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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:марш (468) столкновения (424) ЛГБТ-сообщество (190) Ромалийская Ирина (319)

 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями в центре столицы есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

"После двух утренних стычек имеем пять пострадавших полицейских - от газовых баллончиков. И до десяти пострадавших противников марша - они в больницах, информации о степени тяжести повреждений пока у полиции нет", - сказал Крищенко журналисту Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате столкновений с полицией задержаны 57 человек.

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Источник: https://censor.net.ua/n3071867
 
 
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Гранты отрабатывают.

У них по сути 3 "ущемления" - нет регистрации браков (как по мне - стоило бы разрешить), нельзя усыновление детей проводить (очень спорный вопрос), нельзя работать воспитателями в детский садах и учителями в школах (тоже вопрос ну очень спорный).

Ну и дополнительно они желают себе обеспечить права, которых нет у других людей - например, право подавать в суд по "дискриминации", если не прошел собеседование на работу.
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Странно! В России, тоже всё так же, но никто не капризничает.
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Мне как-то побоку, как там в России или Папуа-Новой Гвинее.
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А сравнить и проанализировать? Почему общество в Новой Гвинее ведёт себя так или иначе? Эти противники марша, они, что рашисты, пятая колонна? А гомосексуалисты, это их противники?
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Спекуляция это способ отбирать деньги без помощи грубой силы. А я без всякой выгоды для себя, пытаюсь понять, куда идёт общество.
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хотят регистрироваться в браке и потом еще детей усыновлять
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Шныри построили себе рай в украине.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает булыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прчим отработаным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтига. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гаранитии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.
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Хочешь в Европу-открывай попу)
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А какой, мля, марш за "равенство"??
Нююю, тусуют другдружку за углами и всем пох-
никто и их не трогает!!!
Не, нада голую попу выставить на всеобщее оборзен...
ойц...обозренийо, мля!!
😜
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Раньше к геям и представителям церкви относился толерантно, даже жалел их за преследования. Теперь понял, что это за штучки, им палец в рот, они руку откусят.
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Это никакой не прайд а гибридная война,чтоб унижать Украину насмехаться мол мы идём в Европу и так далее
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тупые, воспринимают так, будто их лично кто-то принуждает к гейству
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Т.н. "активисты" малообразованные и неграмотные люди. Им сказали что гомосексуализм - это результат осознанного выбора и "разврата". Сидит вот Вася на диване, всосал литр пива и подумал "Млять, чем бы ещё мне заняться? А стану-ка я гомиком, вот весело будет!"
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Ничего не имею против геев, кроме того, что сейчас ходить парадами не совсем вовремя.
Как и вообще выставлять свои чувства напоказ.
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Всё так. Ну нравится вам долбиться в зад - можете это делать сколько угодно, у себя в квартире. Никто не запрещает, это личное дело каждого. Но зачем выставлять напоказ свои постельные предпочтения?
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Если они за равенство то пусть после марша идут Родину защищать.Враг на подступах.
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они домой пойдут шпилится,а вы их защищайте,они же прайд дырявых
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Это как анекдот.Вы себе можете представить,что квартирооптимист Серожа Лещенко пойдёт Родину защищать?Там же никаких условий для его тонкой душевной организации-ни тебе маникюра с педикюром,ни ресторанов,ни мягкой постельки.Да ещё и стреляют,працивные 5 правоохоронців і близько 10 противників Маршу рівності постраждали в зіткненнях у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9764
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Киевские геи отказались идти в одной колонне с Порошенко . Сказали , что такого пидараса в своих рядах не потерпят.
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ну, достатньо й того, що вони терплять тебе, чи не так?
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Есть у меня один знакомый. Хороший человек. В своей профессии прямо талантлив. По происхождению Украинец кстати. Так вот ему тоже не повезло с детства. У него горб. Искривление позвоночника.
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И шо, кому-то есть дело до его горба? Если он профессионал и просто хороший человек.
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Как то заметно внешне. Но он женат и детей у него двое. Я имел в виду, что гомосеки просто рождаются такими. Не повезло с детства.
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Ещё раз - и шо с того? Со мной на фирме работает гей. Я только спустя год работы узнал об этом, и то чисто случайно. К чему это я? Он этого не выпячивает напоказ, на парады не ходит, как клоун не одевается. Хотя и какой-то тайны из этого не делает - он часто обедает со своим бойфрендом. Но это абсолютно обычный человек. Никакого негатива по отношению к нему нет ни у кого. Так и твой горбатый друг - если он сам не зацикливается на этом, то кому какое дело? Я уверен, шо его друзья, коллеги, знакомые не обращают на это никакого внимания.
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Да правильно всё. Я и не спорю. Я с уважением отношусь и к горбатым и к националистам и религиям и к фанатам футбола и альпинизма. У кого то при рождении одна болезнь у кого то другая. Жалко их, потому, что ни такие как все. Они и сами страдают от своих недостатков.
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В Европе и Америке так: геи и негры могут протестовать сколько угодно, т.к. это ведь якобы их права нарушают. Но вот если белый человек традиционной ориентации выйдет протестовать против засилья гомосятины или чёрных бездельников, он познает все прелести западной "демократии" в виде полицейской дубинки и наручников. В Украине, похоже, тоже именно так.
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Нет.В Украине никому дела нет до геев.Живут себе и живут.Только один раз в году у грантоедов наступает очтётный период-отчёт перед грантодавцами и работа на перспективу получения новых денежек.Вот и устраивают эти гейпарады с нагнетанием шумихи,ажиотажа и рыданий"геев ущемляют,караул,спасите-помогите".Не будет кипиша-не будет новых денежных вливаний на "борьбу".А как жить без денег,если вкус халявы такой спадкий
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Руки прочь от свободы и демократии! Противные! ))
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а ніхто й не сумнівавсь, що лахта скористується випадком обісрати демократію
хуйло - форєва!
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Что то я пропустил, порох подякувал петухов или нет?
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так порийся у поштовій скринці
привітання має бути там
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко
 
 
 
 
 
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