 Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект о начале антикоррупционного суда, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений Закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным", - сообщил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к Правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

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"Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый антикоррупционный суд", - также отметил он.