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Все про:Греция (483) Македония (34) переименования (435)

 Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, подписали в воскресенье соглашение о новом официальном названии Македонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: "Цивилизованные страны исповедуют европейские подходы", - Климкин поздравил Скопье и Афины с достижением согласия по названию Македонии

Церемония подписания состоялась на границе стран в присутствии премьеров обоих государств, главы европейской дипломатии Федерики Могерини, спецпредставителя ООН Мэтью Нимица и других высокопоставленных лиц.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония. Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Планируется, что соглашение вступит в силу в течение шести месяцев. Его еще должен ратифицировать парламент Македонии, затем вопрос о названии страны будет вынесен на референдум. Наконец, властям Македонии нужно будет определить, не нарушает ли конституцию переименование страны. После завершения всех этих процедур соглашение будет передано на утверждение греческому парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт

Решение о переименовании вызвало недовольство в греческом обществе. Особенно сильно оно оказалось в Салониках - столице региона Греции, который называется Центральная Македония. Многие греки, недовольные сохранением слова "Македония" в названии государства, считают, что соседняя страна хочет "узурпировать" историю древней Македонии, которой правил легендарный Александр Македонский. Они убеждены, что соглашение между Афинами и Скопье является примером слабости греческих властей, которые решили уступить.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия в 1991 году Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье.

Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3071886
 
 
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Все хотят быть потомками Александра Македонского?
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...а шо боевые педерасты полмира завоевали? -- то им не рассказывай... *)
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Грекам задают вопрос:
- Кто такие эллины?
- Это мы!
- А кто такие греки?
- Это тоже мы!
- А кто такие македонцы?
- Ну, естесственно, тоже мы...
Никого не напоминает?
Они же русские, они же россияне, они же великоросы, они же "советский народ", когда это надо...
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ось, на що люди згодилися заради НАТО!
а вони гей-параду злякались!
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ДА они Сашку Македонского поделить не могли...
Македонцы не греки..
)))
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путинстранн - не додумались, куда там Александру Македонскому, он за детьми и женщинами не прятался.
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Македонський був звичайним педерастом-завойовником. Пишатися його "завоюваннями" безглуздо, з точки зору сучасної людини. Його завойовані території були розпорошені між любовниками, які успішно вбивали один одного, після смерті Олександра. Але, на жаль, в українських підручниках з історії, це ім'я далі активно пропагандується.
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Настала пора відновити історичну назву українських земель?
Чому б не Аріяна, або Кімерія, або Скіфія або Русь?
Якщо з переназвою Македонії у так званих "греків" получиться, то виникне прецедент, наслідки якого не можливо буде зупинити.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАфины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии
 
 
 
 
 
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