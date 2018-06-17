 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

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"После двух утренних стычек имеем пять пострадавших полицейских - от газовых баллончиков. И до десяти пострадавших противников марша - они в больницах, информации о степени тяжести повреждений пока у полиции нет", - сказал Крищенко журналисту Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате столкновений с полицией задержаны 57 человек.

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.