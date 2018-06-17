 Два законопроекта о регистрации автомобилей на еврономерах поданы на рассмотрение в ВР

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что зарегистрированные в Верховной Раде проекты были согласованы на всех уровнях, начиная от активистов организации "Авто Евро Сила", Министерства внутренних дел, Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы, Министерства финансов, и заканчивая ассоциациями производителей, дилеров, импортеров.

По словам Южаниной, в новой редакции акцизы будут на порядок ниже тех, которые действуют сегодня, а разница ставок для разных объемов двигателей будет не столь существенной. При этом, государство будет заботиться об окружающей среде и стимулировать приобретение новых автомобилей, ведь налог на старые будет выше нынешнего. К тому же новые поправки в Налоговый кодекс позволят создать необходимые правовые условия для легализации уже находящихся в Украине автомобилей на иностранной регистрации. Изменения, которые внесут в Таможенный кодекс будут определять усиление контроля и использования транспортных средств в режиме транзита и временного ввоза автомобилей.

Тексты проектов пока не опубликованы на сайте парламента, но ТСН известно, что речь идет о базовых ставках, которые начинаются с 50 евро за бензиновые двигатели и 75 евро - за дизельные. А дополнительные коэффициенты будут насчитываться на объем двигателя и возраст автомобиля, который считается с года выпуска до года принятия закона.

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