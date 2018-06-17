 Марш равенства в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые ряды остановились около кинотеатра "Киев". Люди расходятся в метро и автобусы, которые их ожидают. Организаторы акции предупреждают: "Когда будете заходить в автобусы и метро, снимите всю символику. И отключите геолокации на своих телефонах". Они объясняют, что это делается ради безопасности", - сообщила наш корреспондент.

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Посол США в Украине Мари Йованович с коллегами



Посол Канады в Украине Роман Ващук

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Нардеп Светлана Залищук и евродепутат Ребекка Хармс

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Напомним, в "Киевпрайде" приняли участие евродепутат Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец, послы Германии, Норвегии, госсекретарь МИД Германии, посол Швеции, Дании, представители американского посольства.

Для обеспечения порядка были приняты беспрецедентные меры безопасности.

По приблизительным оценкам организаторов, собралось более 5 тысяч человек. Также звучала цифра 7 тысяч. Окончательное количество организаторы обещают озвучить позже.

Кроме того, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.