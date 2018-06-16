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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5861) нацбезопасность (111) Порошенко (14971) национальная безопасность (27)

 Порошенко: Новый Закон о национальной безопасности будет планом нашего сотрудничества со странами НАТО

Президент Петр Порошенко не исключает, что на следующей неделе в Верховной Раде будет проголосован не только Закон о начале работы антикоррупционного суда, но и Закон о национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

"И Законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - подчеркнул Глава государства.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности. ВИДЕО

Глава государства подчеркнул, что Закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3071851
 
   
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Скільки вже було цих "планів", які кожного разу виявлялись як не локшиною на вуха, то примітивним розводняком з підтасовкою. Взяти хоча би виставу з АКСудом...
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путин с фирташем знали кого подсовывать Украрне в президенты,4 года занимается болтовней ни о чем и саботажем всего
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бла бла бла пдч хрен
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Багато соєвого емульгатора шкодить вашому здоров'ю!
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-- докладую по Германии за неделю!
1. Зарезано одну девочку 18 лет. ... 4 недорезанных походу -- близкие родственники.
2. Пойман тунисский террорист -- сочинял ОВ из купленных в аптеке -- оценили, как боевое ОВ -- целый иниститут работал!
3. Кризис в Немецком Правительстве! -- но не из-за родных пенсионеров, а снова из-за понаехавших беженцев... ...
-- ну очень актуально -- ...особенно для США и Украины...*)
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и актуально и интересно .Свежая правда из первых рук .Но лайков будет меньше.
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1. Сколько похоронено учатников ООСа в Германии за неделю?
2. Сколько взорвалось гранат на улицах Германии за неделю?
3. Сколько взяточников поймано за взятку и сколько отпущено?
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Зачем?! Если в 2017 году вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины", которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО !!! ...И законом о нац.безопасности Петя хочет тот закон "размыть"?!
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Предвыборная агитация порошенько началась
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это типа юмор? а то на фоне рекламы от бют...
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Саша Сотник .Ютьюб.
Крысиная эпоха РАБссии. Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 9920
Санька Маладца.На РАБссии меньше 90 миллионов народонаселэния.
Санька их меньше 7 Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 9920 0 ............НАРОДОБЫДЛА.........
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РАБссии беременна Сирией Украиной,если родится двойня Шариковых быдлосов Мавзолейных,это будет уникальный случай в Мировой ИСТОРИИ... Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 6725 Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 6725
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Ну вот и наши флагманы подтянулись--ТИГРОВЫЕ опарыши нарисовались на горизонте---Сенатор и за ним будет Гыг. Гыг задержался наверное в стекломойной. Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 2811
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Його треба прийняти з рекомендаціями міжнародних партнерів.В НАТО чекають на ухвалення цього закону,це ще один крок до отримання ПДЧ.
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Якого ПДЧ? Того, що Франція з Німеччиною при Ющенкові забанили? Ці країни зараз кудись ділись з НАТО..?
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Ви те саме казали що не буде безвізу до ЄС,а він вже діє.Подивимось,то було при Ющенко,чинний президент запевнив що не повторить його помилок.
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Ага, а скільки зусиль вартувало цьому самому ЄС змусити бариг виконати свої ж обіцянки... До речі, в українській мові чоловічі прізвища на -ко відміняються. Гугл-перекладач цього не знає?
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По суті ви нічого не можете заперечити. Є результат,це головне! Як у футболі,якщо команда виграла навіть за не виразної гри, це все одно перемога.
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так доставай из широких штанин позорную картонку с двухголовой курицей ....
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В НАТО є аж стільки генералів..? Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 4438
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Закон будет планом... Вот такие у нас "законы"...
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Щось тут соєсосів не видно. Аж дивно якось... Кожен сподівається, що хтось інший родить цитату з стецьметодички Порошенко: Новий Закон "Про національну безпеку" буде планом нашої співпраці з країнами НАТО - Цензор.НЕТ 8961
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Юля проти НАТО,Юля за РАБссию ядиную и недялимаю... Медведчук мені казав якщо стану прізадентом то нагодую усе стадо Бараів
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Фиртш должно улыбается читая такие речи???
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чего бы ему не улыбаться на вилле в Австрии с миллиардами на счету,народ Украины за все платит
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https://www.youtube.com/watch?v=fUDUSDXoPMo

Стратегические ошибки кремлевского резидента бабы Юли
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План,План,План, а будет ли результат,а не мираж?
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Буде, обов'язково буде! Але не при цій "українській" владі...
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Те же суды, те же менты, те же потоки, те же наглые, бесстыжие рожи по телеку, даже титушки теже... И вы до сих пор думаете, что победил ЕвроМайдан?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Новый Закон о национальной безопасности будет планом нашего сотрудничества со странами НАТО
 
 
 
 
 
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