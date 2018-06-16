 5 центральных станций и пересадочные переходы киевского метро закрыты из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыты для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщается в Twitter компании.

Увага!

Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июня 2018 г.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, станции "Золотые ворота", "Театральная" и "Льва Толстого" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением в Киеве "Марша равенства".