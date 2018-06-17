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Все про:апелляция (324) поправки (34) Сытник (550) Антикоррупционный суд (275)

 Поправку к закону об Антикоррупционном суде про апелляцию надо отменить, она способна "отмотать" все назад, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что принятие закона о создании Антикоррупционного суда с поправкой об апелляции не является "победой", потому что она способна "отмотать" все назад.

Об этом заявил во время встречи с молодежью в субботу в столичном Парке коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Был принят закон. Текста никто не видел, но уже все кричат, что это "победа". Кричат те, в первую очередь, которые до последнего были против этого процесса. И обычно, что, имея опыт общения с нашей властью за три года, я уверен был, что будет "нюанс". Этот "нюанс" появился, когда был обнародован окончательный текст закона... С этой поправкой. Это фактически, если сравнить, 99% сделали, а этот 1%, который они опорочили, может все это отмотать назад. Поэтому я сказал, что это не победа, что это фактически простили всех тех, кого мы уже расследовали", - сказал Артем Сытник.

В то же время он отметил, что на сегодня официальной позиции наших международных партнеров нет, поскольку они ожидают официального перевода, но выразил уверенность, что они поддержат его позицию.

"И если активные представители разных социальных групп будут об этом говорить, то мы выйдем на результат. Я уверен, что эта норма будет изменена", - добавил директор НАБУ.

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При этом он подчеркнул, что "очень плохо, что мы такие решения, как Высший антикоррупционный суд, принимаем под давлением международных партнеров, а не из-за того, что это действительно нужно Украине".

"Это по-видимому, самый больший наш вызов сейчас - элита не делает ничего, что реально нужно Украине, элита делает только через давление", - сказал Сытник.

Он также добавил, что не считает проваленной судебную реформу.

"Я не считаю ее проваленной - мы участвовали в отборе в Верховный суд, и риски для новых судей есть, но сейчас большинство судей переживают за свою репутацию. Единственное - это административная ветвь. Она - реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что все это провально", - отметил Сытник.

Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания.

Источник: https://censor.net.ua/n3071857
 
   
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При этом он подчеркнул, что "очень плохо, что мы такие решения, как Высший антикоррупционный суд, принимаем под давлением международных партнеров, а не из-за того, что это действительно нужно Украине". Источник: https://censor.net.ua/n3071857 "

А на кого надо было давить? На Порошенко или на Раду?
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Не менее 20 раз смотрел фильм... Как только достают простые решения - всё взять и поделить, так посмотрю фильм и успокаиваюсь
Дабранач.
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11. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИИ КОМБИНАТ ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»Производит чугун, сталь, листовой прокат из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, гнутый профиль, жесть, строительные материалы. Комбинат является одним из основных поставщиков листового проката и гнутых профилей для украинского машиностроения и жести для пищевой промышленности.Не так давно контроль над металлургическим комбинатом получила группа «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову.«Метинвест» официально признал свое владение чуть более 49% акций предприятия.Кому принадлежит «золотой» 1 % акционерного капитала, управленцы не разглашают, используя термин «группа инвесторов», которой принадлежит 50,0032% акций комбината.Конечно, не исключено, что «главная акция» осталась у одного из бывших совладельцев комбината. Но фактический контроль над предприятием сосредоточен у Рината Ахметова. На должность руководителя комбината назначен Ростислав Шурма.Вместе с контролем над «Запорожсталью» группа «Метинвест» получила пакеты акций других предприятий города: ЗАО «Запорожский железорудный комбинат», ОАО «Запорожогнеупор», ПАО «Запорожкокс».Состояние Рината Ахметова насчитывает около $20 млрд. По оценкам различных изданий он ежегодно занимает лидирующие позиции в списках самых богатых людей Украины.Южное шоссе, 72.ночью нечем дышать !!!эта мразь "гудок-татарский"дымит всеми трубами !!!на нары скотину !!!
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Да хватит трепаться; займись уже делом.
Вот тебе первые две темы: куда Тимошенко и Азаров потратили $ 46 лярдов (по буквам: сорок шесть миллиардов долларов) ? На такие бабки, всю страну можно было отстроить сверху донизу, конфету из неё сделать.
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Ці питання будеш скоро задавати антикорупційному суду. Правда при корупційній складовій цього нового суду відповідь не отримаєш
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоправку к закону об Антикоррупционном суде про апелляцию надо отменить, она способна "отмотать" все назад, - Сытник
 
 
 
 
 
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