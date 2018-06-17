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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16034) Лещенко (493) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) Хармс Ребекка (96) Залищук (72) Ромалийская Ирина (319) Богачук Олег (609)

 Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве стартовал Марш равенства "Киевпрайд", который продлится до 12:00. Участники пройдут по улицам Владимирской и Льва Толстого до станции метро "Льва Толстого".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

В первых рядах евродепутат Ребекка Хармс, посол Канады Роман Ващук, нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец, послы Германии, Норвегии, госсекретарь МИД Германии, посол Швеции, Дании, представители американского посольства.

Периодически к колоне прорываются одиночные противники, их оттесняет полиция.

По приблизительным оценкам организаторов, собралось более 5 тысяч человек.

Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 01
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 02
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 03Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 04
Нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук, евродепутат Ребекка Хармс

Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 05
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 06
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 07

Фото - Ирина Ромалийская для Цензор.НЕТ

Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 08
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 09
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 10
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 11
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 12
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 13
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 14
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 15
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 16
Марш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС 17

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3071868
 
   
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работники ЖЕКов, когда пойдут, своим парадом? Эт настаяшшие, п....сы) А это, просто, детсад.
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среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС, короче все свои Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 2895
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петя я узнал ты пидор! не я гомосекссуалист! а у тебя шо есть счет за бугром вилла в каннах и крутая тачка? нет. ну тогда ты пидор!
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це відкриття?!
по моєму це давнішній тренд! Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 832
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Парад мешает.. а то что Контрактовую превратили в балаган и массово жарят шашлыки прямо на площади и все в дыму (тут же и лужи , непонятно из чего разлитые, тянущиеся от десятков МАФов-палаток)- это что - Европа?
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Кожен може розпоряджатись власною дупою так , як йому заманеться.. Ніхто нікому це робити не забороняє.. Але навіщо цей галас? Більш схоже не на акцію захисту когось від когось, а на рекламну акцію по залученню когось до когось.. Не сприймаю я такі дійства... Не наше це..
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Більше схоже на провокацію з метою створити картинку, як в Україні не люблять гейдорасів.
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Если ченовник получил израельский паспорт - значит он уже очень много накрал, значит есть сомнения что даже дыравые законы с ручными судьями уже не факт что защитят(а также израильские паспорта получают большие военные преступники такие как соловьев, который в последние годы както постоянно об своем жидовстве наголошует, что говорит что он знает и осознает как много лжет и что он творит, и что он военный суперпреступник и как он суперложью покрывает военных суперпреступников в кремле).Значит нужна крыша повыше например через защиту через обвинениявантисемитизме и репутацией израильских карательных загонах по всему миру(см мюнхенская трагедия и убийство петлюры и пр), которым в израеле стоят памятники.
В законе об антикоррупционном суде шныри протянули уже 2 лазейки для отмаза. В газету подали совсем другой вариант, чем вр голосовала, что дает возможность судьям ВОЛЬНО трактовать закон, в зависимости кто больше им заплатит или как поделится наворованным.99% законов, принятых ВР это законы заточены на коррупционные схемы.
Недавно шныри протянули закон что убийство при ограбление их наворованных вилл не считается преувеличением.
А почему? Потому что народ их правоверно грабить стал больше.Вот пример как шныри под себя пишут законы.
Все дыравые законы вр нужно признать недействительными, приватизация в тотально коррупционном государстве это грабеж через превентивное доведение до банкротва(причем счета госбюджета это собственность шнырей)-расстрел, децентрализацию, через хуйла вмонтированный для будущего развала украины.
Всех виновных депутатов и ап и кабмин шнырей, кто протягивал такие законы,которые в итоге привели к удобному на украину нападению, нужно расстреливать и делать как евреи нацистов - за приведения украины до войны шныри должны уничтожаться с конфискацией в любом уголке мира, даже если они сидят под еврейскими через "обвинениявантисемитизме" зонтиками в израиле.
Да и вообще если есть имунитет израильского паспорта для безвозмездного разворовывания украины под защитой "обвинениявантисемитизме" нужно запрещать занимать госместа, потому что они получают эти паспорта чтобы воровать и обильно накрав, они ГАРАНТИРОВАННО сбегут в израиль при первых обвинениях в коррупции и воровстве.
Если появился израильский паспотр, значит уже много накрало.
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і шо на 1000 (чи меньше))) "приймаючих участь" ))) ) скільки охорони?!
виходить це схиляння) до гомосєків, їх реклама?!
а як же четвертий вид любові - партії до народа і народа до партії?
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До сегодняшнего дня , я была толерантная к людям нетрадиционной ориентации , а даже защищала их .Но после сегодняшней шоу-клоунады во время войны --я перестала их уважать . Если бы вы были умны --то публично отказались , и я уверенна, что евродепутаты вас бы поняли . Но..к сожалению..
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Про лещенко было понятно ещё до его квартиры...
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Где ляшко , аваков ?
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Київ перекрили для цих хворих людей. Їдьте кільцевою - подивитесь яка"Європа"в Києві з ямами, кривими дорогами . А західні партнери нав'язують Україні знову все найгірше що в них є замість нормальних доріг, якістних продуктів, охайних домів і вулиць, замість екологічних норм і рівня життя для нормальних громадян.
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В законе о полиции прописана статья = полицейский не должен выполнять преступные приказы .Почему полиция выполняет преступные приказы по разврату , развращении детей ,пропаганде извращенцев?
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Потому что они - тоже пиарасы. Их символ - толстая Антонина....
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почитай конституцию Украины там написано что люди имеют право на мирные массовые собрания а для тех кто спекулирует пятым годом войны напомню что в Украине не введено военное положение только оно может запретить массовые собрания в том числе и евровидение финал лиги чемпионов и т.д.
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В Конституции Украины ещё прописана бесплатная медицина и образование , в Конституции не написано что можно грабить украинский народ и выводить награбленное в офшоры ,много чего там написано .а ничего не выполняется .значит это филькина граммота .
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Ты уже купил себе вазелин, толераст?
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Чомусь старий анекдот пригадав.
Сидять геї в окопі. Раптом ворог пішов в атаку. Сержант рядовому каже:
- Подивись у бінокль, гарнюсінькі є?
- Ні, немає.
- Тоді, вогонь, безпощадний вогонь!
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По статистике 5% населения гомолесбо (это только официально). У сиРожи Леща есть все шансы пройти в следующий созыв Рады. Хитер, однако. Или хитра. Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 7649
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Замечательно, что проводят такие марши.
Главное - зафиксировать всех пришедших на него пиарасов.
Ну а потом - воспитывать их в течении года.
До следующего марша...
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Опа, лесбухи собрались. Как по мне, пусть лучше лесбухи, чем с беженцем нигером или муслимом.
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Никто не запрещает им жить и спать с кем угодно и как угодно. Они не потеряют работу, они имеют абсолютно равные возможности создавать свои закрытые клубы, сайты, одеваться как угодно и т.д. Что же им надо ещё?
Наверное, по голове.
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"Они не потеряют работу, они имеют абсолютно равные возможности создавать свои закрытые клубы, сайты, одеваться как угодно и т.д."

Может у тебя в Польше это так, у нас нет.
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Ця барижа влада знущається над українцями в усіх сенсах. Абсолютна більшість киян проти цих шоу педерастів, кажу це, як корінний киянин, але влада клала на думку киян, втім, як й на думку українців загалом. Нічого, через рік ми відплатимо вам максимально повно.
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Против ЛГБТ..? Нет.. Однако.. Свобода это не только право.. но и ответственность.. перед свободой и правом других. Личная свобода заканчивается там где начинается свобода другого.. Они могут быть разрешёнными в стране.. могут собираться в своих "Голубых устрицах".. Однако своими "парадами" они нарушают мою свободу.. и свободу моего ребёнка.. и его право не подвергаться пропоганде гомосексуализма
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"Однако своими "парадами" они нарушают мою свободу.. "

Любопытно в чем именно? Не пускают идти рядом?
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То что происходит на этом марше.. Это не свобода.. Это наглое навязывание.. впихивание в свои рамки. Свобода не подвергаться пропаганде гомосексуализма.. Лично для меня.. это мерзость. Я не хочу подвергать своего ребёнка, пока он не сформирован.. такой опасности
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типа, если мужик на улице будет стоять с плакатом "За мир и любовь" он ущимляет твою свободу? Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 3652
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Дурнику, вчора майже увесь центр був перекритий, людям без документів не давали потрапити додому. У нас поліцейська держава? Усі мають постійно носити з собою документи? Через цих педерастів життя у місті на два дні суттєво погіршується, бо нам, киянам, обмежують можливість пересуватися вулицями рідного міста.
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У Києві поліція жорстоко розігнала активістів, які вийшли на протест проти гей-параду.
Сьогодні, 17 червня, вранці у столиці націоналісти із організації С-14 та просто громадяни вийшли на мирний протест проти проведення маршу ЛГБТ у центрі Києва. ..всі беззаконні дії, які зараз відбуваються в Києві, почала сама поліція
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мирные протетсты не перегораживют улицы.
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Они всего лишь три центральные станции метро на целый день закрывают...
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на два часа, не не на целый день. Как во время футбола.
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Вообще то полиция их вежливо попросила отойти в сторону и не мешать проведению разрешенной акции, марша. Они начали быковать и получили за это. Они в принципе и шли за этим, помахается с лгбт или полицией, так что не переживайте. День у них удался)
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посол Швеції вийшов, теж гей, а нам він потрібен як собаці п'ята лапа як і Порошенко з і всією цією владою негідників, краще б Швеція не про геїв українських думала а про Північни Потік 2 який дозволила Росії будувати, взагалі бридко від цих людей
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А їх ніхто не пробував використати в корисних цілях? Наприклад, якщо хочуть марширувати - нехай марширують на передову. Зробити з них спецзагін і лякати їм кацапів: кого з кацапів спіймають, спочатку пропускати через ЛБГТ-бат, а опті вже до СБУ. !00% це вплине на моральний та бойовий дух ворогів і сприятиме масовому дезертирству у клятих окупантів
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Создать батальон "голубой берет" или "глубокий тыл"
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новороссов гомосеками не испугаешь . их там большинство чечены и буряты опробовали Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 8179
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Буде дуже сумно, якщо через декілька років гетеросексуали будуть сидіти десь у криївці і видавати підпільну газету "Пора по бабах"
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Больные люди, как они говорят, рекламируют такими парадами свою болезнь среди здоровых...
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вообще по статистике до 80% людей хоть раз в жизни занимались мастурбацией... почему нет парадов мастурбаторов?
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в общем можно сказать : к параду геев присоединились зарубежные политики и примазались наши политические проститутки и пидорасы )))
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Порохоботы, вместе с Порошенко очень даже поддерживают ЛГБТ-движухи Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 9518
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очень может быть . но пока что в стройных рядах борцунов я вижу Лещенко . а он вроде как против Петрухи Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 2061
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потому что возвели это в ранг политики.. Они пиарятся на этом.. Но это не ценности Европы.. это его шлак
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А не могли бы вы нам прислать только денег, а свои замечательные традиции оставить у себя в Европе?
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Что то не припомню в программе офшорника Порошенка и народного фронта Яценюка пропаганду гомосятины и извращенцев
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Геи-геями, а полиция до сих пор без номерных знаков на касках!
А ведь обещали это сделать еще 2014-м. Где номера, Аваков?
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Не правда, номера есть. Возможно не у всех, но у части полицейских точно есть.
Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 4186
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Нет, братья и сестры (с), лучше с геями Европы, чем с пидарами России.
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Ни с Россией, ни с геями Порошенко Украина не будет.
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Фрау Меркель и Макрон срочно вылетают в Москву поддержать плешивого Педофила...,Шойся праисходить кацаПсины... Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 5758 Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 5758
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Парады некрофилов, зоофилов и педофилов будут?
Свобода и равенство!
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Так Ляшко уже проводил. С коровами по Киеву бегал, целовался.
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Да. Кстати и такие как ты тоже могут на свой парад сходить. Цени это! Свобода - она как воздух! Только когда ее потеряешь тогда заметишь.
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В болгарии тоже проходил гей-парад... Дети ответили смачно!
Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 9543
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мужики!
а сегодня день отца!
поздравляю всех батей, пап, отцов, таточків, батечків и папочек!
и поздравьте своих отцов, у кого еще есть возможность!
(ой не по теме получилось.. вибачайте!)
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Срочная Новость из МОСКВЫ..............
КацаПсины Педофила с 18 июня начнут любит Украину.....,даже Сикелев и Соловьёв поклянутся на БИБЛИИ в любви к Украине...
КацаПсины ЧТО СЛУЧИЛОСЬ???????????
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Какая красота! Достойный ответ ЧМ по футболу.Героям слава!
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Израиль - самая заднеприводная страна в мире Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 3079 Марш рівності почався в Києві: серед учасників - нардепи ВР, дипломати і політики ЄС - Цензор.НЕТ 3079 Азохен вей
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...среди участников были депутаты, политики,нардепы...
В смысле? Это дискриминация по какому фактору?))))))))))))))) Простых пидарасов должно это возмутить))))))))))))))))
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Еда, которую мы «потеряли» (Часть 2)
17th Июнь 2018 anti-colorados

Гавана накануне прихода коммунистов

Сейчас мало кто пытается разбираться в сортах того «г», которое строилось под совковыми флагами и это - хорошо. Плохо то, что многие уже просто не могут понять, что под различными флагами и лозунгами, скрывается тот или иной вид совка. Этой дрянью пропитаны все левые движения и конечно же именно эта субстанция есть основа любого популиста. Как только кто-то обещает что-то раздать даром, это значит, что стоимость будет взята чем-то другим и в другом месте, но уже не по открыто показанной цене, а произвольно, по желанию победившего популиста-социалиста-коммуниста. Прямо сейчас это можно наблюдать в Венесуэле, где у власти находится Ляшко, Тимошенко, Садовый и прочие - только с усами, не целующий коров, без косы или ботоксных губ или интеллигентского пенсне. Это именно тот вариант, когда социалистическая химера дошла до своей высшей формы реализации и уложила на лопатки страну с самыми большими запасами нефти на душу населения. Теперь Мадуро начал закупки нефти за рубежом, что выдало зримый и законченный образ абсурда, к которому неизбежно приводит теория всеобщего равенства. Кстати, наш противник - движется по тому же пути, хоть и со своими вариациями. Но мы еще увидим, как в очередях за пакетами с иероглифами, на которых по-русски будет написано только слово «еда», публика будет забивать друг друга насмерть, ибо это входит в стоимость билета, который так жадно выкупили россияне.

Но раз мы ведем речь о совке, который был на нашей территории, то надо выбрать его место, между подобными же режимами, которые узнала история всего за последние 100 лет. Наиболее интересными примерами, являются Куба, Китай и Камбоджа. В отличие от некоторых других мест, с победившими коммунистами у власти, здесь действительно пытались осуществить принцип социального равенства.

Те, кто отдыхал в Турецкой Анталье, могут примерно представить себе, какой была Куба до прихода во власть коммуниста Кастро. Это был сплошной курорт с отелями, казино и всей инфраструктурой, присущей курорту. Именно там до Лас-Вегаса, был центр игорной индустрии США, а это значит, что туда шел гигантский поток денег из Штатов. Все самое шикарное, что можно было придумать для отдыха и развлечений - было на Кубе. Если бы с нею не случилась трагедия большевизма, это был бы сплошной Сингапур или Эмираты, но пришли коммунисты и превратили цветущий рай в казарму с полуголодным населением и с обязательным вражеским окружением, что привело к тотальной милитаризации бывшего курорта. Собственно говоря, крымчане в курсе, как это бывает.

Здесь мы хотели бы напомнить любителям колбасы по 2.10 и «вкусного пломбира», что именно потеряли кубинцы, заразившись красной чумой коммунизма. Эти данные были уже собраны до нас, но здесь они будут на своем месте, ибо дадут представление о том, что такое коммунизм или социализм, как стадия коммунизма и о чем плачет Путин и его холуи в РФ и Украине. Итак.

В том самом 1937 году, когда Товарищ Сталин дал команду на вывал сотен тысяч своих «ненадежных граждан», Куба принимает закон о восьмичасовом рабочем дне и минимальной заработной плате. Там еще смрада коммунистов не было, а закон приняли капиталисты или даже колонизаторы, ибо в совке докастровскую Кубу называли колонией США.

Далее, все же помнят, сколько разговоров было о том, что в США впервые был избран чернокожий президент. Мистики даже рассказывали о знамении о конце света, а звездочет Паша Глоба тряс бородой и говорил, что «черный президент» - конец Америки. Так вот, в 1940 году кубинцы избрали в президенты мулата Фульхенсио Батисту. При этом, этнический состав кубинцев был и есть, с преобладанием европейцев. В общем, с угнетателями там как-то не сильно сложилось. В том же году принимается одна из самых продвинутых конституций современности, где в частности, признается гендерное равенство как фундаментальный принцип государства.

С 1950 года курортная куба становится центром шоу-бизнеса Западного Полушария, поскольку там запускается одна из первых полноценных телестудий и станций телепередач. Через 8 лет, за год до революции, на кубе запущено сплошное цветное телевещание! Вспомним, когда в наших домах появились уродцы черно-белые телевизоры? А Куба уже вещала и принимала цветной телевизионный сигнал в 1958 году. После того, как революционеры там победили, в том числе и шоу-бизнес, все это переместилось в Майями, где находится и сейчас. Какие деньги вращались в этом бизнесе - можно не обсуждать и все это ушло из-за бородатого придурка, больного коммунизмом.

Куба бурно растет и развивается и требует все больше жилья. В 1952 году, в Гаване построено первое в мире жилое здание из бетона. Это тогда, когда вонючие хрущевки были только в отдаленной перспективе, а совок яростно восстанавливал военные заводы, полигоны и места базирования войск.

В 1955 году Куба занимает второе место в Латинской Америке плюс Испания, по минимальному уровню детской смертности, после Уругвая, что говорит об уровне медицины в стране. А в следующем, 1956 году она становится лидером по общему уровню образования населения.

В следующем году Куба была признана самой электрифицированной страной Латинской Америки и второй по калорийности рациона на каждого своего жителя. То есть, кубинцы были почти самыми сытыми латиноамериканцами, что в частности, было обеспечено самым большим поголовьем крупного рогатого скота.

Возможно это уже утомило читателей, тогда давайте вспомним, в каком году был открыт первый 3D кинотеатр в вашем городе? Или даже не так, в каком году вам стало известно о том, что вообще существуют подобные кинотеатры? Если вспомнили - запишите эту дату и теперь вдумайтесь, первый в мире 3D кинотеатр был открыт в Гаване аж в 1957 году! Что там в это время было в совке? Спутник запустили? А колхозники не имели паспортов, чтобы свободно перемещаться по стране? Из землянок все уже переселились в бараки?

Или еще более жестко. С какими городами может ассоциироваться высший уровень кинопроката? Где было самое большое количество кинозалов, Париж, Лондон, Нью Йорк, Лос-Анджелес? Нет, в 1957 году лидером была Гавана с 358 кинотеатрами.

И в довершение, Куба имела самый большой автопарк частных легковых автомобилей в Латинской Америке, по состоянию на предреволюционный 1958 год. А потом пришел Кастро и вбил страну в каменный век, исходя из теории всеобщего равенства и уничтожения права частной собственности.
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Якої рівності?Я не рівня гєям і не хочу стояти поруч! Мають своє кубло і добре! Чому мені навязують любов до них! Пішли ви на хуй,я сам розберусь кого любити! Люблю гарячий борщ, холодну воду і повну пазуху цицьок-і ніякій підар не зашкодить!Інакше забью!
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БЫДЛО КРАСНОЖОПОЕ Мавзолейное КГБэшное.....,вас ТВАРЕЙ в Украину ПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ под ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ...вы не народ...вы ГОФФНО.........
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быдло не допустит - быдло на то и быдло, что бы быть агрессивным и не терпимым....
кто лезет под чужие юбки и в чужие трусы, поучая кого шпилить, а кого нет - вот настоящие извраты...))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМарш равенства начался в Киеве: среди участников - нардепы ВР, дипломаты и политики ЕС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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