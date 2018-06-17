 Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В первых рядах евродепутат Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец, послы Германии, Норвегии, госсекретарь МИД Германии, посол Швеции, Дании, представители американского посольства.
Периодически к колоне прорываются одиночные противники, их оттесняет полиция.
По приблизительным оценкам организаторов, собралось более 5 тысяч человек.
Нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, евродепутат Ребекка Хармс
Фото - Ирина Ромалийская для Цензор.НЕТ
Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
по моєму це давнішній тренд!
В законе об антикоррупционном суде шныри протянули уже 2 лазейки для отмаза. В газету подали совсем другой вариант, чем вр голосовала, что дает возможность судьям ВОЛЬНО трактовать закон, в зависимости кто больше им заплатит или как поделится наворованным.99% законов, принятых ВР это законы заточены на коррупционные схемы.
Недавно шныри протянули закон что убийство при ограбление их наворованных вилл не считается преувеличением.
А почему? Потому что народ их правоверно грабить стал больше.Вот пример как шныри под себя пишут законы.
Все дыравые законы вр нужно признать недействительными, приватизация в тотально коррупционном государстве это грабеж через превентивное доведение до банкротва(причем счета госбюджета это собственность шнырей)-расстрел, децентрализацию, через хуйла вмонтированный для будущего развала украины.
Всех виновных депутатов и ап и кабмин шнырей, кто протягивал такие законы,которые в итоге привели к удобному на украину нападению, нужно расстреливать и делать как евреи нацистов - за приведения украины до войны шныри должны уничтожаться с конфискацией в любом уголке мира, даже если они сидят под еврейскими через "обвинениявантисемитизме" зонтиками в израиле.
Да и вообще если есть имунитет израильского паспорта для безвозмездного разворовывания украины под защитой "обвинениявантисемитизме" нужно запрещать занимать госместа, потому что они получают эти паспорта чтобы воровать и обильно накрав, они ГАРАНТИРОВАННО сбегут в израиль при первых обвинениях в коррупции и воровстве.
Если появился израильский паспотр, значит уже много накрало.
виходить це схиляння) до гомосєків, їх реклама?!
а як же четвертий вид любові - партії до народа і народа до партії?
Сидять геї в окопі. Раптом ворог пішов в атаку. Сержант рядовому каже:
- Подивись у бінокль, гарнюсінькі є?
- Ні, немає.
- Тоді, вогонь, безпощадний вогонь!
Главное - зафиксировать всех пришедших на него пиарасов.
Ну а потом - воспитывать их в течении года.
До следующего марша...
Наверное, по голове.
Может у тебя в Польше это так, у нас нет.
Любопытно в чем именно? Не пускают идти рядом?
Сьогодні, 17 червня, вранці у столиці націоналісти із організації С-14 та просто громадяни вийшли на мирний протест проти проведення маршу ЛГБТ у центрі Києва. ..всі беззаконні дії, які зараз відбуваються в Києві, почала сама поліція
А ведь обещали это сделать еще 2014-м. Где номера, Аваков?
Свобода и равенство!
а сегодня день отца!
поздравляю всех батей, пап, отцов, таточків, батечків и папочек!
и поздравьте своих отцов, у кого еще есть возможность!
(ой не по теме получилось.. вибачайте!)
КацаПсины Педофила с 18 июня начнут любит Украину.....,даже Сикелев и Соловьёв поклянутся на БИБЛИИ в любви к Украине...
КацаПсины ЧТО СЛУЧИЛОСЬ???????????
В смысле? Это дискриминация по какому фактору?))))))))))))))) Простых пидарасов должно это возмутить))))))))))))))))
17th Июнь 2018 anti-colorados
Гавана накануне прихода коммунистов
Сейчас мало кто пытается разбираться в сортах того «г», которое строилось под совковыми флагами и это - хорошо. Плохо то, что многие уже просто не могут понять, что под различными флагами и лозунгами, скрывается тот или иной вид совка. Этой дрянью пропитаны все левые движения и конечно же именно эта субстанция есть основа любого популиста. Как только кто-то обещает что-то раздать даром, это значит, что стоимость будет взята чем-то другим и в другом месте, но уже не по открыто показанной цене, а произвольно, по желанию победившего популиста-социалиста-коммуниста. Прямо сейчас это можно наблюдать в Венесуэле, где у власти находится Ляшко, Тимошенко, Садовый и прочие - только с усами, не целующий коров, без косы или ботоксных губ или интеллигентского пенсне. Это именно тот вариант, когда социалистическая химера дошла до своей высшей формы реализации и уложила на лопатки страну с самыми большими запасами нефти на душу населения. Теперь Мадуро начал закупки нефти за рубежом, что выдало зримый и законченный образ абсурда, к которому неизбежно приводит теория всеобщего равенства. Кстати, наш противник - движется по тому же пути, хоть и со своими вариациями. Но мы еще увидим, как в очередях за пакетами с иероглифами, на которых по-русски будет написано только слово «еда», публика будет забивать друг друга насмерть, ибо это входит в стоимость билета, который так жадно выкупили россияне.
Но раз мы ведем речь о совке, который был на нашей территории, то надо выбрать его место, между подобными же режимами, которые узнала история всего за последние 100 лет. Наиболее интересными примерами, являются Куба, Китай и Камбоджа. В отличие от некоторых других мест, с победившими коммунистами у власти, здесь действительно пытались осуществить принцип социального равенства.
Те, кто отдыхал в Турецкой Анталье, могут примерно представить себе, какой была Куба до прихода во власть коммуниста Кастро. Это был сплошной курорт с отелями, казино и всей инфраструктурой, присущей курорту. Именно там до Лас-Вегаса, был центр игорной индустрии США, а это значит, что туда шел гигантский поток денег из Штатов. Все самое шикарное, что можно было придумать для отдыха и развлечений - было на Кубе. Если бы с нею не случилась трагедия большевизма, это был бы сплошной Сингапур или Эмираты, но пришли коммунисты и превратили цветущий рай в казарму с полуголодным населением и с обязательным вражеским окружением, что привело к тотальной милитаризации бывшего курорта. Собственно говоря, крымчане в курсе, как это бывает.
Здесь мы хотели бы напомнить любителям колбасы по 2.10 и «вкусного пломбира», что именно потеряли кубинцы, заразившись красной чумой коммунизма. Эти данные были уже собраны до нас, но здесь они будут на своем месте, ибо дадут представление о том, что такое коммунизм или социализм, как стадия коммунизма и о чем плачет Путин и его холуи в РФ и Украине. Итак.
В том самом 1937 году, когда Товарищ Сталин дал команду на вывал сотен тысяч своих «ненадежных граждан», Куба принимает закон о восьмичасовом рабочем дне и минимальной заработной плате. Там еще смрада коммунистов не было, а закон приняли капиталисты или даже колонизаторы, ибо в совке докастровскую Кубу называли колонией США.
Далее, все же помнят, сколько разговоров было о том, что в США впервые был избран чернокожий президент. Мистики даже рассказывали о знамении о конце света, а звездочет Паша Глоба тряс бородой и говорил, что «черный президент» - конец Америки. Так вот, в 1940 году кубинцы избрали в президенты мулата Фульхенсио Батисту. При этом, этнический состав кубинцев был и есть, с преобладанием европейцев. В общем, с угнетателями там как-то не сильно сложилось. В том же году принимается одна из самых продвинутых конституций современности, где в частности, признается гендерное равенство как фундаментальный принцип государства.
С 1950 года курортная куба становится центром шоу-бизнеса Западного Полушария, поскольку там запускается одна из первых полноценных телестудий и станций телепередач. Через 8 лет, за год до революции, на кубе запущено сплошное цветное телевещание! Вспомним, когда в наших домах появились уродцы черно-белые телевизоры? А Куба уже вещала и принимала цветной телевизионный сигнал в 1958 году. После того, как революционеры там победили, в том числе и шоу-бизнес, все это переместилось в Майями, где находится и сейчас. Какие деньги вращались в этом бизнесе - можно не обсуждать и все это ушло из-за бородатого придурка, больного коммунизмом.
Куба бурно растет и развивается и требует все больше жилья. В 1952 году, в Гаване построено первое в мире жилое здание из бетона. Это тогда, когда вонючие хрущевки были только в отдаленной перспективе, а совок яростно восстанавливал военные заводы, полигоны и места базирования войск.
В 1955 году Куба занимает второе место в Латинской Америке плюс Испания, по минимальному уровню детской смертности, после Уругвая, что говорит об уровне медицины в стране. А в следующем, 1956 году она становится лидером по общему уровню образования населения.
В следующем году Куба была признана самой электрифицированной страной Латинской Америки и второй по калорийности рациона на каждого своего жителя. То есть, кубинцы были почти самыми сытыми латиноамериканцами, что в частности, было обеспечено самым большим поголовьем крупного рогатого скота.
Возможно это уже утомило читателей, тогда давайте вспомним, в каком году был открыт первый 3D кинотеатр в вашем городе? Или даже не так, в каком году вам стало известно о том, что вообще существуют подобные кинотеатры? Если вспомнили - запишите эту дату и теперь вдумайтесь, первый в мире 3D кинотеатр был открыт в Гаване аж в 1957 году! Что там в это время было в совке? Спутник запустили? А колхозники не имели паспортов, чтобы свободно перемещаться по стране? Из землянок все уже переселились в бараки?
Или еще более жестко. С какими городами может ассоциироваться высший уровень кинопроката? Где было самое большое количество кинозалов, Париж, Лондон, Нью Йорк, Лос-Анджелес? Нет, в 1957 году лидером была Гавана с 358 кинотеатрами.
И в довершение, Куба имела самый большой автопарк частных легковых автомобилей в Латинской Америке, по состоянию на предреволюционный 1958 год. А потом пришел Кастро и вбил страну в каменный век, исходя из теории всеобщего равенства и уничтожения права частной собственности.
кто лезет под чужие юбки и в чужие трусы, поучая кого шпилить, а кого нет - вот настоящие извраты...))