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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Метрополитен (508) минирование (674)

 На станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено

На станциях "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота" Киевского метрополитена взрывоопасных предметов не обнаружено, они возобновили работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Также смотрите: "Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", – говорится в сообщении в Twitter.

Позже сообщили, что "станцию "Золотые ворота" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме".

В пресс-службе отметили, что на станциях "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.

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Как сообщалось ранее, в субботу, 16 июня, около 22:30 на станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыли для проверки, из-за анонимного сообщения о заминировании.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, станции "Золотые ворота", "Театральная" и "Льва Толстого" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением в Киеве "Марша равенства".

Источник: https://censor.net.ua/n3071856
 
 
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Цей марш якраз і є прихованою бомбою.
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Это многое объясняет. Более-менее понятен интерес перекрывать центр города. Завтра, возможно, "заминируют" на целый день.
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Не всіх, а кожного другого із тих хто не є геєм На станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено - Цензор.НЕТ 3747
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"На станциях метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" взрывоопасных предметов не обнаружено."

Стоит добавить:
1. На поиск "взрывоопасных предметов" потрачено ... тысяч грн налогоплательщиков.
2. В связи с проверкой были закрыты ... станций метрополитена в течение ... часов.

И наконец, мне кто-нибудь ответит: зачем в который раз выставлять себя на посмешище и искать то, чего наверняка нет? Предвижу вопрос: ага, ты пишешь "наверняка", значит допускаешь вероятность 0.001, что взрывчатка таки есть?! Отвечаю: я напишу положительную вероятность, отвечая практически на любой вопрос, в т.ч. и на вопрос типа "встретите ли вы сегодня динозавра по дороге на работу?". Возвращаясь к нашему случаю: если захотят взорвать, то предупреждать не будут, тем более, что (насколько я слышал, здесь утверждать не буду) звонки о "минировании" идут в основном с оккупированных территорий или из-за поребрика - то есть, оттуда виднее.
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ггг... вот сколько раз сегодня борцунов с геями назвали пидарасами?.. На станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено - Цензор.НЕТ 2989
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Протестанти на Майдані співають проти «КиївПрайду»

Кілька десятків протестантів з різних церков зібралися у суботу ввечері на Майдані Незалежності у Києві на молитовне стояння проти «КиївПрайду».

Як повідомив «Громадському» один із організаторів акції Ярослав Травінський, на Майдан прийшли протестанти з різних церков.

Люди співали псалми та цитували Біблію

«Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог сотворив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік з чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого нема», - розповів Травінський.

За його словами, свій протест учасники акції висловлюють виключно мирно, співаючи псалми.

Водночас у неділю, 17 червня, коли у Києві пройде марш «КиївПрайд», представники «ради церков» жодних заходів не планують.

https://zik.ua/news/2018/06/17/protestanty_na_maydani_spivayut_proty_kyivpraydu_1347399
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено
 
 
 
 
 
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