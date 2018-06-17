 "Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сообщают о том, что подконтрольные России боевики стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Наблюдатели СММ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить непристойные действия, пока не погибли сотрудники СММ, а сама - убраться с Украины", - написала Нойерт.
Ранее сообщалось, что в оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ.
Интересно, пупсик Ын в курсе как США соблюдают подобные договоренности в Украине?
Импорт товаров в Украину из России вырос на 31% в январе-апреле 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в отчете Госслужбы статистики. По объемам внешней торговли в первом квартале нынешнего года общая сумма импорта товаров из России достигла 2564,3 млн долларов - 131% к январю-апрелю 2017-го.
В свою очередь объем экспорта из Украину в РФ составил 1187,2 млн долларов (93,6% соответственно).
Ти вже дорослий, тому заходиш в ТВІТЕР, копіюєш оригінал і перекладаєш ГУГЛОМ:
# Россия должна прекратить это прискорбное поведение, прежде чем больше людей SMM будут убиты и выйдут из Украины.
А Срасея просто ложила куй на слепоглухонемое ОБСЕ, которое на четверть финансируется российскими же деньгами.