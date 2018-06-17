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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1950) Порошенко (14979) свобода собраний (45) гомофобия (82) ЛГБТ-сообщество (190) Хармс Ребекка (98)

 АП опровергает заявление Хармс о том, что Порошенко представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах, утверждает депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация президента Украины. – Ред.) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве. – Ред.) с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат журналистам в воскресенье в Киеве, после завершения "Марша равенства".

Р.Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

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В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что П.Порошенко через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

Позже пресс-служба Администрации Президента сообщила Цензор.НЕТ, что "это какой-то розыгрыш". Согласно информации с Банковой, никто с Администрации Президента не звонил Хармс. Подобные законопроекты подавать не планируют. В АП также попросили СМИ не распространять непроверенную информацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3071882
 
   
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Алік, у вас все в порядку? Бо нарот шота насторожився.)))
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все ок у Алика, просто от бывшей осталось много шмоток, не пропадать же добру)
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І Ж О Д Н О ГО ПРахобота, мля.... ТЕЖ в ЛГБТ за ШЕФОМ зараз записуються, черга напевно.. Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев, - Хармс - Цензор.НЕТ 7822
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У людей по Конституции Украины для самозащиты и защиты Законов Украины есть право на оружие.
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Давай, барига, подавай свій законопроект. Тим швидше твій рейтинг впаде до 0. Тільки ці збоченці/порохоботи і будуть за тебе голосувати. Яких прав цим гермафродитам бракує? Щоб церква і держава освячувала їхні "шлюби"? НІКОЛИ СУСПІЛЬСТВО ЦЬОГО НЕ ДОЗВОЛИТЬ

Romans 1:26-27 New International Version (NIV)

26 Because of this, God gave them over to
shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for
unnatural ones. 27 In the same way the men also abandoned natural relations
with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful
acts with other men, and received in themselves the due penalty for their
error.

New International Version (NIV)

Holy Bible,
New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica,
Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
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Живу, опираясь на реформы Петра Великого, который сказал: "Мужчинам бороды брить, платье немецкое надевать, а по праздничным дням в оном платье в ассамблеях мазурку танцевать, парика не забывши..."
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Грандиознейшую попытку провала пережила и я. Несколько лет до увольнения в запас я служила офицером в управлении воинской части, у меня был свой кабинет, телефон. Как-то в обеденный перерыв я сбегала на почту, получила посылку с новыми туфлями, ну и "охота пуще неволи", решила сразу померить. По дороге купила чулки, занесла все это в кабинет. Желание померить все это было такое, что машинально хлопнула дверью, сразу бросилась распаковывать посылку, достала туфли, чулки. Ну, вот, сняла я брюки, натянула чулочки, померила туфли, все прекрасно подходит, мой размер. Снимаю, упаковываю, надеваю брюки. Только я завернула посылку в пакет и убрала ее в шкаф, как в дверь стучит и сразу заходит мой коллега-сослуживец. И тут до меня доходит, что я забыла поверуть ключ в замке. Пока я примерялась, моя дверь была открыта! А если бы этот коллега зашел парой минут раньше? Представьте картину: офицер в рубашке с погонами, без брюк, в чулках и на каблуках. Анекдот!
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с гомофобией Украине самое место в "русском мире". Вылазьте уже из пещер, громадяны.
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очень важный и страшно нужный законопроект
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Это единственная тема, которой еще не касались его пухленькие ручки. Все остальное уже пробовал. Не сработало. И это тебе, Петя, не поможет.
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можно подумать что что то поможет тебе )))
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вызывает грустную усмешку, ты уверен, ты все знаешь и уже посчитал. Тогда чего тебе в очке свербит и зачем ты пишешь если все уже предрешено? Недолугие свинорусы в действии.
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Что такое очко? Это то место, через которое шоколад Рошен делается?
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Не надо прятаться и показывать вид, будто знаешь, что занимаешься чем-то недозволенным
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Как правило, люди видят то, к чему они предварительно готовы.
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Президент Порошенко понимает и любит каждого украинца.
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Допустим, этот закон разрешит однополые браки. Ладно...Но далее последует возможность усыновления детей. А, может быть, и в этом законе уже будет прописано. Лично мне жаль детей. Жаль, потому что над ними, скорее всего, будут смеяться сверстники. Дети будут морально страдать от этого. Кто защитит их права??? Ведь у маленького ребенка не спросишь, хочет он иметь таких родителей или нет...В чем тогда равенство в правах?
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. Адреналин, драйв, вообще приятные ощущения
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В нищей, разворованной стране, главная задача, навести порядок с ЛГБТ...Более важных проблем нет.. Порошенко наступного тижня представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців, - Хармс - Цензор.НЕТ 2630
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полыхает у русского мира.Тот же автор:Главное достижение Украины, за годы незалежности,- европейское лидерство по НИЩЕТЕ НАРОДА. 27.06.2017.09:59/ В сайтах РФ присутствует раздел Вести из незалежной. Украинцы так свою страну не называют Но колбасный мигрант Железняк по нищете подъедающийся из фонда русского мира этого не знает.
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для этого не обязательно было и парады проводить... приняли бы тышком-нышком, и все были бы удовлетворены... разве что попи...ариться нашару)))
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как много оказывается людей которым очень интересно кто с кем спит и которым хочется указать кому с кем спать ))). Смешно но нормальным людям глубоко начхать на то кто с кем спит, а вот неустроеныым в сексуальном плане отчего то сие дико интересно и все время тянет боротсссо а вот зачем и нахрен и главное с чем - обьяснить не получается. То ли им страшно что им вставят, то ли им страшно что им не вставят, то ли ужас от того что они не вставят, то ли жуть оттого что им вставят но не те ))) - словом, что только не маскируется и не придуряется под знаменами геефобов - ну кроме конечно неких товарисчей которые в борьбе с геями преследуют некую свою корысть )))
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израильтянин, ГОИ не ГЕИ, так по вашему понятно будет?
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П.С. перефразирую, чтобы наверняка. Среди гоев , геев нет!
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Порошенко-"истинный" Христианин! Ходит в сооруженную в своем имении для себя лично часовню с иконой самому себе (!), осеняет себя крестным знаменем в Божьих храмах. Вслед усилиям по получению томоса намерен узаконить ЛГБТИ ! Прискорбно, что неведомы ему, полагающему себя христианином, слова апостола Павла в 1-м послании к Коринфянам: «...Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют». Грешно и Прискорбно нарушать заповеди Божьи, Но, видимо, таким "верующим" Вера не чиста, а нужна как инструмент работы во стремлении остаться у власти любым путем...
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Порошенко понимает, что геев, лисбиянок ничтожно мало и они не помогут ему на выборах, поэтому дал заднюю...
Хотя после сегодняшних событий, любая бабка в селе будет говорить, что Порошенко делает что то не то, защищая парады геев от людей.
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В администрации Порошенко почитали сегодняшний Цензор и включили заднюю .
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А в чём они неравные?
Или законопроект будет предоставлять им преимущество? И тогда они будут считаться равными?
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А пітерський поет-гуморист Ювачьов, бува, не родич?
В нього псевдонім - Хармс
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Кристи Тарлингтон - американская топ-модель, одна из супермоделей 90-х
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А права украинцев, титульной нации, в условиях всевластия вороватого Кагала
ТАМ БУДУТ УПОМЯНУТЫ???
Или гоям уже не на что надеяться?...
П.С.
Усе на выборы вадинтур, бо Пуцин нападе!
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Да, ИНЕТ дело скользкое. Я сегодня на один фейк купился, после этой новости, о введение в дело Закона... И никакого наказания не последует, за чернуху. Этой Ребекки- в первую очередь касается.
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Возможно ее развели пранкеры. Тот же пуйловский пранкер Вован.
Забросали сегодня фейками.
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Последний абзац статьи подтверждает такое предположение.

"Позже пресс-служба Администрации Президента сообщила Цензор.НЕТ, что "это какой-то розыгрыш". Согласно информации с Банковой, никто с Администрации Президента не звонил Хармс. Подобные законопроекты подавать не планируют. В АП также попросили СМИ не распространять непроверенную информацию."

Источник: https://censor.net.ua/n3071882
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Аггга, тогда Конституцию менять надо было бы-счас тама усе равны..
А так , некоторыя были бы " ровнее"- догадайтеся кто ...
Мальдивский заднепривод включил, посмотревши здеся комменты...
🙃🙃🙃
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Все политики дали заднюю и молчат про гомосеков .потому как в Украине гомосеков ненавидят .Это очевидно .И если какой то политик публично скажет что он за гомосеков , то за него никто никогда не проголосует . а клеймо гомосека приклеится на всю жизнь .
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да прям ненавидят.... большинству пох на них и их предпочтения, мы к вам не лезем, вы нас не трогайте. Этими парадами только злят всех, мое мнение они это знают и реакцию знают, но кто то очень настырно за это платит.
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В период с января по апрель 2018 года импорт российских товаров на Украину вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные госстата Украины.
Вместе с тем, экспорт украинских товаров в Россию в сравнении с прошлогодними показателями снизились на 6,4%
Отрицательное сальдо торговли Украины с Россией составило 1,377 млрд долларов.
Война говорите, ну ну.
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В блокадном Ленинграде был базар на котором можно было всё купить .
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Где связь? Или там немцы стояли и торговали а потом опять бежали в свои окопы.?
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Лживая воровитая свинья уже и европейцам чего-то там наобещать успела. Ну и кинуть конечно.
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Спалиться по собственному желанию еще ладно, а вот когда сам этого не желаешь...
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Цікава історія заголовка1
Спершу було "порошенко подасть законопроект"
потім, за годину зміна "Хармс стверджує... далі по тектску"
Потім знов зміна - "Хармс стверджує.... У АП спростовують" і от остання зміна. Після кожної зміни повідомлення опиняється вверху стрічки.
Що це? Спосіб потримати цей заголовок вверху стрічки? Навіщо?
Мбуть жкрнашлюшку звуть Генадій. АП спростовує заяву Хармс про те, що Порошенко представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців (оновлено) - Цензор.НЕТ 8884
АП спростовує заяву Хармс про те, що Порошенко представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців (оновлено) - Цензор.НЕТ 889
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Бедный Петя, представляю как трудно говорить наружу одно, а внутрь противоположное и не запутаться, ну бывают осечки, но надо понять и простить
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А он что-то говорил разве ? Мало ли какая Ребекка чего ляпнула; может ей послышалось от радости-то, после посещения марша им. Технического Вазелина.
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ну подумай сам, что более вероятно, кто петляет
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А нечего звонить Пете, когда тот с бодуна.
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Блин!!! Во я даю АП спростовує заяву Хармс про те, що Порошенко представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців (оновлено) - Цензор.НЕТ 3415
После длинных выходных, на которых я была в образе, решила оставить педикюр на ногах. Всё равно не перед кем раздеваться, а погода не позволяет ходить в сланцах. Ну так и хожу неделю. А сегодня ко мне приехали покупатели, телек свой старый решила продать. Так я напрочь забыла про ногти и в одних тапках с пальцами наружу пошла им дверь в подъезде открывать, а потом стояли в комнате, и я им работу телека демонстрировала, пока мой взгляд не упал на мои ногти на ногах. Мне аж дурно стало АП спростовує заяву Хармс про те, що Порошенко представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців (оновлено) - Цензор.НЕТ 3415 заикаться начала и бегом в другую комнату носки одевать. Может и не заметили, т.к. телек разглядывали, по крайней мере, мне так показалось.АП спростовує заяву Хармс про те, що Порошенко представить законопроект про рівні права, який стосуватиметься і ЛГБТ-українців (оновлено) - Цензор.НЕТ 1625
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Ребекка! ПАПа тебя элементарно кинул. Зря ты выходила на парад, лучше бы поспала подольше. А ты его теперь кинь на транш МВФ!
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А чо? Нехай би подав такий законопроект. Ми не проти, до виборів його рейтинг буде -10
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Это все от несовершенства образовательной системы происходит.Если бы Ребенка училась в Украине она бы знала откуда дети берутся,а жопа вообще нужна что бы срать...
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Жалкий, примитивный, патологический лжец. Который уже даже не вызывает желания с ним о чём-то спорить и опровергать.

Закон будєт сикрєтным...😎
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАП опровергает заявление Хармс о том, что Порошенко представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев (обновлено)
 
 
 
 
 
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