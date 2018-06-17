 Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США

Как сообщает "Голос Америки", на олимпиаде в этом году было более 1300 участников, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: На базе Малой академии наук создадут международный центр, где научной деятельностью смогут заниматься ученики из 20 стран, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Валентин Фречка рассказал, что двое его коллег заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 10 наград на международном конкурсе по ИТ-технологиям и робототехнике Infomatrix-2018

Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.