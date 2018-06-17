 АП опровергает заявление Хармс о том, что Порошенко представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация президента Украины. – Ред.) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве. – Ред.) с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат журналистам в воскресенье в Киеве, после завершения "Марша равенства".
Р.Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что П.Порошенко через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".
Позже пресс-служба Администрации Президента сообщила Цензор.НЕТ, что "это какой-то розыгрыш". Согласно информации с Банковой, никто с Администрации Президента не звонил Хармс. Подобные законопроекты подавать не планируют. В АП также попросили СМИ не распространять непроверенную информацию.
Romans 1:26-27 New International Version (NIV)
26 Because of this, God gave them over to
shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for
unnatural ones. 27 In the same way the men also abandoned natural relations
with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful
acts with other men, and received in themselves the due penalty for their
error.
New International Version (NIV)
Holy Bible,
New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica,
Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
Хотя после сегодняшних событий, любая бабка в селе будет говорить, что Порошенко делает что то не то, защищая парады геев от людей.
така країна
Или законопроект будет предоставлять им преимущество? И тогда они будут считаться равными?
В нього псевдонім - Хармс
ТАМ БУДУТ УПОМЯНУТЫ???
Или гоям уже не на что надеяться?...
П.С.
Усе на выборы вадинтур, бо Пуцин нападе!
Забросали сегодня фейками.
"Позже пресс-служба Администрации Президента сообщила Цензор.НЕТ, что "это какой-то розыгрыш". Согласно информации с Банковой, никто с Администрации Президента не звонил Хармс. Подобные законопроекты подавать не планируют. В АП также попросили СМИ не распространять непроверенную информацию."
Источник: https://censor.net.ua/n3071882
А так , некоторыя были бы " ровнее"- догадайтеся кто ...
Мальдивский заднепривод включил, посмотревши здеся комменты...
🙃🙃🙃
Вместе с тем, экспорт украинских товаров в Россию в сравнении с прошлогодними показателями снизились на 6,4%
Отрицательное сальдо торговли Украины с Россией составило 1,377 млрд долларов.
Война говорите, ну ну.
Спершу було "порошенко подасть законопроект"
потім, за годину зміна "Хармс стверджує... далі по тектску"
Потім знов зміна - "Хармс стверджує.... У АП спростовують" і от остання зміна. Після кожної зміни повідомлення опиняється вверху стрічки.
Що це? Спосіб потримати цей заголовок вверху стрічки? Навіщо?
Мбуть жкрнашлюшку звуть Генадій.
После длинных выходных, на которых я была в образе, решила оставить педикюр на ногах. Всё равно не перед кем раздеваться, а погода не позволяет ходить в сланцах. Ну так и хожу неделю. А сегодня ко мне приехали покупатели, телек свой старый решила продать. Так я напрочь забыла про ногти и в одних тапках с пальцами наружу пошла им дверь в подъезде открывать, а потом стояли в комнате, и я им работу телека демонстрировала, пока мой взгляд не упал на мои ногти на ногах. Мне аж дурно стало заикаться начала и бегом в другую комнату носки одевать. Может и не заметили, т.к. телек разглядывали, по крайней мере, мне так показалось.
Закон будєт сикрєтным...😎