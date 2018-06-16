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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16027) Метрополитен (506) минирование (674)

 5 центральных станций и пересадочные переходы киевского метро закрыты из-за сообщения о заминировании

В субботу около 22:30 пять центральных станций Киевского метрополитена закрыли для проверки, из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Читайте: Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев

"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыты для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщается в Twitter компании.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, станции "Золотые ворота", "Театральная" и "Льва Толстого" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением в Киеве "Марша равенства".

Источник: https://censor.net.ua/n3071853
 
 
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а у наших украинских "анонимов" в сбу кишка тонка заминировать метро у своих московских хозяев?
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Дело в том что Украина до сих пор ни обявила войну рашке и даже не разорвала дип отношения и сотрудничество. Тоесть любая диверсия украинских подпольщииков на Рашке приведет к тому что Петя будет по запросу рашки и интерпола обязан выдать рашке преступников.
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Серийный минер КПП "Шегини" почувствовал вкус безнаказанности и нанес еще один удар.
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Насрать комусь під двері - кацапське всьо.
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-- метро закрыто -- в такси не содют... (с)\
Слушайте Пророков, братья и сёстры -- из 60хх. к примеру -- они вам не соврут...*)
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Минируют из России,а почему с Украины не минируют Кремль и метро в Мацкве в это футбольное время? 5 центральних станцій і пересадочні переходи київського метро закрито через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 3469
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Ниче, завтра Киевская власть закроет еще три станции метро из-за гомиков которые стадом вперемешку с мусорами будут маршировать улицами Киева. Тоесть из-за гомиков люди будут вынуждены идти пешком несколько остановок. Вот такое вам равенство.
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Та отключите уже 7ку и минировать не будут. Заодно алкодипломатов за поребрик и границу на замок. А то как бы война а кацапня шастает как у себя.
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принимайте и дальше звонки от кацапов ..и лучше закройте сразу всё и на всегда ! дэбилы бля !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5 центральных станций и пересадочные переходы киевского метро закрыты из-за сообщения о заминировании
 
 
 
 
 
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