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 Политика Украины
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Все про:марш (468) Нацполиция (7624) ЛГБТ-сообщество (190) Крищенко (212) Яровой (21)

 Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко

Во время организованного ЛГБТ-сообществом Марша равенства в центре Киева грубых нарушений общественного порядка не было, и в ходе самого шествия полиция никого не задерживала, подытожил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Не было задержанных и не было никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - отметил С.Князев во время брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового и начальника полиции Киева Андрея Крищенко в воскресенье днем.

По словам А.Крищенко, во время столкновений, которые произошли перед началом Марша равенства, в полицию были доставлены в общем 57 человек. Сейчас большую часть из них отпустят.

"Почти большая часть освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей, которые оказывали помощь кому это было нужно и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. - Ред.)", - рассказал руководитель столичной полиции.

Он также добавил, что с учетом того, что против полиции были заранее приготовлены слезоточивый газ и взрыв-пакеты, действия полицейских в отношении задержанных были обоснованными.

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С.Яровой отметил, что всего в Марше равенства приняли участие около 3,5тыс. человек. Непосредственно в ходе акции порядок обеспечивали 2,5 сотрудников МВД, в то время как еще 2,5тыс. правоохранителей были задействованы в охране общественной безопасности в районах столицы.

По его словам, в настоящее время полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка на улицах Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3071889
 
   
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парад ще не закінчився , тисячі пі*арасів в уніформі залишились в центрі Києва
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Ну слава Богу! I у нас таке е! Как в просвещенной Европе. Может быть нас теперь хотя бы за это примут в ЕС?
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Конечно без нарушений, те кто был против этой содомии за несколько часов до начала избили и посадили, в нарушение всех прав и свобод.
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права и свободы заключается в том чтобы приносить на парад взрывпакеты?
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Да... Народ даже имеет право на восстание и убийства представителей власти, если преступная власть будет сопротивляться....
согласно всеобщей декларации прав человека ООН ( в преамбуле) 1948 г....
изучай матчасть
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ты осознаешь что превселюдно сейчас призываешь к убийствам и к чему это приведет в отношении тебя?
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В случае узурпации власти народ имеет право на восстание. Право на восстание является формой сопротивления угнетению как последствия узурпации власти.
Сопротивление угнетению вытекает из естественных прав человека. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части является его священным правом и неотложным долгом (Ст. 33-35 Декларации прав человека и гражданина 24 июня 1793 года, которая была частью Конституции Французской республики).

Современные события в Украине вполне подпадают под определение "узурпация власти и нарушение права граждан на свободу и достоинство".
Так было во время узурпации власти преступником Януковичем, поэтому и возник Майдан.
Так и сейчас во время узурпации власти преступником Порошенко.
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Эти уже переоделись у ушли "путями отхода"? Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8017
Равенство, мля))) С кем???????

Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 371
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Керенский! Переодевался в дамочку, когда это ещё не было мейнстримом.
Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3837
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Чому вони завжди одягаються як курви , вульгарно ? Вони кажуть , що вони жінки в тілі чоловічому , але жодна жінка так не вирядиться. Щось там попердолене точно .
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Хороший вопрос! Может истинные поклонники и защитники заднеприводных нам подскажут?

Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 753
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Это драг-квины. У них такой сценический образ

Причем они вполне могут быть гетеросексуалами

Типичный гей это обычный мужчина, который ничем не выделяется из общей массы. И привлекают их все те же обычные мужчины
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Да какая разница кто как трахается? Подумаешь проблема, во все века были люди с нетрадиционной ориентацией.
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Да но они не рекламировали это открыто как сейчас.
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Гей-полиция умело защитила марширующих гей-сторонников Порошенко от народа.
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Хочу знать простую статистику. Сколько гордых геев и лесбиянок воюют в рядах ВСУ? Только цыфры, плиз. Может быть, я после этого тоже смогу их зауважать.
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А они так взяли и побежали признаваться.
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я знаю другую статистику, 80%+ населения запоребрика считают себя христианами и ненавидят геев, что не мешает им вести войну против таких же христиан ненавидящих геев. Еще знаю что каждый день совершаются тысячи убийств, разбоев и грабежей, интересно, кто все это совершает, натуралы или геи? К слову Чикатило был натуралом, ты его зауважал за это?
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Почему вы так агрессивно? Я лесбиянок понять очень даже могу. Мужиков то раз-два и обчелся. А секса-то хочется. Надо же как -то самоудовлетвовяться. Пусть лучше так. Это лучший вариант чем Кровавая Вдова. На всех мужиков не хватает. Вот что говорит СТАТИСТИКА.
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вообще то мужчин больше чем женщин, с этой точки зрения ты должен понимать геев, а не лесбиянок.
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хотя не не больше, это только в Китае )
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Они за мир во вс'м мире, и против убийств.
То есть они против того, что наша армия воюет с террористами.
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Ага, это же так просто под ТВ камеры "охранять" порядок в суппер амуниции и вооружении...При этом хрен расследовать РЕАЛЬНЫЕ преступления. И настаивать на увеличении финансирования на 2019 год......были мусорами, попытались стать Полицейскими....пока что вернулись только к Ментам....путь обратно?
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Если девушка с другой
Даже на гулянке,
Помни, сын мой дорогой -
Это лесбиянки.
Их тебе не возбудить,
Здесь, сынок, другое.
Лучше сразу обходить
Лесбос стороною.

######
Если ходит за тобой
Мальчик неотвязно,
Этот мальчик голубой,
Что весьма опасно.
Прочь гони его скорей
Без заездов пробных,
Пусть бежит искать друзей
Средь себе подобных.
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В окопе 2 пулеметчика-голубка. В атаку пошли вражьи войска. Один другому говорит- посмотри, там красивые есть ? Нет- отвечает напарник. Тогда- огонь !!!
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"продолжают патрулировать улицы Киева" - т.е. парад продолжается...
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По медальке каждому , а начальству ХЕРоя!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко
 
 
 
 
 
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