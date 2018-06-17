 Полиция расследует взрыв "Мерседеса" в Черкассах как умышленное убийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 июня во Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес", в результате чего пострадал водитель. Его доставили в больницу, где он позже скончался не приходя в сознание.

Черкасское издание "Про все" со ссылкой на собственные источники сообщило, что погибший был 69-летним Анатолием Скоромным - директором ТЦ "Транзит". Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.