 Оккупанты 27 раз нарушили перемирие: отбита атака под Мариуполем, один наемник уничтожен, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

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На Луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. За текущие сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.