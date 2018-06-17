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 Политика Украины
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Все про:Горбулин (47) Европа (1078) национальная идея (26) Евросоюз (11927)

 Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин

Больше нельзя игнорировать тот факт, что в диалоге с ЕС мы вынуждены говорить со странами, которые одновременно выступают в нескольких ипостасях. Однако в любом случае учитывать "национальный эгоизм", как достаточно здоровый по сути макротренд, уже нужно.

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Нам нужны качественные образы будущего, нам нужно смелее говорить о том, чего мы хотим и как мы будем действовать во всех критически важных для Украины вопросах. При этом стараться исходить не из традиционного восприятия любых событий в мире в парадигме "украиноцентричности", но честной и объективной оценки реальности", - отметил Горбулин

"Прежде всего — наши отношения с Европой. Больше нельзя игнорировать тот факт, что в диалоге с ЕС мы вынуждены говорить со странами, которые одновременно выступают в нескольких ипостасях. Однако в любом случае учитывать "национальный эгоизм", как достаточно здоровый по сути макротренд, уже нужно. Кроме того, следует признать, что наше взаимодействие с Европой осложнено не только тем, что там нарастают национально-ориентированные тенденции, но и тем, что они находятся в "глазе геополитической бури", а мы — в самом урагане. Отсюда и явное беспокойство европейцев, что контакт с нами выведет их из зоны комфорта, вынудит их принимать излишне резкие решения, быть излишне принципиальными. При этом нужно очень внимательно следить за новой архитектурой Европы, которая формируется на наших глазах", - подчеркнул директор Национального института стратегических исследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071892
 
   
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Украиноцентричность в условия управления краснопузой мародёрской быдлоэлиты превращается в центричность в набивании карманов.
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Горбулін це дешева повія, яка обслуговує пострадянську мафію ось вже 27 років. Саме безпринципність та нікчемність Горбуліна привели до цієї війни, бо він боявся вголос сказати правду що росія обов'язково нападе на Україну! Якби про це говорили з 1991 року, цієї б війни не було б!
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В 2014 году, когда орки напали на Украину, солдаты ВСУ были одеты, как додики в совдеповские жестяные каски и без бронежилетов. Ты говорил, мол Гриценко поднял армию. Все видели эту армию. Сейчас - это армия.
Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин - Цензор.НЕТ 9851
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На фото не армія,а нацгвардія.Аваков спочатку озброїв нацгвардію,щоб народ не ви*їбав владу!!!
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Бредит мужик похоже )))
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"Национальные интересы " нужно не учитывать , а ставить на первое и главное место в политике государства!
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Если в долгах , как в шелках - то хоть учитывай , хоть ставь на первое место , но делать будешь то , как скажут кредиторы !
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Если в долгах , как в шелках - то хоть учитывай , хоть ставь на первое место , но делать будешь то , как скажут кредиторы !/Если 500 миллиардов долларов вашей (РФ) элиты лежит у нас, то еще неизвестно, чья это элита - Збигнев Бжезинский.
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Вопрос о том , как вы будете свои "национальные интересы" отстаивать , когда вас пужают невыдачей транша каждую неделю ...при чем здесь ваша-наша элита ?
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Лёша, хули ты здесь бубнишь ваши заплесневелые штампы? Давай еще про госдеп, печеньки )) Ну до чего же вы убогие копировщики, выдай что либо пооригинальнее ))
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У Вас плохие манеры и воспитание хромает , тыкать незнакомым людям ... вроде в одном гвардейском полку вместе не служили , коньячок на брудершафт не пили , да и вряд ли это возможно - гусь свинье не товарищ !
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Лёша, да какой из тебя гвардейских офицер. Всех настоящих российских офицеров порубали твои деды еще в гражданскую (
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Идиот ! Если не ЕС,но будет вам национальный эгоизм парашенко.
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Где Горбулин и где Игорь Хирскл. Кто ты? Что ты такое? Тролль калякающий под каждой новостью одно и тоже.
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Где Игорь Хирскл и где каматы Кто ты? Что ты такое? Тролль калякающий под каждой новостью одно и тоже.
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не ужели доходить начало что в политике дружат и поддерживают только если это инересно самим
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Каждый баранчик за свою ножку висит...
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Нююю, тада и пофигизм и с десяток других "измов''... толька ента нада власти барыжной гаварить а не народу...
АналЫтик, мля...🤣
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УВЫ,но у ворья находящегося в Украине при власти нет никакого желания защищать национальные интересы ,их интересуют исключительно свои собственные интересы а эти интересы лишь в том,чтобы грабить многострадальную Украину ...
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Советское стадо баранов перевоспитать невозможно,разве что лет через 70 Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин - Цензор.НЕТ 7347 Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин - Цензор.НЕТ 7347
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цікаво , а де був Горбулін коли "будапешт" підписували ?
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А він президент,чи прем'єр,чи у владі?Він був там же,де й ви були.Горбулін висловив дуже тверезу і доцільну думку.Годі оглядатися на всіх,хто що там скаже чи "озаботиться"глибоко чи не дуже.Інтереси України повинні бути в пріорітеті
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" При этом стараться исходить не из традиционного восприятия любых событий в мире в парадигме "украиноцентричности", но честной и объективной оценки реальности."
==============
Источник: https://censor.net.ua/n3071892
На 27-й год независимости прозрели ?
Шо то пошло не так?

"Имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг". (О.Бендер - Балаганову)
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Все верно говорит. ЕС это не одна страна, у всех есть свои личные интересы, так же как и у Украины. Только что это меняет? С Европой все равно нужно дружить и сотрудничать, но не в ущерб личным интересам Украины.
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горбулин старое кучмовское пердло .которое также было у власти
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Воооо, наконец, личинки соевыя "замироточили"...😛
Ща какойто вброс барыжный будет, готовятца...🤣
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США и РАБссия заставили Украину подписать Будапешт,мало того РАБссия скачала с Пиндосов 10 миллиардов долларов компенсации на Ножки Буша Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин - Цензор.НЕТ 476 и кредит от Блин Клинтона в сумме 46 миллиардов долларов,Украине досталось всего 800 миллионов
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Данилыч знал что делал,потому что он изготовлял ядреное оружие СССра дохляка... Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин - Цензор.НЕТ 5149
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Горбулин молчал молчал и высказался. . А ИДЕЯ ПРАВИЛЬНАЯ. .
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Не варто надавати великої ваги словам п.Ґорбуліна. Він був одним із "співавторів" кучмівського розграбування України та залишення її в орбіті кацапії. Кучма був 8 років президентом і п.Ґорбулін обіймав при цьому дуже високі посади. результат: 1) Україну було розграбовано кількома олігархічними кланами, 2) запроваджено тотальну корупцію, 3) Україна залишилася кацапською колонією.

Оце справжня ціна п.Ґорбуліна.
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Щось дуже складно і розмито написано!... Як я розумію, то ми, наприклад, повинні бути толерантніші з тими ж поляками і мадярами по мовному питанні, питаннях історії і т.п.?! Щось ми всі комусь "повинні", а не пора вже і до нас-українців бути толерантнішими, як зовні так і всередині країни?! Той же Горбулін більше розмовляє російською ніж українською і нас "лічить" тим же самим, а потім "братья"-кацапи лізуть нас "защіщать" від нашої землі, держави, мови, ще й й йоббіків кличуть з собою!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин
 
 
 
 
 
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