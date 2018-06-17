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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16034) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) Ромалийская Ирина (323) Богачук Олег (613)

 Марш равенства в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 17 июня, в центре Киева прошел Марш равенства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые ряды остановились около кинотеатра "Киев". Люди расходятся в метро и автобусы, которые их ожидают. Организаторы акции предупреждают: "Когда будете заходить в автобусы и метро, снимите всю символику. И отключите геолокации на своих телефонах". Они объясняют, что это делается ради безопасности", - сообщила наш корреспондент.

Смотрите также: С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". ФОТО

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Посол США в Украине Мари Йованович с коллегами

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Посол Канады в Украине Роман Ващук

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Нардеп Светлана Залищук и евродепутат Ребекка Хармс

Смотрите также: Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

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Читайте также: 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

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Марш равенства в Киеве завершился 33
Марш равенства в Киеве завершился 34

Напомним, в "Киевпрайде" приняли участие евродепутат Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец, послы Германии, Норвегии, госсекретарь МИД Германии, посол Швеции, Дании, представители американского посольства.

Для обеспечения порядка были приняты беспрецедентные меры безопасности.

По приблизительным оценкам организаторов, собралось более 5 тысяч человек. Также звучала цифра 7 тысяч. Окончательное количество организаторы обещают озвучить позже.

Кроме того, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3071872
 
   
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Почему нет? если отбросить лобби в ВОЗ, то до 70-х как-то ж лечили. Пусть не любить баб, но не приставать к мужикам - точно.
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На Ахметку наехать слабо? Давайте лучше пидаров погоняем да?
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У твоего ахметки крыша- пидорашенко и мусорня. Ну ничего до них очередь дойдет,жировать на крови не будут суки вечно.понял гейзатычка?
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Я не гей. Так чё на пидорах потренироваться сначала? Звучит как отмазка
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Поверь - ахметка и порох только рады когда зло мимо них на кого то левого идёт.
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Есть такой анекдот:
Ржевский: - А давайте искупаем коней в шампанском!
- на это не хватит денег
- ну тогда хотя бы кота пивом обольём...
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Підлітки дивляться і думають, що лезбі - це норм, що гомо - це норм. Це нормально? Це що твориться? Ще й сьогодні всі канали покажуть. Ідіоти, вибачте! Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 4033
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Більшість поблажливо посміхається, знизує плечима і... нічого не робить. Ось тому вони і нахабніють.
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Ой ли, ну я все свое детство видел срущее в нашем подьезде быдло, но почему-то так и не стал срать в подьездах. Уже давно доказано что это врожденое.
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Хмм, а наркомания - врожденное? Так зачем мы пропаганду наркотиков ограничиваем? И ведь торчки маршами не ходят, а мы к ним "в спальню" лезем, почему-то, детям наркоту запрещаем, хотя тоже ведь удовольствие приносит. А раз пропаганда никого не может сделать геем, значит и торчком - тоже? Вперед давайте марш героиновых проведем, пусть расскажут как легко и весело ширятся в вену. Особенно любопытным подросткам.
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Вот ты жеж тупое. Наркомания это зависимость вызванная определенными препаратами и веществами. Половая ориентация, это физиологически-гормональный процесс, причем очень сложный. Но совок был тупым, и остался тупым.
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Ойц, кака полициянты сумочками попки прррикрывают...
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Мне один из плакатов на этих фото понравился. Неважно, какой ориентации эта дама, важно, что она Человек в отличие от 140 млн. парашного быдла.
Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 5786
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Знайомтесь. Олена Шевченко. Одна з ключових робітників ЛГБТ-індустрії в Україні.
Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 3482
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Це 2014-й рік. Війна в самому розпалі.
Олена вчора збрехала в ефірі, що не казала такого. Можете почути і перевірити все власноруч. Ось три хвилини нашої дискусії, де все стає на свої місця.
Позицію Олени щодо волонтерства для оборони країни повністю підтримує інший ключовий керівник ЛГБТ-індустрії:Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 2676
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В наступні роки на феміністичних та акціях ЛГБТ [це два тотожні рухи] неодноразово виникали скандали.
То феміністки заявлять, що "государство спонсирует войну на Востоке". То на гей-параді несли плакати "Зупиніть громадянську війну!". То учасники феміністичних протестів просто відверті ватніци, які вчора приперлися сюди з Москви.
Це невипадково. Більшість ліворадикальних та ватних рухів перепрофілювалися з початком війни на "борців за права секс-меншин". Цьому є низка причин:
- Фінансування. Комуністичні та ліворадикальні організації з утечею Януковича понесли серйозні утрати. Частина ліваків, що годувалася від російських фондів та спецслужб, взагалі стала на межу виживання. ЛГБТ та лівацькі "правозахисні" течії стали легальним шляхом до нових фінансових джерел.
- Політичний прихисток. Сепари, ліворадикали та просто комуняки вже не "вата йо..бана" в очах пересічного українця. А принаймні пробують стати "борцями за права". Таким чином вберегтися від народного несприйняття. Отримати шанс на реванш.
- Інфільтрація та маніпуляція. Ліворадикали та сепаратисти використовують істерію на теми ЛГБТ та гендеру для просування власного порядку денного. Це було би неможливо, якби організатори ЛГБТ-руху мали хоча би рудименти побутового патріотизму. Але не мають, тому ліваки вільно використовують ЛГБТ-тему як таран для просування дискурсу про "хунту" та "патриотическое мракобесие поразившее страну".
Це оптимістична оцінка. Песимістична оцінка - частина провідних ЛГБТ-діячів взагалі самі мають ватні погляди. Для прикладу керівниця Amnesty International Україна Оксана Покальчук. Ця особа байдужа до долі українських в'язнів Кремля. Натомість неодноразово випускала заяви про загрозу "фашизму" в Україні. А також заяви підтримки багатьох одіозних проросійських діячів. Нещодавно як мені стало відомо взагалі відбувся скандал, коли люди з Amnesty відмовляли українських чиновників від заяв проти Росії. Все більше виглядає, що Amnesty отримує частину фінансування з Росії.
Тому серед ключових активістів ЛГБТ-руху постійно вискакують подібні фігури:
Ніна Потарська. Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 9860
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Альона Ляшева взагалі ніколи і не приховувала ватних поглядів. В 2016 році провела скандальну акцію разом з бандпосібником терористів Стасом Сергієнко:
Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 9356
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Смішно намагається не відсвічувати, але не зміг утриматися від злорадісного знущання над тризубом, давній діяч комуністичного підпілля Деніс Пілаш. Нещодавно активно долучилася до ЛГБТ-тусовки і ліва активістка Вальдман:
Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 4154
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Це все життя політичних фріків. Тим не менше не варто недооцінювати цю тусовку.
Є приклад Сергія Киричука, лідера сепаратистської банди "Боротьба". Киричука досі активно "фейсбучить" Олена Шевченко:Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 3844
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Киричук - політичний шулер. Але саме "Боротьба" масово поїхала воювати на Донбас на боці терористів. Серед членів "Боротьби" є загиблі в боях. Члени цієї організації організували вибухи в 2015-му році біля відділень "Приватбанку" в Одесі та намагалися взірвати воєнкомат. Хоча ще вчора це були примітивні маргінали.
Я не кажу, що керівники ЛГБТ-індустрії - це сепаратисти. Це просто люди яким чхати на все інше і тому серед їхнього руху плодотворно множаться мерзотники. І саме тому попри гучний правозахисний пафос ми бачимо повну відсутність солідарності ЛГБТ-активістів з іншими громадянами:
Профспілкові та трудові протести? Я не бачив жодного з ЛГБТ-грантоїдів, коли ми підтримували нашумілий страйк в тролейбусному депо в Києві. Не бачив їх ніколи на робітничих протестах і до того.
Протести за право на мирні зібрання? І за часів Януковича і зараз неодноразово влада намагалася змінити закон про мирні зібрання. Жодного керівника ЛГБТ-тусовки ця проблема ніколи не турбувала.
Боротьба з сепаратизмом та проросійськими рухами? З боку ЛГБТ жодних заяв та переживань. Фейсбук ЛГБТ-тусовки знає лише балачки про гранти та сексуальну орієнтацію.
Проблеми тітушок, покарання по справах Майдану? Жоден з керівників ЛГБТ-руху ніколи не кричав щодо безкарності злочинців режиму Януковича. Повний нуль. Вся країна - С14, ліберали, порохоботи, аполітичні кияни, ветерани добробатів - вийшли на протест проти випущеного на волю ватажка тітушні Крисіна. Єдині кого там не було - ЛГБТ-тусовки.
Ви можете згадати будь-яку соціальну чи народну проблему. Від гарячої води чи тарифів до прозорості виборів або реформи державної системи. Ви ніколи не зустрінете там ЛГБТ тусовку. Їх цікавить лише питання секс-меншин. Нульова солідарність.ЛГБТ-структури переконували що борються за рівність. Але 2017-му році вони нарешті змогли провести гей-парад так як хотіли:
Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 3688
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Це боротьба за права? Особи з психічними розладами, які демонструють це публічно?
Громадяни, які не схвалюють подібний розвиток подій збираються в неділю 17 травня о 8:00 біля оперного театру.
ЛГБТ будуть проводити гей-парад. Але найгірше що "парад" пішов далі. У школи. ЛГБТ-рух нав'язує всій країні якими будуть підручники. "Солов'їна мова" в гімні України дискримінує інші національності. Не можна вживати слово "батьки". Це дискримінує лгбт та неповні сім'ї. І взагалі в ілюстраціях для дітей не можна, аби хлопчики лагодили трактори, а дівчатка бавили дітей. Це "порушує свободу" обирати чи народжувати дітей, чи лишатися чайлд-фрі.
...
Про ці факти не напише преса. І навряд покаже телебачення. Вважаєте це суспільно важливою інформацією? Поширте. Скиньте друзям. Окрім "партизанського" радіо у вигляді таких блогів - інших шляхів для правди нема.Матеріал позичено у Eugen КАРАТЬ
https://enigma.club/articles/chomu_kerivniki_lgbt_rukhu_proti_pidtrimki_ukrainskoi_armii
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Офигеть! А чего ими до сих пор не занялось СБУ? А вы на Миротворец вот это все писали?
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У 2015р. я давав свідчення у УСБУ Одеської обл. До кабінету я шов разом зі слідчою, через декілька коридорів та різні сходини... Шли дуже довго, повз величезну кількість дверей до кабінетів. І у мене в голові, було тільки одне - "Сотні кабінетів! То скільки тут людей? То чому в Одесі все це відбувалося у 2014?"

Ось така х@ня!
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Ученые доказали,что гомофобы это скрытые геи.😁.Против науки непопрешь.
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В следующий раз эти ученые докажут,
Что кагальный Барыга украинец и патриот Украины
Ждем-с...
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Дело даже не в том, что эти гомики маршируют по улицам. Они же требуют, чтобы их уважали!..

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Дело не в том что они требуют, дело в том, что полиция (власть) всячески им способствует..
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Причем ученные полюбляющие в попку баловатся
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С каких пор наша страна стала церковной республикой. Я не верю в бога, надо быть идиотом, чтоб читать мифологию и поклоняться мифическому герою Иисусу.Каждый может делать, что хочем, быть кем хочет, лишь бы не нарушал законы страны.с чего это верующие стали руководить жизнью граждан. Вера это сугубо личное, интимное, поэтому и кресты свои носите на теле, под рубахой. А то чем вы со своей моралью отличаетесь от исламистов? Бог для каджого это его совесть.
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Секс - тоже сугубо личное, интимное, поэтому и парады свои проводите под шконкой, и флаги под рубахой на теле. А то чем вы своей моралью от нас отличаетесь?
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А кто то в этом параде занимался сексом?
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Я не в курсе. Меня там не было... Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 7240 Я потому и спрашиваю. Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 7197
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Теперь понятно почему всё плохо, петухи пришли к власти.
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Закончился парад?
Теперь самое время вычислить заднеприводных и поотрывать им все лишнее...
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- Альо, пазавитэ Гоги.
- Гоги нэт дома.
- Он минэ должен передаст дэнги.
- Сам ты передаст. )))
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Наш СМИ захлебываются описывая пидарас гей парад лишь бы не трогать ахметовофирташеобразных приматов.
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Публічна демонстрація відхилень від норм самих основ суспільства - це злочин. Ні хто цих лгбт не чіпає, якщо вони відкрито це не афішують. Навіщо це масово демонструвати? Вхід до Європи - через жопу? А дітей лезбі буде народжувати чи гомик? МеВеФе черговий кредит не дасть? Чи пенсійний вік до 90 років буде МеВе Фе вимагати підняти? Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 2949
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Вся річ у тім, що справжні геї на такі заходи майже не ходять... а проплачені... так вони ж знали на що йшли... Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 1203
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Вся річ в тому, що більшість геїв боїться туди йти, тому що знає, що можуть бути вбиті бритоголовими відморозками.
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Вся річ в тому, що більшість геїв боїться туди йти
Вся річ у тім, що справжнім геям воно й нах не потрібно... на парад ідуть не геї, а підерасти очолені владою!
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Ледокоин Гетьмана ретвитнул(а)

Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 5947Bogdan Genbach‏ @b_genbach 3 ч.3 часа назад

Еще

Я когда в следующий раз увижу эту машину на правом марше просто сдохну от смеха

https://pbs.twimg.com/media/Df4GGcHXcAUJfl_.jpg

Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 8241
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и на левом - обычная машина с матюгальником
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больные люди... а детей зачем было туда брать?
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сука, всю бы эту шайку под Авдеевку
на ноль умножить
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Цей зоопарк потрібно виносити за місто!!!
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файно! Теперь рашка утрется своим футболом
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Ну, прошёл и прошёл себе. Даже не заметил, если бы на цензор сегодня не зашёл.
А судя по некоторым комментариям, то лечиться нужно именно самим комментаторам, если, конечно, там медицина еще что-то в силах сделать.
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Я за рівність у стосунках, але я ненавидів, ненавиджу та ненавидітиму мужиків, що знімають, поширюють та дивляться порнографію про геїв.
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Не понимаю идиотов,которые тащат детей туда...*бнутые на всю голову
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років пару тому назад бачив, як християни московської церкви ходили походами за мир в далині від лінії фронту...а тепер в києві ції відволікають сили від успішної перемоги над ворогом...кошка она...раз кошка - лови мишей...нєфіг шастать всім
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Ну всё. НахЪ экономика. НахЪ производство поднимать. НахЪ врага останавливать. Европа она уже близко. Петина шобла в неё через задний проход пробраться собралася. Ну слов НЕТ. Почти получилось! Еврогости и американские друзья УДОВЛЕТВОРЕНЫ темпами реформ в стране? Походу что ТАК. По крайней мере геям и остальным меньшинствам у нас дышится почти что СВОБОДНО и даже можно сказать -хорошо.....А то что люди тут работу нормальную найти не могут или вынуждены вкалывать за 150 дол. так их это походу НЕ чешет......
Как говорится -,,Проблемы индейцев Шерифа НЕ и путь!"
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Хух... Ну накАнеСтА, Аттрусили гузнами... Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 4188
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Я всегда думал,почему Майдан революцией достоинства называют.А оно вон, а но как.
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Мальчику на 11 фото объяснили, что дети не из ж ппы появлятюся. Хотя в этой стране всё возможно
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молодцы. и послы поддержали. всё хорошо.
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Проституция более привычна и не так презираема для нашего сознания , но её почему-то не легализируют как это сделано в Европе и почему-то послы США , Канады и Евросоюза не организовывают митинги на поддержку легализации проституции ?
Наверное потому что среди западных политиков проституток нету , а педики есть .
И следовательно у кого есть деньги - тот парад и организовывает .
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Наступного разу: марш з собаками, свинями (вони зоофіли теж потребують толерантності), марш педофілів (вони теж потребують толерантності), провезіть четвертованого мазохіста по Крещатику (йому ж подобається це) , провезіть ще парочку вздьорнутих на дибу (мазохисти потребують толерантності). Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 1673
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Хотелось бы услышать что скажет ВОНА по поводу шествия извращенцев.
Или тоже готова лизать зад богатым спонсорам за продажу Украины?
Какой там у них у всех "рейтинг"?
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А зачем тебе это? Вот просто интересно. Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 7462
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У нас вроде как воюющая страна ! И криминала тут разного выше крыши. А почему уважаемые друзья и партнёры с Запада и США в частности с г-жой Йованович НЕ проведут тут Марш в поддержку 2-Поправки в Конституцию Украины .Это же ТОЖЕ Западные Ценности и они ей Гордятся в США очень. А Европейские Партнёры не хотят организовать Марш в центре Киева ПРОТИВ КОРРУПЦИИ и ЗА введение в Украине Европейских зарплат и стандартов жизни? Можно даже и не сразу а поэтапно! От бы Народа пришло на этот Марш!!! .От Желающих бы не было отбоя.
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Мокшане и их домашние подпевалы, чего вы так возбудились? Вон на мацкве и на др.расеянских городах главпидоры каждый год гейпарады устраивают 9 мая и ничего, живут как-то, смирились и даже радуются.
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А при чому тут мацква взагалі??? Це у мацкві проходило? Марш рівності в Києві завершився - Цензор.НЕТ 3831
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Наашим лгбтэшникам очень нехило башляют из за бугра. В частности элтон джон кажется лямов 20-30 им подкинул. Им надо это бабло как то дерибанить и обосновывать куда оно исчезает.
Самое удобное это организация этих шабашей. Туда можно списать нехило баблища.
А это миллионы уе
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Я не часто пишу тут те, що публікую на тематичних форумах. Так от. Та частка фізичної матерії, яка не приносить те, для чого існує (нове життя) - викреслюється з самого життя. Тому - хай не дивуються проблемам.
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