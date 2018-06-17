 Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По большому счету пропало полноценное вИдение "европейского проекта" — куда он движется и согласны ли с этим все его участники? Попытки евроинституций сконструировать вариацию на тему "новой исторической общности" в формате "европейского народа", они не увенчались успехом. (У меня, как человека пережившего СССР, это вызывает неоднозначные и в чем-то даже противоречивые аллюзии.) А значит — не были внятно сформулированы параметры того, кто такой "европейский народ" ("европейцы") и чего они хотят (кроме общих разговоров о "благополучии", "уровне потребления" и "ценностях"). Именно на этом фоне пышным цветом расцвели разнообразные популистские партии, предлагающие максимально упрощенные, порой откровенно примитивные ответы на эти два простых базовых вопроса. И уже сейчас мы видим вполне однозначный тренд: Европа сильно "правеет", быстро сегментируется, на поверхность всплывают подавленные "национальные интересы". Лучший пример — история вокруг "Северного потока-2", - пишет эксперт.

"Для Германии это означает почти тотальное доминирование в Европе, при одновременно усиливающемся стратегическом противостоянии с США (впрочем, в определенных пределах). И хотя речь пока не идет о возвращении к business as usual, но приоритеты уже понятны: Германия хочет и готова быть ключевым партнером России в Европе, конвертируя свой особый статус по части контроля над европейскими энергопотоками в политическое влияние. А ведь еще не так давно именно европейские лидеры говорили, что энергетику и энергоресурсы нельзя использовать как оружие", - подчеркивает Горбулин.

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"Те, по сути — кулуарные, договоренности, которых А.Меркель достигла с В.Путиным в Сочи, те заявления, которые были ими сделаны в отношении стран Восточной Европы, — все это и есть контуры новых сговоров. Важно отметить: эти решения принимались вовсе не какими-нибудь политиками из "Альтернативы для Германии" или очередными "путинверштехерами" (Putinversteher) — это позиция того же канцлера Германии, которая раньше неоднократно критически подтверждала понимание (невосприятие) таких вещей, как оккупация Крыма Россией, сбитие российско-террористическими войсками МН17 или сознательный срыв Москвой минского процесса. Все это не помешало принять нужное решение в нужный момент, поставив под удар всю Восточную Европу. Но это решение — нечто большее, чем просто проблема государств вроде Польши, Украины или стран Балтии. Это свидетельство попытки Германии и ряда европейских стран выстроить новую (а скорее — очень старую) архитектуру Европы с тенденцией к деконструкции надъевропейских структур, реверсом интеграционных процессов, укреплением национальных государств. "Северный поток-2" для Германии — это выбор стратегического партнерства — США или Россия. Похоже, что свой выбор Берлин сделал", - отметил Горбулин.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.