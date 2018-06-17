 5 правоохранителей и около 10 противников Марша равенства пострадали в столкновениях в Киеве, - Крищенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"После двух утренних стычек имеем пять пострадавших полицейских - от газовых баллончиков. И до десяти пострадавших противников марша - они в больницах, информации о степени тяжести повреждений пока у полиции нет", - сказал Крищенко журналисту Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате столкновений с полицией задержаны 57 человек.
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
У них по сути 3 "ущемления" - нет регистрации браков (как по мне - стоило бы разрешить), нельзя усыновление детей проводить (очень спорный вопрос), нельзя работать воспитателями в детский садах и учителями в школах (тоже вопрос ну очень спорный).
Ну и дополнительно они желают себе обеспечить права, которых нет у других людей - например, право подавать в суд по "дискриминации", если не прошел собеседование на работу.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает булыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прчим отработаным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтига. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гаранитии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.
Нююю, тусуют другдружку за углами и всем пох-
никто и их не трогает!!!
Не, нада голую попу выставить на всеобщее оборзен...
ойц...обозренийо, мля!!
😜
Как и вообще выставлять свои чувства напоказ.
хуйло - форєва!
привітання має бути там