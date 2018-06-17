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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (813) ОБСЕ (3181) обстрел (6972) Донбасс (16426) наемники РФ (497)

 "Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ

В Государственном департаменте отметили, что поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сообщают о том, что подконтрольные России боевики стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Наблюдатели СММ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить непристойные действия, пока не погибли сотрудники СММ, а сама - убраться с Украины", - написала Нойерт.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071866
 
   
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русские и американцы вон из украины......
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Непристойные действия... Ох и формулировочки.Непристойные действия сегодня происходят в Киеве по заказу все той же рашки,а это называется государственным терроризмом.
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Держдеп не українською мовою робив заяву. Ти читаєш переклад. І навіть не знаєш якої він якості.
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Если бы она потребовала прекратить военные или террористические действия,то вряд ли бы это перевели,как непристойные.
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Не треба ніяких "єслі" є оригінал і можна без всякіх "єслі" ознайомитися. Але треба знати мову оригіналу, або мати дуже професійного перекладача, який донесе.
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Напевно англійська-дуже складна мова,де на кожне слово-десяток тлумачень. То де з перекладачами не склалось? На Цензорі?😄
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дык, в ОБСЕ русские рожи и деньги!)))
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И чего это Госдеп так "напрягается"? ОБСЕшники сами этого обстрела не заметили... Они только стаканы в баре при гостинице замечают и способны только контролировать, наполнен он, или нет...
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Сейчас США уговаривают Северную Корею отказаться от ядерного оружия, гарантируя ей безопасность.
Интересно, пупсик Ын в курсе как США соблюдают подобные договоренности в Украине?
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А ось так...

Импорт товаров в Украину из России вырос на 31% в январе-апреле 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в отчете Госслужбы статистики. По объемам внешней торговли в первом квартале нынешнего года общая сумма импорта товаров из России достигла 2564,3 млн долларов - 131% к январю-апрелю 2017-го.
В свою очередь объем экспорта из Украину в РФ составил 1187,2 млн долларов (93,6% соответственно).
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путєноїдам вірити можуть лише самі путєноїді.
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ЧебурЭчек, договоренности о гарантиях нерушимости границ Украины подло нарушила и продолжает нарушать заСраха , а вовсе не США
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А чи вистачить в наших горе дипломатів духу виступити з публічною заявою про недовіру до заяв країн гарантів Будапештського меморандуму. Щоб корейський фюрер добряче вимотав цим кидалам кишки.
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Ын не отдаст свои ракеты. У Украины ЯО не было
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"непристойные действия" - это терроризм, война, аннексия... или что то еще?
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Це суб"єктивний переклад перекладача який не є носієм американської та російської мов одразу.
Ти вже дорослий, тому заходиш в ТВІТЕР, копіюєш оригінал і перекладаєш ГУГЛОМ:

# Россия должна прекратить это прискорбное поведение, прежде чем больше людей SMM будут убиты и выйдут из Украины.
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а може за цим перекладои має слідкува редакто-коректов-випускаючий цю статтю?
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Показывать член на людях - это непристойное действие.
А Срасея просто ложила куй на слепоглухонемое ОБСЕ, которое на четверть финансируется российскими же деньгами.
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Не найманці рф а торгівельні партнери петра гейпараденка
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Убраться. - Хорошее слово. Граничит с посланием на хер.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ
 
 
 
 
 
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