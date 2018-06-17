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 Политика Украины
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Все про:марш (468) Нацполиция (7624) ЛГБТ-сообщество (190) Хармс Ребекка (98)

 Евродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве в воскресенье, получил полную поддержку государственных институций и высоко оценила работу правоохранительных органов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Марш равенства в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", - сказала она журналистам в воскресенье в Киеве после завершения "Марша равенства".

Евродепутат также отметила, что марш прошёл под эгидой плюрализма и равенства прав.

В свою очередь представитель организации "Киев прайд" Руслана Панухник рассказала журналистам, что по ее оценке в Марше равенства приняли участие 5-6 тыс. человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Сейчас участники и участницы разъехались по путям отходов", - рассказала она.

Вместе с тем, Р.Панухник отметила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время большинство участников мероприятия уже разошлись и правоохранители готовятся возобновить перекрытое с 18:00 субботы движение автотранспорта в части города по маршруту следования колонны, а также по близлежащим улицам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

Ранее в воскресенье в центре Киева состоялся организованный ЛГБТ-сообществом"Марш равенства" под лозунгом "Страна свободная – будь собой!". По предварительным оценкам МВД Украины, в мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек. Вместе с тем организаторы акции подавали заявку на проведения массового мероприятия с участием 5тыс. человек.

Обеспечивали правопорядок во время Марша равенства в центре города около 5тыс. сотрудников правоохранительных органов. Они предотвратили ряд провокаций в ходе самого шествия, а также задержали более 50 активных противников Марша равенства перед его началом.

Источник: https://censor.net.ua/n3071877
 
   
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Украинцы должны быть хитрыми , циничными , наглыми ,умніми и ни в коем случае ни какими то там толлерантными .То есть на кредиты МВФ создать ядерную бомбу .Скрутити їм дулю и нічого не повертати .
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Второе слово тебя спалило,кацап. Незачёт.
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во во, судя по риторике тут вообще преобладают спрепоносные агенты кремля Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4041
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Это она ещё нашего президента Порошенко в действии не видела. Уверен, она бы ахнула.
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в ГУЛАГе Сралина было 65 миллинов краснопузых не геев на Белорканалах и прочих Соловках Магаданах Колымах КРАСНОЖОПЫХ...... Официальные данные генерал-полковника Дмитрия Волкогонова за 1991 год...Евродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева - Цензор.НЕТ 408
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Евродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева. Цензор.

Полицаи в угоду гомосекам винтили традиционалов. Как и чем гомиков ущемляют? Так в чем равенство? Это как с колорадами. Так что получается как раз наоборот - марш неравенства.
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интересная логика)))"традиционалов винтили", чтоб они не мешали реализовать лгбт меншинству свое право пройти маршем, что согласуется с европейскими практиками
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Ответь на простой вопрос. Как и чем в Украине ущемляются права ЛГБТ?
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ну не то чтобы их права ущемляются, просто они хотят таких же прав, как европе, раз уж УКраина туда и намылилась...
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Ну, вот вы и ответили, как только Украина станет членом ЕС, тогда права и получат, а пока нефиг устраивать провокации.
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не не, как говорится "вечером деньги, утром стулья", и "торг здесь не уместен" Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6197
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я предполагаю, что есть мальчики, которые рождаются с девочкиным характером и наоборот
В конечном итоге у нас ДНК почти поровну

Но в большинстве случаев эта тяга приобретенная
и провоцируется на развитие -- алкоголем, наркотой, баблом и накачкой СМИ
За чертой Киева эта проблема лядям не понятна и не волнительна. Их не волнуют страсти пидаров в аппарате власти.
Ну и конечно. В Европе, где попалили на кострах красивых женщин это своеобразная тяга к прекрасному.
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"разъехались по путям отходов"(с) Я хненею! Терминология- как у киллеров. После исполнения.
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Разъехались по путям отходов.. Прям гомоподполье какое-то с явками и паролями. Внедрить туда ляшка агентом-провокатором.😊
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Так это же журналюги ,, чего только не понаписывают .. .
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Хммм.А может действительно надо раз попробовать и отпердолить кого нибудь в задний проход или в рот ?
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от якраз подібні марші треба проводити, щоб не було подібних реплік, як твоя... забагато порнлгрфії дивишся, гомофобе
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при чет тут порно ?А ты думаешь как геи любят друг друга ?Долбят друг друга в дренажные трубы
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Кстати как раз власть засунула морду в песок и молчит . Просто мусоров повыгоняли на улицу для картинки и всё .А политики как раз молчат . потому что знают что Украинский Народ за гомосека не проголосует
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А как же за Ляшка проголосовало 8,32% ? Они что не украинцы ? Или он не гомосек ?
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Причем здесь Путин ? Вы утверждаете , что украинцы за гомосеков не голосуют ...Ляшко на выборах занял 3-е место , кто голосовал за него ?
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Знайомтесь. Олена Шевченко. Одна з ключових робітників ЛГБТ-індустрії в Україні.
Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4118
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Це 2014-й рік. Війна в самому розпалі.
Олена вчора збрехала в ефірі, що не казала такого. Можете почути і перевірити все власноруч. Ось три хвилини нашої дискусії, де все стає на свої місця.
Позицію Олени щодо волонтерства для оборони країни повністю підтримує інший ключовий керівник ЛГБТ-індустрії:Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2712
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В наступні роки на феміністичних та акціях ЛГБТ [це два тотожні рухи] неодноразово виникали скандали.
То феміністки заявлять, що "государство спонсирует войну на Востоке". То на гей-параді несли плакати "Зупиніть громадянську війну!". То учасники феміністичних протестів просто відверті ватніци, які вчора приперлися сюди з Москви.
Це невипадково. Більшість ліворадикальних та ватних рухів перепрофілювалися з початком війни на "борців за права секс-меншин". Цьому є низка причин:
- Фінансування. Комуністичні та ліворадикальні організації з утечею Януковича понесли серйозні утрати. Частина ліваків, що годувалася від російських фондів та спецслужб, взагалі стала на межу виживання. ЛГБТ та лівацькі "правозахисні" течії стали легальним шляхом до нових фінансових джерел.
- Політичний прихисток. Сепари, ліворадикали та просто комуняки вже не "вата йо..бана" в очах пересічного українця. А принаймні пробують стати "борцями за права". Таким чином вберегтися від народного несприйняття. Отримати шанс на реванш.
- Інфільтрація та маніпуляція. Ліворадикали та сепаратисти використовують істерію на теми ЛГБТ та гендеру для просування власного порядку денного. Це було би неможливо, якби організатори ЛГБТ-руху мали хоча би рудименти побутового патріотизму. Але не мають, тому ліваки вільно використовують ЛГБТ-тему як таран для просування дискурсу про "хунту" та "патриотическое мракобесие поразившее страну".
Це оптимістична оцінка. Песимістична оцінка - частина провідних ЛГБТ-діячів взагалі самі мають ватні погляди. Для прикладу керівниця Amnesty International Україна Оксана Покальчук. Ця особа байдужа до долі українських в'язнів Кремля. Натомість неодноразово випускала заяви про загрозу "фашизму" в Україні. А також заяви підтримки багатьох одіозних проросійських діячів. Нещодавно як мені стало відомо взагалі відбувся скандал, коли люди з Amnesty відмовляли українських чиновників від заяв проти Росії. Все більше виглядає, що Amnesty отримує частину фінансування з Росії.
Тому серед ключових активістів ЛГБТ-руху постійно вискакують подібні фігури:
Ніна Потарська. Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3095Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3162
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Альона Ляшева взагалі ніколи і не приховувала ватних поглядів. В 2016 році провела скандальну акцію разом з бандпосібником терористів Стасом Сергієнко:
Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7409
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Смішно намагається не відсвічувати, але не зміг утриматися від злорадісного знущання над тризубом, давній діяч комуністичного підпілля Деніс Пілаш. Нещодавно активно долучилася до ЛГБТ-тусовки і ліва активістка Вальдман:
Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1172
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Це все життя політичних фріків. Тим не менше не варто недооцінювати цю тусовку.
Є приклад Сергія Киричука, лідера сепаратистської банди "Боротьба". Киричука досі активно "фейсбучить" Олена Шевченко:Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 375
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Киричук - політичний шулер. Але саме "Боротьба" масово поїхала воювати на Донбас на боці терористів. Серед членів "Боротьби" є загиблі в боях. Члени цієї організації організували вибухи в 2015-му році біля відділень "Приватбанку" в Одесі та намагалися взірвати воєнкомат. Хоча ще вчора це були примітивні маргінали.
Я не кажу, що керівники ЛГБТ-індустрії - це сепаратисти. Це просто люди яким чхати на все інше і тому серед їхнього руху плодотворно множаться мерзотники. І саме тому попри гучний правозахисний пафос ми бачимо повну відсутність солідарності ЛГБТ-активістів з іншими громадянами:
Профспілкові та трудові протести? Я не бачив жодного з ЛГБТ-грантоїдів, коли ми підтримували нашумілий страйк в тролейбусному депо в Києві. Не бачив їх ніколи на робітничих протестах і до того.
Протести за право на мирні зібрання? І за часів Януковича і зараз неодноразово влада намагалася змінити закон про мирні зібрання. Жодного керівника ЛГБТ-тусовки ця проблема ніколи не турбувала.
Боротьба з сепаратизмом та проросійськими рухами? З боку ЛГБТ жодних заяв та переживань. Фейсбук ЛГБТ-тусовки знає лише балачки про гранти та сексуальну орієнтацію.
Проблеми тітушок, покарання по справах Майдану? Жоден з керівників ЛГБТ-руху ніколи не кричав щодо безкарності злочинців режиму Януковича. Повний нуль. Вся країна - С14, ліберали, порохоботи, аполітичні кияни, ветерани добробатів - вийшли на протест проти випущеного на волю ватажка тітушні Крисіна. Єдині кого там не було - ЛГБТ-тусовки.
Ви можете згадати будь-яку соціальну чи народну проблему. Від гарячої води чи тарифів до прозорості виборів або реформи державної системи. Ви ніколи не зустрінете там ЛГБТ тусовку. Їх цікавить лише питання секс-меншин. Нульова солідарність.
ЛГБТ-структури переконували що борються за рівність. Але 2017-му році вони нарешті змогли провести гей-парад так як хотіли:Євродепутат Хармс високо оцінила дії української поліції під час Маршу рівності в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1316
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Це боротьба за права? Особи з психічними розладами, які демонструють це публічно?
Громадяни, які не схвалюють подібний розвиток подій збираються в неділю 17 травня о 8:00 біля оперного театру.
ЛГБТ будуть проводити гей-парад. Але найгірше що "парад" пішов далі. У школи. ЛГБТ-рух нав'язує всій країні якими будуть підручники. "Солов'їна мова" в гімні України дискримінує інші національності. Не можна вживати слово "батьки". Це дискримінує лгбт та неповні сім'ї. І взагалі в ілюстраціях для дітей не можна, аби хлопчики лагодили трактори, а дівчатка бавили дітей. Це "порушує свободу" обирати чи народжувати дітей, чи лишатися чайлд-фрі.
...
Про ці факти не напише преса. І навряд покаже телебачення. Вважаєте це суспільно важливою інформацією? Поширте. Скиньте друзям. Окрім "партизанського" радіо у вигляді таких блогів - інших шляхів для правди нема.Матеріал позичено у Eugen КАРАТЬ
https://enigma.club/articles/chomu_kerivniki_lgbt_rukhu_proti_pidtrimki_ukrainskoi_armii
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это знаная сепарка ..... уже давно мозги морочит , если бы не атошники не защитили на Востоке Украину , её бы тут не было.... это гибридная война , ни Лещенко ни Залищук, никто не был даже в 100 км от Мариуполя , паскуды, только гранты и гранты
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она-он и на женщину не похожа, среднего рода особа.
интересно, а что будет через 20-30 лет с ней? , ни детей, ни внуков? ни семьи одинокая старость
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Не соромно такій суці прізвище великої людини носити,хоч би змінила на шлюшко!
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Ребекка Хармс, стараєврейка, лесбіянка та феміністка, вона з партії "зелених" у Німеччині, яка усього лише десять років тому вносила в Бундестаг проект закону про узаконення педофілії.
Це щоб знали, яке мерзотне лайно до нас приїжджає вчити нас моралі і законності.
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да точняк, и ещё и сев потко 2 строят , чёт они его не отменяют, та там все предатели в Европе , они нас за дураков имеют
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Треба казати правду. Ребека щиро підтримує Україну. Та багато чим допомогає. «Вклад в поддержку режима Путина» ‒ Ребекка Хармс о Чемпионате мира по футболу в России

«Верить «подаркам» России нельзя», ‒ заявляет немецкий евродепутат Ребекка Хармс, комментируя заявления хозяев Кремля вроде тех, что «Газпром» бесплатно проложит газопровод «Северный поток-2», и это якобы обеспечит «безоблачное будущее» европейскому энергетическому сектору. «Учитывая действия России в последнее время, я не верю этому ни секунды. С каждым днем я убеждаюсь все больше, что «Северный поток-2» и другие крупные российские газопроводы реально противоречат принципам независимости, большей диверсификации, энергетической безопасности и всей идее Европейского энергетического союза».
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что б на все это сказал...например, Степан Бандера?
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можно и рассценить так шо они навязывают пидарву нам а если против .то шо тогда ?
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Этот гей парад извращенцев опять не удался .А как раз показал , что Украинское общество здоровое и гомосеки извращенцы без тысячи полиции прикрытия просто будут сильно биты и побиты .Европейская гомосятина чужда для Украинского Народа .
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Вот и славно что наваляляли здюлей московским провокаторам. А поддержка Украины Ребеккой Хармс стоит всх завываний зрадогнид и ватников про "мораль", семью и прочую лабуду..
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Я за рівність у стосунках, але я ненавидів, ненавиджу та ненавидітиму мужиків, що знімають, поширюють та дивляться порнографію про геїв.
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В фильме Тодоровского "Стиляги" диалог Кати и Мэлса:"-Я не хочу быть другой. Я не считаю,что я лучше остальных.-Ты не лучше и не хуже, ты просто другая". Это фильм вышел на экраны в 2008г.,до войны с рашкой.Поэтому и вспомнила. Многие, наверное, смотрели.Финальная сцена хороша. Конечно, не совсем корректно сравнивать любителей джаза и яркой одежды в ссср в 50-х и тех, кто был "серенькими",и считал, что только такими должны быть ВСЕ, но всё же...
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Раз хармс оцінила як поліція б,є наших патріотів,то петру перерахують якусь копійчину у виглялі мільона євро. Молодець пеця,візьми з полиці пиріжок!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева
 
 
 
 
 
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