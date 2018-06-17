 АП опровергает заявление Хармс о том, что Порошенко представит законопроект о равных правах, который будет касаться и ЛГБТ украинцев (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация президента Украины. – Ред.) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве. – Ред.) с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат журналистам в воскресенье в Киеве, после завершения "Марша равенства".

Р.Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

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В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что П.Порошенко через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

Позже пресс-служба Администрации Президента сообщила Цензор.НЕТ, что "это какой-то розыгрыш". Согласно информации с Банковой, никто с Администрации Президента не звонил Хармс. Подобные законопроекты подавать не планируют. В АП также попросили СМИ не распространять непроверенную информацию.