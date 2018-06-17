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 Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу по маршруту движения "Марша равенства", - отмечают в полиции.

Сообщается, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако присутствующие отказались освободить проход.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", - говорится в сообщении полиции.

По состоянию на 8:15 утра в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.

Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 01
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 02
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 03
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 04
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 05
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 06
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 07
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 08
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 09
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 10

По состоянию на 8:40 возле здания "Альфа-Банка" на ул. Богдана Хмельницкого остается группа противников Марша равенства. Люди держат в руках плакаты с цитатами из Библии и призывом сохранить традиционные семейные ценности. На месте также присутствует священник.

Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 11
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 12
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 13
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 14
Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек 15
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко и шеф патрульной полиции Киева Юрий Зозуля

Источник: https://censor.net.ua/n3071864
 
   
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Не вистарчає виборців Радикальної Партії з плакатом "Ляшко в рот не брав!!!" Поліція відтіснила супротивників Маршу рівності в Києві: затримано 56 осіб - Цензор.НЕТ 3682
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Хотят люди раз в год пройтись - пусть прогуляются на здоровье.

Он этих лгбт-эшников вреда меньше, чем от поповского кодла во всяком случае.
Если их гонять, так тогда и попов нужно разгонять и всякие церковные сходняки. А то вешают народу лапшу на уши и те несут свои кровные попам на Лексусы под звон колоколов. Потом ещё оболваненные прививки своим детям не делают, по всяким знахаркам да батюшкам ходят, когда больного родственника на диагностику вести срочно нужно и лечить, пропагандируют ненужность науки и прочую ахинею. Уже некие упоротые предлагают церковную этику и креационизм в программы начальной школы внедрить! Дожили!
Самое страшное, что уже стали привязывать религиозность к патриотизму! Это вообще путь в никуда.

Не говоря уже о чувстве мерзости, которое вызывает крестящийся человек, а также всякое лобзание икон, засушенных трупов и пр.

Но ничего, атеисты же терпят.
Притом практически постоянно: бесконечные молебны, панихиды и прочяя дичь круглый год происходит.
Так что раз в год ЛГБИ-эшников потерпеть - ерунда.

Не нужно обращать внимания на это и раздувать кипиш на пустом месте.
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Данило "галицкий",
крестящийся человек вызывает у тебя чувство мерзости ?
Ты не Данила.
Ты Даник.
Даня.
Данечка.
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А ты, видать, любишь лобзать мощи и ручку батюшки? НекрогомоКольт!
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Боишься креста - это твой звериный инстинкт.
Сатана боится даже двух случайно упавших накрест веток.
Если ты за педерастов, то что любишь лобзать ты ?
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Чего страшного в кресте-то? Страшна глупость человеческая, выдумывающая сказки про сатану и бородатых дядек на облаке с признаками маниакального синдрома и садизма. Стыдно ещё за людей, сборник древнееврейских сказок воспринимающих как истину в последней инстанции и дающих оболванить на этой основе себя попам.
И я не за педерастов, я за свободу и благоразумие.
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Не надо смешивать крест и попов.
Попы - это люди, а они могут быть всякие.
А с крестом такого не происходит - он несет силу всегда
Потому тебя так и колбасит.
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Хахаха))) Какую он силу несёт? Силу мракобесия разве что )))
Божественная сила - это божественная масса, помноженная на божественное ускорение. Так что если взять крест поувесистей и хорошенько размахнуться, то можно сильно ёпнуть кого-то, это да.
Скажи, а если святую воду подвергнуть электролизу, то мы получим святой водород и святой кислород?
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Та да. Мені ,наприклад і нафіг не здалися дві церкви поряд в зеленій зоні мого району-коли замість того щоб розвивати парк і ландшафт,навипередки будують церкви,чия мовляв буде більша і краща.
Я не атеїст,проте і віруючим мене назвати неможливо-проте мене ніхто не питав,чи хочу я парк чи замість нього церкву з попами на тойотах та мерседесах.
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Пропаганда гомосексуализма запрещена . А марш является пропагандой.
Ну и говорить нужно всю правду. Например , что основными разносчиками СПИДа являются наркоманы и гомосексуалисты.
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Ты что-то перепутал. Это в Раше есть подобный запрет в виде закона, в Украине все попытки протащить подобное через парламент провалились.
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Да какая разница есть нету , мож и перепутал. Вот Вы бы хотели , чтобы ваш ребёнок был таким? Вот как мне своим маленьким детям такое объяснять?Это не нормально.
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Я бы не хотел, конечно. Но если человек рождается таким, то это не зависит ни от отсутствия подобных маршей, ни от их наличия. Среди девчонок, кстати, часто такое поведение - протест, в основном рассасывается при взрослении. Но если это врожденное...
Марши стали проводится только после сексуальной революции в Европе, то есть где-то с середины ХХ ст., а гомосексуализму - тысячелетия. И Вы словами тут ребёнку не поможете в любом случае. Если парень гетеро - хоть что ему показывай, у него стоять на парней не будет, грубо говоря. И наоборот.
Эти марши проводятся не с целью пропаганды, то есть распространения явления, а с целью добиться нейтрального к нему отношения. Только и всего.
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Если "только и всего", то можно на парад не лезть.
За гомосексуализм в Украине не увольняют.
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Может мне подъезд перекрыть, ходить по этажам с флагом и кричать:"Я с мужиком сплю, я с мужиком сплю!!!" Ну чтоб добиться нейтрального отношения к себе соседей?
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Ти ще нам підорашку з маленької літери будеш в приклади ставити, дегенерат какапський? ПНХ за поребрик Поліція відтіснила супротивників Маршу рівності в Києві: затримано 56 осіб - Цензор.НЕТ 7470
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Не нужно истерик.
Снимайте морды пиарасов.
Потом отлавливайте.
В течении года, до следующего парада.
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Честно говоря мне как то пофигу кто кого и куда пердолит, это личное каждого человека, но то как нас пердолят власть, чиновники, олигархи, с этим ни один п#дарас не сравниться... Поліція відтіснила супротивників Маршу рівності в Києві: затримано 56 осіб - Цензор.НЕТ 7066 и нечего молчимс...
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Это ты молчишь, когда тебя пердолят, а украинцы выходят на Майдан!
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Ахметову майданы не страшны... ему все не почем, а за свет по ценам Ротердам+ платят все, так кто кого пердолит...
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Янык тоже считал, что Майданы ему не страшны... Будет и Ахметову Майдан.
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Даже депутаты дистанцировались от этого шабаша.
Потому что здесь и не пахнет борьбой за европейские ценности.
Здесь прямая пропаганда разврата.
Нормальные люди то, что происходит в спальне, на парад не выносят.
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Порносайти - невеличке виключення з правила )))
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а что у тебя происходит? в ссср секса нет, детей приносит аист))))
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Трансвестит? - тут же все в пластических операциях.
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Не вижу ничего красиво - как над мужиком поиздевались. Трансвеститы долго не живут - сказываются операции...
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ну вообще то это женщина, у трансов лица более мужские и они такого тела как на фото никогда не добьются.
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В чем проблема? Купи такой прикид и ходи в нем на работу. Неси людям радость.
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ты наверно убогая, жирная и просто завидуешь как аппетитно выглядит эта бразилиянка)))
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Как латентные возбудились, год не трахались, а тут прорвало, зависть, ненависть и неудовлетворенность вот признаки скрытого пидараста.
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в точку.))) особенно про скрытых пидорастов, молодец
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То есть причина всех не довольных это библия... и что?? За не соблюдение того что в ней написано меня отправят в Ад или по английски Hell и встретит меня там деvil весь с рогами и тот который в змею превращался в Эдемском саду в Божьем саду. Edem garden god garden.
А меня отправят в Hell или в Helheim? и встретит меня там лукавый, коварный, лживый, хитрый, подлый Локи? Кстати по преданиям Локи любил превращаться в змею и менять обличия. Но жил он в Асгарде. что и переводиться как Ас- Бог Гарден - Сад. Божественный сад. Кто-то (из Эрусалима) подмял под себя часть Скандинавско- Германской мифологии и создал инструмент контроля через религию. Но теперь он себя изжил и его списывают. Причина - Перенаселение планеты.
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Стецьки активно топят за геев, хоть премию дадут?) Не благодарная работа у вас ребята))
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Очень рад за ольгинцев и стецек, ну всё-таки деньги зарабатываю честно как большинство людей, а вам сегодня хоть денжат подкинут за такую грязную тему
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Премия будет соответствовать теме дня- напихают за щеку рошенок и вставят в очко соевый (особо отличившимся- кожаный) батончик!
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Патриарх Кирилл не мог быть "кровавым нквдистом" , т.к. НКВД был упразднен в год его рождения (1946) ...хотя в вашем мозге НКВД и Берия наверное до сих пор существуют .
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ты понял о чем я, какая разница между нквд, кгб и фсб? никакой методы работы одни и те же. так что не умничай много))))
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Виноват , не учел разницу в уровнях образования в столице и на периферии ...впредь буду попроще .
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лёха табачно-водочный гундяев-есть атрибут путинизма
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и не применяй слово патриарх к кирилу это слова антонимы
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Ну , в отличии от вашего филаретки , во всем мире он - Патриарх Московский и всея Руси ...глава крупнейшей православной церкви
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От смены названия суть того, что создано 4.09.1943 не меняется .
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Ну ты и дремучий кацап. Что поменялось то у вас ПО СУТИ? А ничего, только названия
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Яке ці 3.14дараси мають право когось блокувати і щось комусь не дозволяти. Блокувати і не дозволяти можна лише ватнодупим свинособакам . В решті Україна - вільна країна.
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Это не только право но и обязанность и имеют его ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ люди.
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а ты судью из себя возомнил что решаешь кто нормальный а кто нет? вот для меня такие как ты ПИДЕРАСТЫ моральные , и вы намного опасней чем геи которые открыто признаются в этом.
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ментів було більше ніж підарасів , чи то вони з одного прайду ?
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А бывало в мире ещё и так... Lesbians and Gays Support the Miners - Лесбиянки и геи в поддержку шахтёров. Благодаря именно их поддержке некоторым шахтам удалось выстоять в забастовках 84-85 годах в Британии. Что-то у нас и геи неправильные...)).Об этом снят классный фильм "Гордость". Без всяких мерзостей, советую к просмотру.
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Нічого дивного, педерасти підтримують педерастів.
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Всех 56 тварей в военкомат, борцуны х*евы. И попа в придачу. 21 век, а ети попуасы - боговерчики, с цитатами из библии стоят, маразматики.
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Гомосексуализм - это болезнь,отклонение от нормы. И оно присуще всему человечеству. С самого его зарождения. Пытаться бороться с ним - глупо. Так как желание не его ,а природы.А с природой не навоюешь. Снова будут катаклизмы.Уже внутри общества.Так,что лучше напряжение снимать законно,чем найдут способы незаконные. Это даже хорошо,что есть такие.- Не будет перенаселения на Земле. И они будут брать брошенных детей на воспитание.
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За мудаками стоит мацковская церковь с ее скрепами. За педерастами - либеральная платформа высокоразвитых стран. Кто не понимает природы явления, еще раз объясню. Человек закладывается обоеполым до 7-8 недели беременности, когда внутриутробно происходит дифференцировка пола. У некоторых индивидуумов происходит неполная половая дифференцировка мозга, который также, как и половые органы имеет рецепторы к антимюллеровому гормону, который отвечает за этот процесс. Также как в природе невозможно исключить грубые нарушения развития наружных половых органов, рождаются и будут рождаться гермафродиты, также невозможно исключить тонкие поломки, которые проводят к нарушениям половой дифференцировки мозга. Но мудакам этого не понять. Они вместе с церковью считают это перверсиями и распущенностью. Ну, боритесь с гомиками дальше, если ни на что другое не способны
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А напоказ свое естество выставлять, это тоже нарушение половой дифференцировки мозга???
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В смысле? Они там что раком, голыми ходят? Больные люди борются за право быть полноценными членами общества и быть самими собою и только. Они что в твою семью просятся?
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Латентные пи*арасы, ( доказано, что на ЛГБТ нападают преимущественно они) пришли в надежде получить кое-что от геев, а получили от полиции.. Кому повезло, может даже и резиновой дубинкой... День прошел не зря...)))
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Если бы все были такими, какими хотят сделать нас "борцы за равенство",
то не было бы ни Майданов, и некому было бы воевать в АТО.
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Все эти "противники" выглядят как латентные гомосексуалисты, совпадение? ))))
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Теория про "латентных" маланская выдумка вашего Фрейда.
Противники - для вас выглядят как непокорные гои, вышедшие на защиту своей земли.
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Церква страшно боится педерастии потому, что веками жить в мужских и женских монастырях ох, как непросто)). А эти мудачки то чего вторят церкви? Если мужчина или женщина без комплексов, если семья здоровая, кто там кого может распустить?? А если люди с момента рождения больные, так вы их не вылечите. Это лечится. Почему эти люди должны быть лишены счастья любви, семьи, воспитания детей в конце-концов. Почему он не должны приносить пользу своим окружающим и стране? Если в семьях алкоголиков часто рождаются очень даже нормальные дети, почему в семья гомиков должны рождаться "извращенцы". Совок кипит в ваших головах).
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А стесняюсь спросить, и где это всё было когда хотя бы лупили Найема, убивали Окуеву, нападали три раза уже на Стерненко? Ну и так далее.
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Блин, а у меня кобель породы чихуа-хуа мужеложец, как увидит небольшого кобеля так сразу покрывает. Что мне отказаться пса?
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Политическая продажная конъюктура.
Политические продажные мерзотники, кто пошел вместе с извращенцами.
Предатели, продажные шкуры, посягающие на святые принцыпы духовности и совести украинского народа, ради ничтожных подачек для Украины, и таких вкусных для них самих.
Будет сопротивление возростать, и когда-нибудь преступится черта.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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