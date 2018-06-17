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Все про:Госпогранслужба (2847) символика (208) Донецкая область (3985)

 Мужчина ехал в ОРДО с георгиевской лентой и печатной продукцией "ДНР" в автомобиле, - ГПСУ

16 июня на КПВВ Новотроицкое пограничники Донецкого отряда задержали мужчину, который провозил в машине георгиевскую ленту и газету "Донецкая Республика".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Запрещенную символику обнаружили в автомобиле ВАЗ под управлением гражданина Украины 1972 года рождения.

Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту.

Автомобиль был выведен из общего потока и проверен правоохранителями. В результате, под передним сиденьем была обнаружена печатная продукция террористической организации "ДНР", в частности – газета "Донецкая Республика".

Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто.

Напомним, что за публичное использование, демонстрацию георгиевской ленты предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 173 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

Гражданина для установления обстоятельств передали сотрудникам Национальной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071890
 
 
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Корыто есть закон конфисковать у мудака??!!
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Лєнтачку заштовхати мудаку глибоко в задницю, газєтку заставити з"їсти - і відпустити. Ми ж не звірі. )))
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Заберіть українські документи та дайте підсрачника, нехай в ОРДЛО живе.
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Замечательное решение ! И проблема решена. Будет дед-пихто ))
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Это ж каким упоротым нужно быть ! ))) Такие не подлежат исправлению. Только усыпление.
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хоть зимбабвиец, были случаи даже евреев нацистов
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А чего бензина нет ? Связь херовая . Зарплаты мизерные. Пенсии ниже в два раза чем в Украине и т.д. ...
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*ВАЗ под управлением гражданина Украины 1972 года рождения*. - это такой же гражданин Украины как и Хуйло. Просто по трагической случайности и недоразумению у него есть паспорт Украины.
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тільки не кажіть, що в ордо треба їхати з томіком "Кобзара" та оселедцем на макітрі
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Блин, и это нашилюди ,это каким дебилом нажо быть? Все больше скланяюсь к мысли на домбабве людей не осталось,биомаса которой все пофих какое государство кто у власти побольше халяви и нефига не делать.
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і куди дивляться всі новоактивісти-патріоти? Чим вони зайняті?
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Смелый? Наглый? Тупой? Или наши органы слюнтяи? Или уже всё решено между Пу и По?
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Когда читаю такие новости, то таки жалею, что не ввели военное положение, когда для таких типчиков, если и не сразу к стенке, то реальный срок трибунал обеспечивал.
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....а в следующей машине провозили что-то более серьезное....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина ехал в ОРДО с георгиевской лентой и печатной продукцией "ДНР" в автомобиле, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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