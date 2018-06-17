 "Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сообщают о том, что подконтрольные России боевики стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Наблюдатели СММ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить непристойные действия, пока не погибли сотрудники СММ, а сама - убраться с Украины", - написала Нойерт.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ.