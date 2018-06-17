 Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В первых рядах евродепутат Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец, послы Германии, Норвегии, госсекретарь МИД Германии, посол Швеции, Дании, представители американского посольства.

Периодически к колоне прорываются одиночные противники, их оттесняет полиция.

По приблизительным оценкам организаторов, собралось более 5 тысяч человек.







Нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, евродепутат Ребекка Хармс







Фото - Ирина Ромалийская для Цензор.НЕТ





















Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.