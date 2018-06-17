 На станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", – говорится в сообщении в Twitter.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июня 2018 г.
Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.
На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка.
Позже сообщили, что "станцию "Золотые ворота" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме".
Станцію "Золоті ворота" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июня 2018 г.
На станціях "Палац спорту" та "Театральна" триває перевірка.
В пресс-службе отметили, что на станциях "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.
Как сообщалось ранее, в субботу, 16 июня, около 22:30 на станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыли для проверки, из-за анонимного сообщения о заминировании.
Напомним, в воскресенье, 17 июня, станции "Золотые ворота", "Театральная" и "Льва Толстого" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением в Киеве "Марша равенства".
Стоит добавить:
1. На поиск "взрывоопасных предметов" потрачено ... тысяч грн налогоплательщиков.
2. В связи с проверкой были закрыты ... станций метрополитена в течение ... часов.
И наконец, мне кто-нибудь ответит: зачем в который раз выставлять себя на посмешище и искать то, чего наверняка нет? Предвижу вопрос: ага, ты пишешь "наверняка", значит допускаешь вероятность 0.001, что взрывчатка таки есть?! Отвечаю: я напишу положительную вероятность, отвечая практически на любой вопрос, в т.ч. и на вопрос типа "встретите ли вы сегодня динозавра по дороге на работу?". Возвращаясь к нашему случаю: если захотят взорвать, то предупреждать не будут, тем более, что (насколько я слышал, здесь утверждать не буду) звонки о "минировании" идут в основном с оккупированных территорий или из-за поребрика - то есть, оттуда виднее.
Кілька десятків протестантів з різних церков зібралися у суботу ввечері на Майдані Незалежності у Києві на молитовне стояння проти «КиївПрайду».
Як повідомив «Громадському» один із організаторів акції Ярослав Травінський, на Майдан прийшли протестанти з різних церков.
Люди співали псалми та цитували Біблію
«Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог сотворив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік з чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого нема», - розповів Травінський.
За його словами, свій протест учасники акції висловлюють виключно мирно, співаючи псалми.
Водночас у неділю, 17 червня, коли у Києві пройде марш «КиївПрайд», представники «ради церков» жодних заходів не планують.
https://zik.ua/news/2018/06/17/protestanty_na_maydani_spivayut_proty_kyivpraydu_1347399