 Украина в диалоге с ЕС должна учитывать "национальный эгоизм", - Горбулин

Об этом в своей статье "Вулканический синдром" для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Нам нужны качественные образы будущего, нам нужно смелее говорить о том, чего мы хотим и как мы будем действовать во всех критически важных для Украины вопросах. При этом стараться исходить не из традиционного восприятия любых событий в мире в парадигме "украиноцентричности", но честной и объективной оценки реальности", - отметил Горбулин

"Прежде всего — наши отношения с Европой. Больше нельзя игнорировать тот факт, что в диалоге с ЕС мы вынуждены говорить со странами, которые одновременно выступают в нескольких ипостасях. Однако в любом случае учитывать "национальный эгоизм", как достаточно здоровый по сути макротренд, уже нужно. Кроме того, следует признать, что наше взаимодействие с Европой осложнено не только тем, что там нарастают национально-ориентированные тенденции, но и тем, что они находятся в "глазе геополитической бури", а мы — в самом урагане. Отсюда и явное беспокойство европейцев, что контакт с нами выведет их из зоны комфорта, вынудит их принимать излишне резкие решения, быть излишне принципиальными. При этом нужно очень внимательно следить за новой архитектурой Европы, которая формируется на наших глазах", - подчеркнул директор Национального института стратегических исследований.

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