 Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу по маршруту движения "Марша равенства", - отмечают в полиции.

Сообщается, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако присутствующие отказались освободить проход.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", - говорится в сообщении полиции.

По состоянию на 8:15 утра в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.





















По состоянию на 8:40 возле здания "Альфа-Банка" на ул. Богдана Хмельницкого остается группа противников Марша равенства. Люди держат в руках плакаты с цитатами из Библии и призывом сохранить традиционные семейные ценности. На месте также присутствует священник.











Начальник полиции Киева Андрей Крищенко и шеф патрульной полиции Киева Юрий Зозуля