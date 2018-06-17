 Мужчина ехал в ОРДО с георгиевской лентой и печатной продукцией "ДНР" в автомобиле, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Первые реконструированные за период ООС блокпосты открыли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Запрещенную символику обнаружили в автомобиле ВАЗ под управлением гражданина Украины 1972 года рождения.

Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту.

Автомобиль был выведен из общего потока и проверен правоохранителями. В результате, под передним сиденьем была обнаружена печатная продукция террористической организации "ДНР", в частности – газета "Донецкая Республика".

Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто.

Напомним, что за публичное использование, демонстрацию георгиевской ленты предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 173 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

Гражданина для установления обстоятельств передали сотрудникам Национальной полиции.

Смотрите также: Военные в зоне ООС выявили и принудили к посадке легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", - штаб. ФОТО