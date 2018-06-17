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 Оккупанты 27 раз нарушили перемирие: отбита атака под Мариуполем, один наемник уничтожен, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

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На Луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. За текущие сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Оккупанты 27 раз нарушили перемирие: отбита атака под Мариуполем, один наемник уничтожен, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071863
 
 
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На часі - жнивне перемир'я вже потрібно оголошувати петі.. Одужання пораненим захисникам..
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Одужання. А чудовище, убивающее украинцев, проводит чемпионат мира.... И всем плевать.
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по сводкам последнего времении, активные действия предпринимает лишь противник
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одужуйте, наші сонечки!
дай Боже, щоб такий "чудово-тихий" ранок був у кожному місті па-раші!
щоб вони наїлися рузького миру по самє "нихачу" і дітей своїх нагодували..
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Нехай Господь оберігає Україну та її військо.
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один окупант и бандит отправился в ад
хорошо но мало!!!
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А в Киеве с пидорами воюют. Сюр какой-то.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты 27 раз нарушили перемирие: отбита атака под Мариуполем, один наемник уничтожен, - штаб
 
 
 
 
 
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