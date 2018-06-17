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Все про:конкурс (682) наука (515) образование (1779) школа (1694) гений (4)

 Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США

Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ, как изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на международной "Олимпиаде гениев" в США.

Как сообщает "Голос Америки", на олимпиаде в этом году было более 1300 участников, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: На базе Малой академии наук создадут международный центр, где научной деятельностью смогут заниматься ученики из 20 стран, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Валентин Фречка рассказал, что двое его коллег заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 10 наград на международном конкурсе по ИТ-технологиям и робототехнике Infomatrix-2018

Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3071894
 
   
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В США и останется, у нас тут своих молодых гениев с винницких базаров и кабинетов "Рошен" достаточно.
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Щось подобне вже було )) Если правда - молодец.
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Вот это новость сегодня первоклассная, среди всего того *овна вонючего заднеприводного задолбавшего уже.
Молодец парнишка. Огромных успехов тебе в жизни!!
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Молодец парнишка!!!

Ты только не возвращайся на родину!
Не нужен ты здесь никому )))
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это ты никому не нужен, а он сам решит что ему делать, фирштейн?
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Поддерживаю!
И в идеале - пожелаем, чтобы его изобретение стало не достоянием отдельно взятой страны, а вошло в копилку достижений Цивилизации!
(кроме кацапни, ясен хрен - те пусть по-скрепному, на бересте... а задницу - лопухами Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 8552 )
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А теперь внимание: по информации от одноклассников этот школьник - гей. Какие теперь будут коменты? Или аннигиляция от разрыва шаблона? )))))
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То він вам вставив пістона? Український школяр переміг на "Олімпіаді геніїв" у США - Цензор.НЕТ 5109
Тоді він подвійний молодець Український школяр переміг на "Олімпіаді геніїв" у США - Цензор.НЕТ 5109
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Без разницы, гей и тот "кто" и тот "кого" ))))
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та пофик главное что парад гомосятины провели в Украине а украинский школьник жить и работать останется в США
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ее.. гомосятина ето ты и твое очко! смазывай вовремя
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Може ти цим "любитель" образив професіонала. Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 2909 Здається людина в темі.
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и мое тоже. я смазываю по мере проникновения
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Правильно, у нас и так своих самородков девать некуда. Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 1658 Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 1140
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Аггга, прииски в Донецке и Виннице...))))
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Это прекрасно, но лес кругляк им милее
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Дуже шкода, що моїй країні до таких талановитих людей зараз байдуже... Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 4749
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Со мной учился один парняга который переводил любой текст с русского сразу на 7 языков мира и писал перевод на обыкновенном листе бумаги мгновенно.Его со 2 Курса куда то увезли ,типа он исчез навсегда....
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А что не пишут , что киргизы еще больше медалей получили - 33 ! В том числе 5 золотых ...правда кроме никто больше в этом фуфле не участвовал .
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казларылых туда и не приглашали,ведь у парашников есть не один талант,либо горькую глушить,либо морды с похмелья бить

"прощай немытая срассея,страна господ,страна рабов и, вы, мундиры голубые и, ты, им преданный народ/ец/"-михаил лермонтов,учите своих классиков ,дефективные
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Да , мы недостойны ...позвали украинцев и киргизов , киргизы оказались гораздо талантливее украинцев по результатам .
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Наверняка очередной 100500-й проект Сороса.
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Генрі Форд також не був генієм в науці, але в нього в столі була кнопка. Коли він її натискав, то приходила людина якій Форд ставив завдання і колесо починало крутитися до тих пір поки Форд не отримував результат.
Не було б Форда з його кнопкою, то ще невідомо на чому б ми зараз їздили.

З окремих ланцюгів які взагалі можуть не цікавитися одне одним зробити ланцюг також треба мати талант.
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Рокфеллер был бухгалтером, сыном нищего лесоруба. Но как рассказывал сам Рокфеллер, отец с пеленок учил его барыжничать("натаскивал на зарабатывание денег"). Папочка Рокфеллера, вот кто настоящий гений.
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Сейчас век торгашей. Все нынешние "гении" торгаши. Джобс, Гейтс, Цукерберг, Маск, Брин. В науке их компетентность варьируется от среднего до полного нуля. Они все великолепные менеджеры, но не более.
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молодець хлопчина
але,тут двоякі відчуття
по-перше радість за талант
по-друге прикро ,що такі таланти нашим баригам не потрібні
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Хм... Изобрел, говорите???
==================================
Восьмиклассники из Нижнего Новгорода изобрели бумагу из сухих листьев
Экологическое открытие поразило даже руководство Google

https://www.kp.ru/daily/26262/3140580/
Дата публикации: 30.07.2014
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Так "ізобрєлі", що за 4 роки це нікуди не двинулось.
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ужо не изобрели)))
в спаме отдыхает)не нужно напрягаться)
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От этого плагиат не перестает быть плагиатом.
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Нещастя, завітай, навіть через інтернет, до любого музею папіру...
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КацаПсины изобрели Мавзолей чЛенина,до сих пор живее всех живых Идиотов Кремля.... Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 5073 Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США - Цензор.НЕТ 5073
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Валентину Слава,! Ну и не мешало бы журналистам остальных ребят назвать поимённо - им тоже Слава!
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Думаю, що це туфта. "Молоді генії " з післярадянського простору, це, найчастіше, дітки багатих і "гонорових" батьків. В Україні купуються і дипломи, і медалі, і олімпіадні місця. І можна за "нормальні гроші" організувати "геніальну розробку" "молодим талантом".

Для бажаючих коментувати - це моя думка на основі життєвого досвіду.
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Валентину Слава,! Ну и не мешало бы журналистам остальных ребят назвать поимённо - им тоже Слава!
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Кроме Фречки золотую медаль на этой олимпиаде получили еще трое украинцев - Екатерина Малкина в дисциплине "Наука", а также Степан Нетудыхатко и Никита Фурман в дисциплине "Короткометражка".
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Список всех золотых медалистов на сайте организаторов Олимпиады:
https://geniusolympiad.org/images/documents/Gold.pdf

Из той же Нигерии, Индонезии и Кыргыстана (ужос!!!) золотых медалистов в списке куда больше...
Здесь же новость по контексту преподносят так, как будто Фречка - единственный золотой медалист.
Полуправда - это как полуложь...
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главное чтоб хлопчик не уехал из страны...такие детки должны дома оставаться.....
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він вже не український... його вже хтось з ліги плюща переманив в сша
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На официальном сайте олимпиады GENIUS (гениев) 16 июня опубликовали список победителей 2018 года. Согласно списку, из разных школ Кыргызстана в данной олимпиаде участвовали 167 проектов кыргызстанских школьников (по числу проектов КР на 2 месте после США). Всего в GENIUS в этом году участвовали 729 детей из 75 стран мира.

Гран-при: Кубаныч Турдубаев - короткометражный фильм (Grand Gold Awards)

Золото (Gold Awards) олимпиады в разных категориях выиграли:
1. Айдана Оболбекова - искусство
2. Барчынай Артыкова - короткометражный фильм
3. Алина Исабекова - короткометражный фильм
4. Аима кызы - короткометражный фильм
5. Амаль Касымова - короткометражный фильм

Серебро (Silver Awards) заслужили:
1. Назима Айдарова - искусство
2. Камила Жусупова - искусство
3. Айдана кызы - искусство
4. Амаль Тазабекова - искусство
5. Айсалкын Ташбулатова - литература
6. Нурниса кызы - литература
7. Н.Махматшарипова - музыка
8. Айгерим кызы - короткометражный фильм
9. Айнела Сейдалиева - короткометражный фильм
10. Алтынай Ширинбаева - короткометражный фильм
11. Алима Мамбетказиева - короткометражный фильм
12. Умар Темиралиева - короткометражный фильм
13. Мубина Иминжанова - короткометражный фильм
14. Тилек Асаналиев - короткометражный фильм
15. Умутай Айтемирова - короткометражный фильм
16. Аида Осмонова - короткометражный фильм

Бронзовую медаль (Bronze Awards) завоевали следующие школьники из Кыргызстана:

1. Сайкал Торогедиева - искусство
2. Тилек Осмонов - искусство
3. Данияр Зулумов - искусство
4. Аделя Суйнбаева - искусство
5. Нилай Бакзайлу - искусство
6. Мээрим Джунушалиева - литература
7. Бийназар Ойротбеков - литература
8. Дарика Жолборсова - музыка
9. Санира Курманбекова - короткометражный фильм
10. Сезим Суйунбекова - короткометражный фильм
11. Алихан Сыдыков - короткометражный фильм

Похвальные отзывы (Honors Awards) получили:
1. Шехиде Капалова - искусство
2. Бермет Турсуналиева - искусство
3. Жылдызбек уулу - искусство
4. Айдай кызы - искусство
5. Акылай Атаканова - искусство
6. Каныкей Султанова - искусство
7. Айзада Абдирасулова - искусство
8. Улукбек Урматбеков - искусство
9. Карина Аширалиева - литература
10. Айданек Арыкбаева - музыка
11. Жанар Шергазы - робототехника
12. Айсен уулу - робототехника
13. Султан Илисбеков - робототехника
14. Абил Алтымышбаев - робототехника
15. Акан Мирбеков - робототехника
16. Нурсултан Бейшенбеков - робототехника
17. Нурбол Жоробеков - робототехника
18. Бакай Жакшылыков - робототехника
19. Биймырза Семетеев - робототехника
20. Улукбек Урматбеков - робототехника
21. Байдоолот Нариев - робототехника
22. Айдана кызы - короткометражный фильм
23. Камила Пак - короткометражный фильм
24. Амира Касымова - короткометражный фильм
25. Адиль Рысбергенов - короткометражный фильм
26. Луиза Акматова - короткометражный фильм
27. Элина Шабдамбекова - короткометражный фильм
28. Нурсалы Жетибаева - короткометражный фильм.
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Золото на Олимпиаде Гениев получили:
В разделе Science (Наука) 1. Валентин Фречка 2. Катерина Малкина
В разделе Short Film (Короткометражный фильм) 1. Степан Нетудихатко 2. Никита Фурман
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраинский школьник победил на "Олимпиаде гениев" в США
 
 
 
 
 
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