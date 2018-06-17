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 Политика Украины, Авто
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Все про:авто (3511) ВР (22061) законопроект (1950) регистрация (205) Южанина (68)

 Два законопроекта о регистрации автомобилей на еврономерах поданы на рассмотрение в ВР

15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах, отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. В том числе в законопроектах идет речь об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что зарегистрированные в Верховной Раде проекты были согласованы на всех уровнях, начиная от активистов организации "Авто Евро Сила", Министерства внутренних дел, Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы, Министерства финансов, и заканчивая ассоциациями производителей, дилеров, импортеров.

По словам Южаниной, в новой редакции акцизы будут на порядок ниже тех, которые действуют сегодня, а разница ставок для разных объемов двигателей будет не столь существенной. При этом, государство будет заботиться об окружающей среде и стимулировать приобретение новых автомобилей, ведь налог на старые будет выше нынешнего. К тому же новые поправки в Налоговый кодекс позволят создать необходимые правовые условия для легализации уже находящихся в Украине автомобилей на иностранной регистрации. Изменения, которые внесут в Таможенный кодекс будут определять усиление контроля и использования транспортных средств в режиме транзита и временного ввоза автомобилей.

Тексты проектов пока не опубликованы на сайте парламента, но ТСН известно, что речь идет о базовых ставках, которые начинаются с 50 евро за бензиновые двигатели и 75 евро - за дизельные. А дополнительные коэффициенты будут насчитываться на объем двигателя и возраст автомобиля, который считается с года выпуска до года принятия закона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071893
 
 
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Сделайте растаможку как в Грузии, и всё!
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Может ещё и воров-чиновников посадить как в Грузии ???
Да ты на кого батон крошишь???
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А мне интересно, ВАЗы из страны - агрессора, что на наших автозаводах собирают, каким нормам Евро соответствуют???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва законопроекта о регистрации автомобилей на еврономерах поданы на рассмотрение в ВР
 
 
 
 
 
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