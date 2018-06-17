 Поправку к закону об Антикоррупционном суде про апелляцию надо отменить, она способна "отмотать" все назад, - Сытник

Об этом заявил во время встречи с молодежью в субботу в столичном Парке коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Был принят закон. Текста никто не видел, но уже все кричат, что это "победа". Кричат те, в первую очередь, которые до последнего были против этого процесса. И обычно, что, имея опыт общения с нашей властью за три года, я уверен был, что будет "нюанс". Этот "нюанс" появился, когда был обнародован окончательный текст закона... С этой поправкой. Это фактически, если сравнить, 99% сделали, а этот 1%, который они опорочили, может все это отмотать назад. Поэтому я сказал, что это не победа, что это фактически простили всех тех, кого мы уже расследовали", - сказал Артем Сытник.

В то же время он отметил, что на сегодня официальной позиции наших международных партнеров нет, поскольку они ожидают официального перевода, но выразил уверенность, что они поддержат его позицию.

"И если активные представители разных социальных групп будут об этом говорить, то мы выйдем на результат. Я уверен, что эта норма будет изменена", - добавил директор НАБУ.

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При этом он подчеркнул, что "очень плохо, что мы такие решения, как Высший антикоррупционный суд, принимаем под давлением международных партнеров, а не из-за того, что это действительно нужно Украине".

"Это по-видимому, самый больший наш вызов сейчас - элита не делает ничего, что реально нужно Украине, элита делает только через давление", - сказал Сытник.

Он также добавил, что не считает проваленной судебную реформу.

"Я не считаю ее проваленной - мы участвовали в отборе в Верховный суд, и риски для новых судей есть, но сейчас большинство судей переживают за свою репутацию. Единственное - это административная ветвь. Она - реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что все это провально", - отметил Сытник.

Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания.