 Порошенко: Новый Закон о национальной безопасности будет планом нашего сотрудничества со странами НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"И Законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - подчеркнул Глава государства.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.

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Глава государства подчеркнул, что Закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.