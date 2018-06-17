 Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу по маршруту движения "Марша равенства", - отмечают в полиции.
Сообщается, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако присутствующие отказались освободить проход.
"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", - говорится в сообщении полиции.
По состоянию на 8:15 утра в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.
По состоянию на 8:40 возле здания "Альфа-Банка" на ул. Богдана Хмельницкого остается группа противников Марша равенства. Люди держат в руках плакаты с цитатами из Библии и призывом сохранить традиционные семейные ценности. На месте также присутствует священник.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко и шеф патрульной полиции Киева Юрий Зозуля
Он этих лгбт-эшников вреда меньше, чем от поповского кодла во всяком случае.
Если их гонять, так тогда и попов нужно разгонять и всякие церковные сходняки. А то вешают народу лапшу на уши и те несут свои кровные попам на Лексусы под звон колоколов. Потом ещё оболваненные прививки своим детям не делают, по всяким знахаркам да батюшкам ходят, когда больного родственника на диагностику вести срочно нужно и лечить, пропагандируют ненужность науки и прочую ахинею. Уже некие упоротые предлагают церковную этику и креационизм в программы начальной школы внедрить! Дожили!
Самое страшное, что уже стали привязывать религиозность к патриотизму! Это вообще путь в никуда.
Не говоря уже о чувстве мерзости, которое вызывает крестящийся человек, а также всякое лобзание икон, засушенных трупов и пр.
Но ничего, атеисты же терпят.
Притом практически постоянно: бесконечные молебны, панихиды и прочяя дичь круглый год происходит.
Так что раз в год ЛГБИ-эшников потерпеть - ерунда.
Не нужно обращать внимания на это и раздувать кипиш на пустом месте.
крестящийся человек вызывает у тебя чувство мерзости ?
Ты не Данила.
Ты Даник.
Даня.
Данечка.
Сатана боится даже двух случайно упавших накрест веток.
Если ты за педерастов, то что любишь лобзать ты ?
И я не за педерастов, я за свободу и благоразумие.
Попы - это люди, а они могут быть всякие.
А с крестом такого не происходит - он несет силу всегда
Потому тебя так и колбасит.
Божественная сила - это божественная масса, помноженная на божественное ускорение. Так что если взять крест поувесистей и хорошенько размахнуться, то можно сильно ёпнуть кого-то, это да.
Скажи, а если святую воду подвергнуть электролизу, то мы получим святой водород и святой кислород?
Я не атеїст,проте і віруючим мене назвати неможливо-проте мене ніхто не питав,чи хочу я парк чи замість нього церкву з попами на тойотах та мерседесах.
Ну и говорить нужно всю правду. Например , что основными разносчиками СПИДа являются наркоманы и гомосексуалисты.
Марши стали проводится только после сексуальной революции в Европе, то есть где-то с середины ХХ ст., а гомосексуализму - тысячелетия. И Вы словами тут ребёнку не поможете в любом случае. Если парень гетеро - хоть что ему показывай, у него стоять на парней не будет, грубо говоря. И наоборот.
Эти марши проводятся не с целью пропаганды, то есть распространения явления, а с целью добиться нейтрального к нему отношения. Только и всего.
За гомосексуализм в Украине не увольняют.
Снимайте морды пиарасов.
Потом отлавливайте.
В течении года, до следующего парада.
Потому что здесь и не пахнет борьбой за европейские ценности.
Здесь прямая пропаганда разврата.
Нормальные люди то, что происходит в спальне, на парад не выносят.
А меня отправят в Hell или в Helheim? и встретит меня там лукавый, коварный, лживый, хитрый, подлый Локи? Кстати по преданиям Локи любил превращаться в змею и менять обличия. Но жил он в Асгарде. что и переводиться как Ас- Бог Гарден - Сад. Божественный сад. Кто-то (из Эрусалима) подмял под себя часть Скандинавско- Германской мифологии и создал инструмент контроля через религию. Но теперь он себя изжил и его списывают. Причина - Перенаселение планеты.
то не было бы ни Майданов, и некому было бы воевать в АТО.
Противники - для вас выглядят как непокорные гои, вышедшие на защиту своей земли.
Политические продажные мерзотники, кто пошел вместе с извращенцами.
Предатели, продажные шкуры, посягающие на святые принцыпы духовности и совести украинского народа, ради ничтожных подачек для Украины, и таких вкусных для них самих.
Будет сопротивление возростать, и когда-нибудь преступится черта.