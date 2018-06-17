 На станциях метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасных предметов не обнаружено

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", – говорится в сообщении в Twitter.

Увага!

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июня 2018 г.

Позже сообщили, что "станцию "Золотые ворота" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме".

Станцію "Золоті ворота" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі.

На станціях "Палац спорту" та "Театральна" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июня 2018 г.

В пресс-службе отметили, что на станциях "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.

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Как сообщалось ранее, в субботу, 16 июня, около 22:30 на станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыли для проверки, из-за анонимного сообщения о заминировании.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, станции "Золотые ворота", "Театральная" и "Льва Толстого" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением в Киеве "Марша равенства".