 Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева, - Крищенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не было задержанных и не было никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - отметил С.Князев во время брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового и начальника полиции Киева Андрея Крищенко в воскресенье днем.
По словам А.Крищенко, во время столкновений, которые произошли перед началом Марша равенства, в полицию были доставлены в общем 57 человек. Сейчас большую часть из них отпустят.
"Почти большая часть освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей, которые оказывали помощь кому это было нужно и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. - Ред.)", - рассказал руководитель столичной полиции.
Он также добавил, что с учетом того, что против полиции были заранее приготовлены слезоточивый газ и взрыв-пакеты, действия полицейских в отношении задержанных были обоснованными.
С.Яровой отметил, что всего в Марше равенства приняли участие около 3,5тыс. человек. Непосредственно в ходе акции порядок обеспечивали 2,5 сотрудников МВД, в то время как еще 2,5тыс. правоохранителей были задействованы в охране общественной безопасности в районах столицы.
По его словам, в настоящее время полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка на улицах Киева.
согласно всеобщей декларации прав человека ООН ( в преамбуле) 1948 г....
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Сопротивление угнетению вытекает из естественных прав человека. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части является его священным правом и неотложным долгом (Ст. 33-35 Декларации прав человека и гражданина 24 июня 1793 года, которая была частью Конституции Французской республики).
Современные события в Украине вполне подпадают под определение "узурпация власти и нарушение права граждан на свободу и достоинство".
Так было во время узурпации власти преступником Януковичем, поэтому и возник Майдан.
Так и сейчас во время узурпации власти преступником Порошенко.
Равенство, мля))) С кем???????
Причем они вполне могут быть гетеросексуалами
Типичный гей это обычный мужчина, который ничем не выделяется из общей массы. И привлекают их все те же обычные мужчины
То есть они против того, что наша армия воюет с террористами.
Даже на гулянке,
Помни, сын мой дорогой -
Это лесбиянки.
Их тебе не возбудить,
Здесь, сынок, другое.
Лучше сразу обходить
Лесбос стороною.
######
Если ходит за тобой
Мальчик неотвязно,
Этот мальчик голубой,
Что весьма опасно.
Прочь гони его скорей
Без заездов пробных,
Пусть бежит искать друзей
Средь себе подобных.