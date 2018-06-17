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Все про:Порошенко (14971) Высший совет правосудия (187) Антикоррупционный суд (275)

 Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект о начале антикоррупционного суда, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко планирует во вторник зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений Закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным", - сообщил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к Правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

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"Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый антикоррупционный суд", - также отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071855
 
 
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Подождите я записываю. Тоесть коррупционный суд примет закон об антикоррупционном суде тоесть проголосует за конкурирующую контору? С ума сойти.
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Жаль, что наше правительство принимает такие дьірявьіе законьі. И кто они после єтого?
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А судьи будут независимые, или как всегда за штуку зелени родину и мать родную продадут.
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Штуку залиши собі, тепер цей суд більше коштує.
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Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит
...подождите -- я законспектирую!
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А чим цей суд буде відрізнятися від тих, що є зараз?
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Давайте проще - дворец больше 200 квадратных метров - расстрелять всех как сабак и повесить ублюдков
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Давайте розстріляємо кожного хто носить джинси.
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Кто подскажет, а Сергей Васильевич Кивалов-калькулятор все ещё в этом Совете?...
О каком правосудии, о какой юридической реформе можно говорить, если один из юридических вузов страны возглавляет подобный тип.
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Який калькулятор, якщо він підрахуй?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект о начале антикоррупционного суда, - Порошенко
 
 
 
 
 
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