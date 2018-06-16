 Порошенко: Новый Закон о национальной безопасности будет планом нашего сотрудничества со странами НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"И Законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - подчеркнул Глава государства.
Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.
Глава государства подчеркнул, что Закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.
1. Зарезано одну девочку 18 лет. ... 4 недорезанных походу -- близкие родственники.
2. Пойман тунисский террорист -- сочинял ОВ из купленных в аптеке -- оценили, как боевое ОВ -- целый иниститут работал!
3. Кризис в Немецком Правительстве! -- но не из-за родных пенсионеров, а снова из-за понаехавших беженцев... ...
-- ну очень актуально -- ...особенно для США и Украины...*)
2. Сколько взорвалось гранат на улицах Германии за неделю?
3. Сколько взяточников поймано за взятку и сколько отпущено?
Крысиная эпоха РАБссии.
Санька Маладца.На РАБссии меньше 90 миллионов народонаселэния.
Санька их меньше 7 0 ............НАРОДОБЫДЛА.........
Стратегические ошибки кремлевского резидента бабы Юли