секрет. Сейчас все эти Арзамасы-16, Челябински-65, Красноярски-26 известны любому, ну может кроме Вас.

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Кто же вам это УЖЕ позволит ??? Посмотрите на ситуацию с Ираном...они тоже этого бы захотели...
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Иран-муслимский мир. Там крыша не на месте. Нам же ЯО для одной цели нужно-для защиты от е-нутого соседа.
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Да не важно это.Главное что теперь я могу свободно целовать мужика в губы.
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Если тебя лизнули в зад, не расслабляйся это смазка...))
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В Израиле это уже было разрешенно,чего встрепенулся то?
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кокетничает - пару ищет
вы ему подойдете Німеччина чітко роз'єднала загальноєвропейський інтерес і національний німецький інтерес, - Горбулін про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9028
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Какие общие ценности, с какого перепуга Германия откажется от такого выгодного проекта, да и обещанных Гройсманом инвесторов в ГТС не видать а там нужны серьёзные вложения для стабильной и долгосрочной работы по транзиту.
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Аггга, ента уже было в 1914 и 1939 гг....
😎
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Німеччина і є - локомотив Європи , а особливо після Брекзіту ... подобається це Горбуліну , чи ні - але ФРН усвідомлює свої значення і свою відповідальність .
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Берлин и Москва выполняют братский Договор Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года.Внимательно прочита=в его это понять НЕ СЛОЖНО... Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 3748 Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 3748
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Быстро немцы забыли, кто их спас и из дерьма вытащил. Гидра отрастила новую голову и поднимает. Украина зажата, похоже, с двух сторон.
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Эт ктож их спас просветите пожалуйста.
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Это бомба под фундамент Акционерного общества под названием Евросоюз.Наступит момент когда и немцы заплатят кровью за торговлю принципами и общечеловеческими ценностями.А для нас единственный вариант-очень тесный союз с США тем более что орда пока не рассыпется пройдут десятилетия и всю время будут угрозы
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"...тесный союз с США..." ??? Нам было бы очень выгодно...а выгодно ли США ???
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А нах США усиление Рашки за счет поглощения Украины? С Украиной Рашка станет значительно сильнее.
Нам же такой вариант вообще смерти подобен, потому что если Рашка как-то разрушит наше государство и зайдет сюда, то в первую очередь начнет уничтожать всех нелояльных, а это сотни тысяч, если не миллионы людей. Новый 37-й год с концлагерями, расстрелами и ссылками в Сибирь.
Я на эту "братскую" сволочь за 4 года информационной войны насмотрелся и довольно хорошо разобрался в их нутре. Они морально готовы перебить хоть пол Украины, чтобы только вторая половина им подчинилась.
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Морально перебить - это как? Унизить до смерти? Німеччина чітко роз'єднала загальноєвропейський інтерес і національний німецький інтерес, - Горбулін про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9932
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Морально готовы, перебить хоть пол Украины...
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Видимо от большой злобной ненависти к украинцам минимум 3 миллиона заробитчан там работают.
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бачать, що москалі ні до чого нездатні, то їдуть наші і там гроші заробляють
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Три миллиона работников обеспечивают благополучие целой страны? Слишком смелое утверждение.
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Звичайно, що не вистачить.
Саме тому "благополучія" у вас і немає...
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Кто вам такое сказал? Если бы не было благополучия, то к нам бы не ехали работать со всего бывшего союза.
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Достатньо побачити рівень вашого життя.
Ви не вмієте створювати, звикли жити на сміттєзвалищі, так і країну побудували.
А заробляють у вас приїзжі.
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770 млн дол выделили Украине на 2019 год, работа с наса, работа инструкторов, постройка базы ВМСУ за счет США и их руками.... и тд и тп. Это не мимолетный союзик... Думаю да, выгодно.
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Кстати отдельное спасибо США за Антонова... покупка 10 анов, долгосрочное инвестирование и в перспективе увеличивание закупок в разы многого стоят.
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Какая закупка, какое инвестирование? Вы издеваетесь?
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Идеальный вариант-вступить в состав США. Німеччина чітко роз'єднала загальноєвропейський інтерес і національний німецький інтерес, - Горбулін про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3251 Так побоятся ж, салабоны. Все.
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Ну, как Польшей в 39-м "разделила" интересы
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А что пан предлагает? Действовать вопреки национальным интересам? Украину лоббировать?
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Всё что придумала РАБссия за последние 200 лет успешно сдохло,включая Парламентаризм ДурьДумы РАБссии который придумал сЦарь Николашка 6 августа 1905 года Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 9503
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СССр и Германия после союза в 1939 году шли ноздря в ноздрю по разделу Европы аж до 27 ноября 1940 года.В этот день Молотов прилетел в Берлин к Гитлеру для уточнения деталей дальнейшего сотрудничества.Аппетиты Молотова Гитлера вывели из себя,ссора была нехилая,у Гитлера потребовали отдать военные базы в Средиземноморье,в Северном море и часть Румынской нефти в районе Плоешти.,на что Гитлер ответил категорическим отказаазом и послал Молотова куда подальше...Именно 27 ноября 1940 года закончилось такое Крутое братство.. Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1333Двух Негодяев 20 века...
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Что было - то было...мало ли что бывает в любом союзе...подрались...пообижались друг на друга - это же геополитика !!!...потом снова нашлись общие интересы...
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Статья у Горбулина получилась суровая, но объективно отражающая действительность. Для нас, украинцев, ничего хорошего несулящая. За это Автору большой респект. Как по мне, единственная возможность политически выжить - как можно быстрее создать конфедерацию с Польшей, ещё лучше и с Румынией и с Болгарией. Типа Речи Посполитой. И быстро в режиме чрезвычайного положения попытаться нарастить свой совместный военный и промышленный потенциал. Думаю, что поляки не хуже Горбулина понимают опасность начавшихся в Европе процессов. Не упустить бы время.
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Все эти страны сидят на дотациях ЕС - хочешь чтобы они с тобой поделились? Так это уже поздно - со следующего года дотации резко уменьшат, т.к. Великобритания выходит из ЕС и кормушка сильно похудеет.
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вам ли беспокоиться о чей то кормушке..
лучше над своей задумайтесь..
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На халяву не живем - исключительно только на свои. Вполне разумный способ жизни.
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ви існуєте на рештки з барського столу ))
тому і визираєте із-за порєбріка своїми голодними очима в європейські тарілки
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Что то мудрено сказано - кому мы смотрим в тарелки? Нам чужого не надо и никому мы не завидуем - у нас все есть, и помощи мы ни от кого не ждем. Надеемся исключительно на свои силы.
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Вам чужого непотрібно ???
І не соромно аж так брехати..
Чому ви в Крим попхались ? А раніше в Придністров'я та Грузію ?
З піндосами весь час чимось міряєтесь, недорослі..
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Коль королю не интересна пьеса,
Нет для него в ней, значит, интереса...
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мигранты под немецким флажком но от русского мира требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть. Под статьями о продавшейся хуйлу власти ФРГ они разбегаются как тараканы при свете.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"
 
 
 
 
 
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