 Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США

Как сообщает "Голос Америки", на олимпиаде в этом году было более 1300 участников, передает Цензор.НЕТ.
Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Валентин Фречка рассказал, что двое его коллег заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.
К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.
"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.
Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.
Молодец парнишка. Огромных успехов тебе в жизни!!
Ты только не возвращайся на родину!
Не нужен ты здесь никому )))
И в идеале - пожелаем, чтобы его изобретение стало не достоянием отдельно взятой страны, а вошло в копилку достижений Цивилизации!
(кроме кацапни, ясен хрен - те пусть по-скрепному, на бересте... а задницу - лопухами )
Тоді він подвійний молодець
"прощай немытая срассея,страна господ,страна рабов и, вы, мундиры голубые и, ты, им преданный народ/ец/"-михаил лермонтов,учите своих классиков ,дефективные
Не було б Форда з його кнопкою, то ще невідомо на чому б ми зараз їздили.
З окремих ланцюгів які взагалі можуть не цікавитися одне одним зробити ланцюг також треба мати талант.
але,тут двоякі відчуття
по-перше радість за талант
по-друге прикро ,що такі таланти нашим баригам не потрібні
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Восьмиклассники из Нижнего Новгорода изобрели бумагу из сухих листьев
Экологическое открытие поразило даже руководство Google
https://www.kp.ru/daily/26262/3140580/
Дата публикации: 30.07.2014
в спаме отдыхает)не нужно напрягаться)
Для бажаючих коментувати - це моя думка на основі життєвого досвіду.
https://geniusolympiad.org/images/documents/Gold.pdf
Из той же Нигерии, Индонезии и Кыргыстана (ужос!!!) золотых медалистов в списке куда больше...
Здесь же новость по контексту преподносят так, как будто Фречка - единственный золотой медалист.
Полуправда - это как полуложь...
Гран-при: Кубаныч Турдубаев - короткометражный фильм (Grand Gold Awards)
Золото (Gold Awards) олимпиады в разных категориях выиграли:
1. Айдана Оболбекова - искусство
2. Барчынай Артыкова - короткометражный фильм
3. Алина Исабекова - короткометражный фильм
4. Аима кызы - короткометражный фильм
5. Амаль Касымова - короткометражный фильм
Серебро (Silver Awards) заслужили:
1. Назима Айдарова - искусство
2. Камила Жусупова - искусство
3. Айдана кызы - искусство
4. Амаль Тазабекова - искусство
5. Айсалкын Ташбулатова - литература
6. Нурниса кызы - литература
7. Н.Махматшарипова - музыка
8. Айгерим кызы - короткометражный фильм
9. Айнела Сейдалиева - короткометражный фильм
10. Алтынай Ширинбаева - короткометражный фильм
11. Алима Мамбетказиева - короткометражный фильм
12. Умар Темиралиева - короткометражный фильм
13. Мубина Иминжанова - короткометражный фильм
14. Тилек Асаналиев - короткометражный фильм
15. Умутай Айтемирова - короткометражный фильм
16. Аида Осмонова - короткометражный фильм
Бронзовую медаль (Bronze Awards) завоевали следующие школьники из Кыргызстана:
1. Сайкал Торогедиева - искусство
2. Тилек Осмонов - искусство
3. Данияр Зулумов - искусство
4. Аделя Суйнбаева - искусство
5. Нилай Бакзайлу - искусство
6. Мээрим Джунушалиева - литература
7. Бийназар Ойротбеков - литература
8. Дарика Жолборсова - музыка
9. Санира Курманбекова - короткометражный фильм
10. Сезим Суйунбекова - короткометражный фильм
11. Алихан Сыдыков - короткометражный фильм
Похвальные отзывы (Honors Awards) получили:
1. Шехиде Капалова - искусство
2. Бермет Турсуналиева - искусство
3. Жылдызбек уулу - искусство
4. Айдай кызы - искусство
5. Акылай Атаканова - искусство
6. Каныкей Султанова - искусство
7. Айзада Абдирасулова - искусство
8. Улукбек Урматбеков - искусство
9. Карина Аширалиева - литература
10. Айданек Арыкбаева - музыка
11. Жанар Шергазы - робототехника
12. Айсен уулу - робототехника
13. Султан Илисбеков - робототехника
14. Абил Алтымышбаев - робототехника
15. Акан Мирбеков - робототехника
16. Нурсултан Бейшенбеков - робототехника
17. Нурбол Жоробеков - робототехника
18. Бакай Жакшылыков - робототехника
19. Биймырза Семетеев - робототехника
20. Улукбек Урматбеков - робототехника
21. Байдоолот Нариев - робототехника
22. Айдана кызы - короткометражный фильм
23. Камила Пак - короткометражный фильм
24. Амира Касымова - короткометражный фильм
25. Адиль Рысбергенов - короткометражный фильм
26. Луиза Акматова - короткометражный фильм
27. Элина Шабдамбекова - короткометражный фильм
28. Нурсалы Жетибаева - короткометражный фильм.
В разделе Science (Наука) 1. Валентин Фречка 2. Катерина Малкина
В разделе Short Film (Короткометражный фильм) 1. Степан Нетудихатко 2. Никита Фурман